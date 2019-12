¿Sí o no?: La “teleserie” política tras la búsqueda de la paridad de género en el proceso constituyente

La historia de la paridad de género, los escaños reservados para pueblos originarios y la participación de independientes, parte luego que el estallido social planteara sobre la mesa la necesidad de redactar una nueva constitución hecha en democracia y con real participación ciudadana.

Después de una serie de polémicas que incluyen el “estamos en guerra” del Presidente Piñera, el 15 de noviembre los partidos de centroderecha emprendieron el “camino de la paz”. Tras más de 15 horas de intensas conversaciones entre parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición con excepción del PC, elaboraron un itinerario con los principales puntos para un realizar un “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”.

En lo fundamental, se propuso convocar a un plebiscito en abril de 2020, en donde las ciudadanas y ciudadanos podrán elegir el camino de una “Convención Mixta Constitucional” o una “Convención Constitucional”.

El acuerdo parlamentario para una nueva Carta Magna instaló una comisión técnica que “afinará los detalles de ese pacto”. La comisión fue “cuoteada” por los partidos, lo que encendió las críticas de quienes acusan que el acuerdo no representa a la ciudadanía. Este acuerdo no incluía la paridad de género, pactos para independientes y escaños reservados para pueblos originarios.

La calle grita y clama por la paridad

“Nunca más sin nosotras” empezó a sonar fuerte en las calles, sobre todo cuando se le consultó a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, su postura referente a la paridad, a la que contestó que “no se referiría al tema”.

En respuesta a las diversas manifestaciones, la Comisión Técnica de Constitución redactó la indicación de “disposiciones transitorias”: en ellas se incluía la paridad de género, 18 escaños reservados para pueblos originarios y la participación de independientes. Estas debían ser votadas en la Cámara de Diputados.

La carta que suponía la unión de diputadas sin importar su color político

El lunes 16 de diciembre, 22 diputadas de diferentes sectores políticos mandaron una carta a través de la cual exigían paridad de género en el próximo proceso constituyente, argumentando que “ya no están los tiempos para negar la participación de las mujeres, frente a la realidad de un país que se compone por un 51% de ellas”.

El Gran traspié: oposición acusa que presiones contra parlamentarias RN son “violencia de género”

Al día siguiente de la entrega de la misiva, que contó con las firmas de tres diputadas de derecha, pertenecientes a Renovación Nacional (RN): Marcela Sabat, Erika Olivera y Ximena Ossandón, el mismísimo presidente de RN, Mario Desbordes, salió a declarar que como partido político votarían en contra de las “disposiciones transitorias” sobre paridad, cuota pueblos originarios e independientes, para así no “poner en riesgo” el acuerdo al que llegaron los partidos el pasado 15 de noviembre.

“Por muy buena que sea la iniciativa, lamentablemente algunos están interpretando que se está modificando el acuerdo original”, dijo el timonel RN. Con esto, dio a entender la postura de la UDI, quienes han dejado claro en múltiples ocasiones que sólo darían un voto positivo para iniciar el proceso constituyente si se respetaba el acuerdo original.

Marcela Sabat, una de las mujeres que se había comprometido a votar por la paridad en la carta, explicó que “nuestros socios (UDI, Evópoli) nos dicen que esta indicación para ellos sí afecta el acuerdo. El presidente (de RN) Mario Desbordes dice que lo más importante es salvar el acuerdo, para luego discutir vías alternativas (para estos elementos)”.

“No queremos que usen nuestros votos para aprobar cosas que no están en el acuerdo”, dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, la mañana del miércoles 18 en “Hablemos en Off” de Radio Duna.

El deseo hecho realidad de la UDI

El miércoles 18 de este mes la paridad fue rechazada en la Cámara de Diputados, con un total de 80 votos a favor, 62 en contra y 7 abstenciones, por lo que no se alcanzaron los 93 votos que se necesitaban para aprobar las “normas transitorias”.

Del lado femenino, las UDI María José Hoffmann y Virginia Troncoso, y las RN Paulina Núñez, Sofía Cid, Camila Flores, Francesca Muñoz, Ximena Ossandón, Catalina Del Real y Erika Olivera votaron en contra. En tanto, Marcela Sabat (RN) se abstuvo.

El renacer del proyecto de paridad

Inmediatamente después de la votación, RN presentó un proyecto ante la Comisión de Constitución que volvía a plantear la paridad de género, pese a su rechazo en la sesión de esa misma tarde. La comisión lo aprobó.

“Si está la voluntad, podría votarse hoy mismo en sala y revertir el portazo machista de hace un rato y lograría afirmarse en proceso constituyente la paridad, un mínimo democrático”, indicó Maite Orsini (FA), diputada que forma parte de la comisión.

La aprobación más celebrada

La Cámara de Diputados aprobó durante la tarde del jueves 19 de diciembre el Proyecto de Paridad de género y ahora pasará a discusión en la sala del Senado.

UDI enfurecida

Por el apoyo de RN y Evópoli al proyecto, la UDI congeló su participación en el conglomerado de derecha Chile Vamos, esto fue confirmado por su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe. La molestia se basa en que “ese tema no estaba dentro del Acuerdo por la Paz” alcanzado el 15 de noviembre pasado para realizar un plebiscito para una nueva Constitución.

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, respondió en Cooperativa, asegurando que el partido comandado por la senadora "no tiene un derecho a veto permanente". El diputado descartó haber incumplido el acuerdo firmado para la elaboración de una nueva Constitución al apoyar los avances en paridad de género.

"Es un problema de la senadora, que hable con su gente, pero eso sí, que no falte a la verdad, porque el compromiso era que no íbamos a hacer ningún agregado al acuerdo por la paz, para no ponerlo en riesgo, para no abrir los espacios para que la oposición hiciera lo propio, que no estuvieran agregándole cosas", planteó el parlamentario.

Finalmente, para saber si en esta historia la paridad de género, los 18 escaños reservados para pueblos originarios y la participación de independientes, podrán ganar después de tanta lucha su espacio, hay que esperar a que el proyecto pase a discusión en la sala del Senado.