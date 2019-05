Detienen a vocera de Coordinadora 8M durante grabación de cuenta pública feminista

Durante la mañana de este viernes, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Alondra Carrillo, fue detenida por un grupo de Carabineros durante la grabación de la "Cuenta Popular Feminista", el balance del año del Presidente Sebastián Piñera que se estaba llevando a cabo en la vía pública.

El episodio ocurrió posterior a la entrega de ejemplares de la cuenta feminista realizada por 8M, cuando "un grupo de Carabineros de manera arbitraria e irregular, tomó a uno de los secundarios presentes en el grupo después de realizar un control de detención a todos los presentes", relató Alondra Carrillo.

Posteriormente, la afectada fue testigo de cómo "cinco carabineros comenzaron a golpear a otros estudiantes", por lo que los presentes se retiraron del lugar "hasta que llegó un carro policial con Fuerzas Especiales, quienes los rodearon y se los llevaron, a pesar de que ya habían realizado el control de detención y registrado las mochilas sin encontrar nada".

En ese contexto, Alondra Carillo junto a Vesna Madariaga, presidenta de la Asociación de Funcionarias/os del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG), comenzaron a intervenir en el proceso de detención de las y los estudiantes.

"Entre cuatro carabineros esposaron a Vesna, la arrastraron por el piso y cuando me acerqué para tomar sus cosas y tratar de evitar que se la llevaran, me empujaron, retorcieron la muñeca, me quitaron las cosas de ella y nos subieron al retén", relató Carrillo.

De esta manera, las afectadas terminaron en la Tercera Comisaría junto a siete secundarios, quienes fueron liberados por sus tutores legales.

Cuenta Popular Feminista

La Coordinadora 8M realizará el 1 de junio la Jornada Plurinacional de Protesta, en la que "se llama a levantar cacerolazos en distintas plazas públicas, en paralelo a la Cuenta de Sebastián Piñera".

En esta actividad, se concretará lectura pública de la Cuenta Popular Feminista y "se expresará el descontento organizado frente a un gobierno que solo avanza en materia represiva, sin modificar las condiciones de vida de amplias mayorías", señalaron en un comunicado.