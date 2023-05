Enfermedad de Raynaud: el trastorno que aumenta con el frío y cambia la coloración de los dedos

Si bien no es de conocimiento masivo, esta es una afección muy habitual entre la población y que se caracteriza por causar espasmos vasculares que bloquean mayoritariamente el flujo sanguíneo de los dedos de las manos y también en los pies, las orejas y la nariz. Las bajas temperaturas y las emociones fuertes gatillan la ocurrencia de este fenómeno.

La enfermedad de Raynaud es un fenómeno que se caracteriza por la aparición de episodios súbitos, transitorios y recurrentes de un cambio de coloración de los dedos de las manos y de los pies, y que comúnmente está relacionado con la exposición al frío.

Si bien este trastorno no es invalidante para quienes lo padecen, sí puede afectar la calidad de vida de aquellas personas que deben enfrentarse a condiciones climatológicas adversas, como lo son las heladas y las temperaturas bajas.

Según explicó Eduardo Wainstein, reumatólogo de Clínica MEDS, “la enfermedad de Raynaud es un fenómeno relativamente común, en el que hay contracción de la arteria de los dedos, habitualmente de las manos, pero puede estar en los pies, en las orejas y en la nariz. Se produce una falta de irrigación de estas zonas y se originan entonces fenómenos como cambios de color, dolor y picazón”.

Agregó que “lo más evidente son los cambios de color que siguen una etapa bastante característica; que es una fase de dedo blanco, después morado y cuando retorna la irrigación se pone de color rojo”.

“Para la definición de Raynaud se requiere la existencia de al menos dos de esas tres fases y puede ser un síntoma de otra patología o puede ser la enfermedad propiamente tal”, complementó el especialista.

Respecto del manejo que tiene este trastorno que normalmente empeora con la llegada de las bajas temperaturas, el doctor Wainstein aseguró que “en la enfermedad de Raynaud es más común de observar el uso de guantes, de calcetines abrigados y también el uso de ropa apropiada en un número de capas correctas cuando hay frío. En casos muy ocasionales se puede usar algún tipo de fármaco que va dedicado a producir vasodilatación de estas arterias que se contrajeron”.

El reumatólogo recalcó que “en general, la enfermedad de Raynaud que no está asociada a otra patología es de un curso benigno, a veces se resuelve sola y no requiere generalmente manejo farmacológico o de intervención más agresivo. Es más común en mujeres que en hombres y hay mucha gente que tiene este trastorno y no consulta, porque es de intensidad leve, muy ocasional y se entiende que es algo que está relacionado con el frío o las emociones, por lo tanto, no requiere de una consulta médica”.

En el caso de aquellas personas que presentan síntomas de Raynaud asociada a otras enfermedades, mayoritariamente las que afectan al tejido conectivo, el facultativo explicó que “el manejo es más complejo. Además, del fenómeno de Raynaud en sí mismo hay que preocuparse de la enfermedad que está detrás. Las complicaciones que se pueden observar, que casi siempre ocurren en aquellos pacientes que tienen el fenómeno de Raynaud secundario, son que el evento sea muy severo, de larga duración y que se provoque falta de irrigación en determinados puntos de las manos, del pie y de la nariz, que pueden llevar a heridas y que se llaman úlceras isquémicas”.

Para quienes presenten síntomas asociados a este trastorno, el médico fue enfático en afirmar que “el tabaquismo es un factor de riesgo importante. La nicotina produce vasoconstricción y por lo tanto, dentro de las medidas generales en el manejo del Raynaud debería suspenderse este hábito. Por lo tanto, esta es una enfermedad que debe observarse”.