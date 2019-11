Mujeres y comunidad LGBTIQ+ se organizan en cabildos para analizar sus demandas y pensar una nueva Constitución que las incluya

Desde que comenzó el estallido social en Chile distintas organizaciones se han reunido para analizar sus propias demandas en asambleas y cabildos. Así lo hicieron diversas agrupaciones de mujeres feministas, trans y no binarios, quienes si bien comparten algunas demandas colectivas, plantean que tienen sus propias preocupaciones y que les gustaría que estas sean contempladas y plasmadas en la nueva Constitución.

“Cabilda de mujeres”

Las mujeres han participado activamente de las manifestaciones, visibilizando sus demandas históricas, demandas que plantean no están en la Constitución vigente, por este motivo la Coordinadora La Chile por la Asamblea Constituyente, la Corporación Humanas y la Asociación de Académicas Universidad de Chile, decidieron unirse y crear la “Cabilda de mujeres”.

Las mujeres de la coordinadora dijeron que sintieron la necesidad de hacer una cabilda para “tener un espacio de reflexión, de ver cuál es nuestro rol como mujeres en este proceso constituyente que estamos viviendo”, dijo Mistral Ensignia Fries, miembro de la coordinadora, añadiendo que por esta razón se contactaron con las otras dos organizaciones y convocaron al encuentro.

De la instancia participaron cerca de 350 mujeres, era una convocatoria separatista que tenía como objetivo principal crear un espacio de reflexión horizontal, democrático, en el que se pudiera discutir cuál es el rol de las mujeres en este proceso constituyente, qué querían en una nueva constitución y cuáles son los problemas que viven día a día las mujeres y así intercambiar relatos.

“En el fondo todos los problemas que están asociados con el patriarcado, pero abordarlos de una forma de los distintos orígenes, porque claramente los problemas que puede compartir una compañera estudiante no serán los mismos que la experiencia de una mujer de 60 de años, de una mujer que es profesional, entonces la idea era también enriquecernos con la diversidad de relatos sobre los problemas que hoy tenemos que superar las mujeres y queremos cambiar”, señaló Mistral Ensignia, miembro de la Coordinadora La Chile por la Asamblea Constituyente.

La organización del evento concluyó que las resoluciones a un nivel macro son lo mismo que está pidiendo la sociedad civil, pero con un matiz, que sería que las mujeres viven de otra forma lo que está pasando, “por ejemplo cuando nosotras pedimos derecho en la educación, no es solo derecho a una educación de calidad y gratuita, estamos hablando de una educación que no reproduzca estereotipos de género, una educación que no discrimine, una educación que no permita la violencia de género, y una educación que realmente le permita la ser humano desarrollarse en el ámbito que desee”, señaló la estudiante.

Otra arista que determinaron en la cabilda fue que querían una Asamblea Constituyente, “porque es la única forma de que podamos realmente participar del proceso constituyente, de que realmente las mujeres por primera vez en la historia de chile puedan participar de la escritura de este texto legislativo que nos rige”, enfatizó Ensignia.

Las organizadoras del evento aún están pensando en si se va a repetir la instancia o no, destacado que se trató de un espacio de reflexión, respetuoso, horizontal y democrático, donde además de reflexionar pudieron reponer sus energías.

“Cabildo no binarie: de nosotres, para nosotres”

El colectivo Neutres Chile, junto con la Asociación Organizando Trans Diversidades Chile, convocaron al primer cabildo para personas no binarias. Desde la organización comentaron que el encuentro estaba dirigido a personas queers, que no se identificaban ni como hombre, ni como mujer, géneros fluidos y no conformes.

“Nuestro principal objetivo era poder hacer un catastro de nuestras distintas necesidades, analizar en un diagnostico qué es lo que estaba pasando como país, qué entendíamos como Constitución, y qué queríamos en una nueva Constitución”, señaló Franchesca Carrasco, activista de Neutres Chile, añadiendo que quieren ser reflejados en este nuevo documento y ver articulaciones en territorio.

La organización se encarga de ir trabajando en materia de políticas públicas “para tener una mejor calidad de vida para nuestra población no binaria y también para poder dejar quizás también un legado para las futuras generaciones que vengan detrás de nosotros, y así también aportar a que sea un país más equitativo, justo y donde todas, todos y todes seamos parte”, dijo Carrasco.

De las actividad participaron 30 personas, quienes concluyeron que les gustaría tener un mayor acceso a la educación, a la vivienda, una mayor participación ciudadana, acceso a la salud y al trabajo.

“El tema de la violencia que vivimos día a día, que tengamos una ley de identidad de género integral. Nos gustaría vernos reflejados también en esta nueva Constitución, de que constitucionalmente se nos aceptara a las distintas identidades, quizás también no se hablará de género como tal, pero quizás por lo menos que se reconozcan y que se proteja a las nuevas identidades, que se pueda respetar nos nombres sociales, respetar las distintas vivencias de cada cuerpa y que sea intersexional”, concluyó Franchesca Carrasco, señalando que estarán avisando por sus redes sociales si deciden hacer un nuevo cabildo.

“Cabildo de Trans Masculinidades”

El cabildo fue organizado por un grupo de personas trans masculinas, que mensualmente se juntan en Organizando Trans Diversidades (OTD), con la finalidad de desembocar sus experiencias y demandas en torno a su identidad.

El objetivo del encuentro era “crear un espacio seguro, donde se pudiera conversar, discutir y cuestionarse en colectivo las circunstancias que nos atraviesan como personas trans masculinas”, expresó el activista trans de OTD Chile, Fernando Ojeda.

De este cabildo participaron 20 personas trans masculinas, quienes abogan por una nueva Constitución donde se vean resguardados y no sean discriminados, además exigen el derecho a la identidad de género sin distinciones, salud integral, no más AFP, educación integral no sexista, matrimonio universal e igualitario, cupo laboral trans y también abogan por una Asamblea Constituyente.

Desde la organización del cabildo de trans masculinas comentaron que planean volver a repetir la instancia en diciembre.

A su vez las agrupaciones señalaron que se encuentran trabajando desde sus áreas para aportar en el debate constitucional y que sus voces sean escuchadas.