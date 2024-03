Universidad regional da la bienvenida a más de 2.400 nuevos estudiantes

“Estoy muy emocionada, de hecho, llegué súper temprano para estar aquí. Estamos todos muy contentos con mis compañeros, rompiendo el hielo. Todo ha estado yendo súper bien”, fue lo que contó Adriana Cerda, quien llegó desde San Javier para comenzar su primer año en la carrera de Tecnología Médica en la Universidad de Talca.

“Tengo mucha ilusión de trabajar en laboratorios, la verdad siento que esto me va a ayudar mucho para el futuro”, agregó muy expectante la nueva utalina.

Así como Adriana, más de 2.400 jóvenes llegaron hasta dicha institución para vivir su primer día universitario. “El campus lo conocía desde antes y es precioso, sinceramente siempre me ha gustado la Universidad de Talca, siempre ha sido mi primera opción, así que me alegra estar aquí. Muy feliz”, agregó la estudiante de Tecnología Médica.

En el caso de Mauricio Núñez, quien ingresó a su primer año de Odontología, llegar a la casa de estudios no es algo tan nuevo, ya que, la visitó varias veces desde niño. “Vivo a 70 kilómetros de acá, en Hualañé, así que he venido bastantes veces, he conocido el campus en varias ocasiones y me gusta. Estoy contento con la decisión que tomé”, manifestó.

Por su parte, la estudiante de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Camila Hernández, se mostró emocionada por la llegada a la Universidad en materia académica como social. “Conocer más a los compañeros de la carrera y empezar de cero es lo nuevo para mí. Voy con buenas expectativas”, señaló.

Bienvenida

El rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres Fuchslocher, dio la bienvenida a los estudiantes en un recorrido a pie realizado a diferentes escuelas ubicadas en el campus Talca. “Es muy bonito compartir el primer día con los y las jóvenes. Uno no deja de acordarse de lo que fue su primer día de clases. Toda acogida es gratificante para ellos y para nosotros también, además, es un día muy especial para las familias que los acompañan”, destacó.

Tal es el caso de Ada Gómez, quien viajó desde Parral con su hija a su primer día de clases. “Hoy estamos con harto nerviosismo tanto mi hija como yo. Ahora la dejo y me voy preocupada, porque es como un pollito que uno va a dejar por primera vez, casi que como cuando la dejé en el kinder”, recordó emocionada.

“Elegimos la universidad porque tiene prestigio. Estoy contenta porque es otra etapa que está iniciando, ahora espero que se forme como buena profesional”, añadió.

Elección de excelencia

El rector de la casa de estudios destacó el exitoso proceso de admisión 2024 efectuado por la UTalca, que se corrobora con la llegada de estos nuevos jóvenes que inician su vida universitaria. “Hemos ampliado la matrícula en algunas carreras, por lo tanto, es un número mayor de estudiantes que recibimos en esta ocasión y eso nos tiene también muy satisfechos como casa de estudios, que los estudiantes sigan prefiriendo nuestra Universidad”, expresó.

Por último, la máxima autoridad de la casa de estudios aconsejó a los jóvenes utalinos. “Los vínculos que uno hace en la universidad, duran para toda la vida, en ese sentido la invitación a los estudiantes es a dar su mayor esfuerzo, pero al mismo tiempo fortalecer y generar estos vínculos para su vida”, finalizó.