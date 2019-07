Desde los quince a los dieciocho años, Belén Soto mantuvo una relación abusiva con un hombre que la doblaba en edad. Y lo que en un principio parecía un vínculo emocionante, se transformó en una pesadilla que destruyó su autoestima y la hundió en una depresión.

Con su seguridad anulada, la joven actriz que debutó a los 10 años en la teleserie "Papi Ricky", se obsesionó por su cuerpo. Pasó por trastornos alimenticios, hizo dietas inhumanas, se sometió a una cirugía, perdió amistades.

Hoy, a sus veintidós años, ha decidido visibilizar esta relación tóxica, con sinceridad y sin miedo, para evitar que más jóvenes caigan en lo mismo.

“Elegí dar mi testimonio para salir de la depresión. El mensaje importante es la reconciliación con mi cuerpo (…) Me pedí perdón por haberme hecho tanto daño”, expresó Belén durante una entrevista en Mega.

“Comencé a darme cuenta cuando me era infiel, pero me hacía creer que era bueno, que lo hacía porque me quería. Me decía que no iba a ocurrir más (…) me hizo sentir despreciada”, añadió.

No obstante, la situación tocó fondo “cuando por última vez me fue infiel y me dio una crisis de pánico mientras iba manejando, y casi pierdo la vida”.

Es por esto que "No te lo mereces", además de ser un testimonio doloroso, también es reflexivo e iluminador. Un ejemplo de resiliencia que nos recuerda que siempre podemos volver a mirarnos en el espejo y reconquistar el amor más importante: el propio.