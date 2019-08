“Soy la prueba de ADN de que mi padre es un violador”

"Las consecuencias de lo que él decidió hacer cambiaron toda mi vida", agregó Vicky.

Vicky quería que se emprendiera un "enjuiciamiento sin víctima" por violación de menores, algo posible cuando una víctima retira cargos o se niega a presentar declaración, pero existen evidencias para un procesamiento.

Dijo que no se necesitaría la participación de su madre, que podría presentar la prueba de ADN y el certificado de nacimiento como evidencia.

Este tipo de procesos judiciales basados en evidencias pueden usarse en casos de abuso doméstico o violación, cuando la víctima no hace declaraciones o las retira, pero es de interés público iniciar un procesamiento, según la Fiscalía de la Corona (CPS), el órgano independiente responsable de la acusación en las causas penales que haya investigado la policía en Inglaterra y Gales.

Pero la policía, los servicios sociales, los abogados y los parlamentarios le han dicho a Vicky que si ella "no es la víctima" no se puede presentar ningún caso.

¿Quién es la víctima?

El gobierno británico define como víctima a una persona que sufrió daños emocionales, físicos o mentales como resultado directo de un crimen.

"Por culpa de ese crimen estoy viva. Toda mi vida fue dictada por ello, pero nadie me ve como una víctima", dice ella.

"Soy una prueba viviente de de un violador de niños y a nadie le importa. ¿Cómo puede estar bien eso?"

La parlamentaria laborista para Birmingham, Jess Phillips, dice que los niños concebidos por una violación deben considerarse víctimas.

Algo así "debe haberlos afectado emocionalmente en sus relaciones, en su vida en general, en cómo se sienten", dice.

"Pensaba que esta discusión estaba zanjada, que para ser víctima de un abuso no tienes que haberlo sufrido directamente. En el caso de la violencia doméstica nunca diríamos que un niño que la vivió en su casa no es víctima, aunque no la sufriera directamente. Para mí (este caso) es exactamente el mismo".

Vicky grabó una conversación con quien señala como su padre, aunque este ni niega ni desmiente haber mantenido relaciones sexuales con su madre.

"Este podría ser uno de los pocos casos en los que hay una prueba de ADN irrefutable", dice ella.

"Quiero que la policía pida una prueba de ADN y que los servicios sociales se disculpen por sus fallos y aprendan. Y quiero que se revise la definición de víctima".

Phillips dice que el caso es de interés público porque el supuesto atacante sigue vivo y que ese tipo de personas son "un riesgo para la sociedad".

"Seguiré adelante porque sé que esto está mal y quiero justicia", dice Vicky.

El superintendente Peter Henrick, jefe de la unidad de protección pública de la policía de West Midlands, dijo que las autoridades policiales no subestiman los efectos psicológicos que Vicky "sin duda sufrió".

También explicó que no registraron una denuncia de violación en relación al caso en los 70 y que la presunta víctima no deseaba cooperar cuando Vicky les contactó en 2014.

En un comunicado se lee lo siguiente: "Ella [Vicky] preguntó si podría ser identificada como víctima y si el caso avanzaría en esos términos. La ley no la reconoce como víctima en estas circunstancias".

"Nuestro manejo del caso fue examinado en aquel momento por nuestro departamento de normas profesionales y por la comisión independiente de quejas contra la policía, y ambos acordaron que la acción y la conclusión de la policía eran apropiadas".