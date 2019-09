La “oportuna” foto de la alcaldesa Cathy Barriga en medio de la polémica por los atrasos de su marido diputado Joaquín Lavín Jr.

Una foto de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se robó la atención de los cibernautas en redes sociales este martes. La líder comunal generó polémica al publicar una foto suya frente al espejo en sostenes y pijama acompañado por un "buenos días".

Las críticas surgieron debido a que mientras la alcaldesa dejaba ver su belleza en redes sociales, su esposo y diputado UDI, Joaquín Lavín León, se encontraba en el centro de la polémica por el alto porcentaje de atrasos en las sesiones de la Cámara baja. Y es que el diputado llegó tarde al 82% de las sesiones en el 2018, según datos revelados por un reportaje de T13.

En este contexto, la fotografía de Barriga levantó sospechas entre las y los cibernautas, quienes argumentaron que podría tratarse de una "estrategia comunicacional" para desviar la atención de la polémica que enfrenta el parlamentario.

"El problema no es que Cathy Barriga suba una foto en ropa interior, si no que la comuna se cae a pedazos y el diputado no es capaz de fiscalizar y hacer su trabajo como debe. Y ella tan relajada desviando la atención", fue uno de los comentarios destacados en Twitter.

Respecto a las críticas sobre publicar una foto así tratándose de una autoridad política, la alcaldesa respondió que la imagen de una persona "se ve afectada por situaciones que tienen que ver con el comportamiento y el actuar de una autoridad, y yo soy una persona muy correcta, muy apegada a las normas, soy súper consecuente".

"Es una foto despertando, quizás mi persona les hace ruido a algunos, pero yo he visto miles de fotos así y no le veo nada de malo", añadió Barriga.

Paralelamente, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, defendió a Barriga durante su participación en el programa Bienvenidos. “Fotos así hay muchas, el tema es que cuando fue elegida alcaldesa se puso más recatada. Se puso anteojos, traje de dos piezas, más formal. Una fotito de estas de repente, normalicemos la situación. No sean tan graves”.

Sobre los atrasos de Lavín Jr., el ex candidato presidencial comentó que “eso no tiene defensa. A la Cathy la defiendo; a Joaquín por los atrasos, no”.