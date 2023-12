Niños y niñas salen de vacaciones: que ni se transforma en un estrés para el hogar

La llegada de las vacaciones de verano es, sin duda, uno de los momentos más esperados por las y los niños. Sin embargo, en muchas ocasiones, las y los padres no pueden estar presentes durante todo este periodo para compartir con sus hijos e hijas o no encuentran los panoramas “perfectos” para realizar con ellos. Pero la solución podría ser más simple de lo que parece.

El psicólogo de la Clínica NúcleoSalud Leandro Farías aconseja “mantener dentro de lo posible la rutina de los niños durante las vacaciones”. Es decir, tener horarios para levantarse y para las respectivas comidas, ya que esto ayuda a mantener el orden en los menores; hábitos que tienden a perderse cuando se terminan las clases.

No complicarse demasiado. El psicólogo recomienda no elaborar actividades complejas cuando no es posible planificarlas. “Muchas veces, hacer cosas simples es la mejor solución. Pintar con las y los hijos, dibujar, dar paseos cortos pueden ser momentos que los niños atesoren por mucho tiempo”, detalla el especialista quien, además, asegura que los menores se adaptan fácilmente a estas nuevas entretenciones en épocas estivales.

Redes de apoyo. Otro problema surge cuando llega el momento en que debido a sus respectivos trabajos los padres no pueden estar todo el tiempo que quisieran con sus hijos. En esos casos, es recomendable contar con ayuda de otros familiares o con actividades extras. Por ejemplo, escuelas de verano o grupos con otros niños.

No estresarse con el orden. Farías explica que un factor común entre las familias chilenas es el aprecio por la limpieza y el orden en la casa. Por eso, muchas discusiones durante este tiempo se dan por lo difícil que es mantener todo intacto cuando los niños están en el hogar.

“Es entendible que cueste seguir esta recomendación, pero hay que entender que es más importante pasar tiempo de calidad con los hijos que tener el hogar perfectamente ordenado”. Un consejo al respecto es incluir a los menores en dinámicas que signifiquen ordenar los distintos espacios que usen cuando jueguen al interior de la casa.

Finalmente, otra recomendación es aprovechar estos días para compartir en familia. Muchas veces los más ansiosos son los padres, pero el llamado es a disfrutar de la compañía de las y los hijos y pensar en cómo eran las vacaciones de uno cuando era menor.

“No hay que olvidarse que también fuimos niños. Preguntarse qué disfrutaba cuando era niño y reconocer qué recuerdos atesoro hasta el día de hoy puede ser un buen consejo para ir creando recuerdos familiares imborrables durante estas vacaciones”, afirma el especialista.