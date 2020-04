Catalina Martin: “Las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres y con taco”

“Hace muchos años, yo estaba en un problema y una mujer mayor que yo me dijo: Las mujeres siempre nos adaptamos y salimos adelante, porque siempre hemos estado sentadas en la orilla del sillón, no cómodas ni echadas para atrás. Y aún así, mal sentadas, seguimos en este mundo, pese a las injusticias y a los miedos, con la capacidad de reír y gozar. Seguimos de pie. Y yo agrego: ¡y con taco! (jajaja). Siempre digo que las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres y con taco, que no es nada de fácil”, con este potente mensaje inicia conversación con El Mostrador Braga la actriz chilena Catalina Martin.

Nominada como Mejor Actriz en los Premios Platino de México, por la serie TIRA (CNTV – La Red) y con varios proyectos relacionados con sus labores de actriz y docente de actuación; relata cómo ha sostenido su carrera a través de planes de baile y entrenamiento escénico adecuados para poco espacio.

Vive el posicionamiento femenino en las artes producto de la pandemia pensando que “reinventarse y sobrevivir está en la naturaleza más íntima de nuestro género”.

Proyectos congelados, un gran vacío en materia de seguridad laboral y escasas propuestas por parte del gobierno para paliar esta situación, desentrañan la realidad a la que las trabajadoras y trabajadores de la cultura se encuentran enfrentados actualmente.

Ese es el escenario bajo el cual la actriz reflexionó acerca de este proceso:

“Creo que la experiencia de reunirse para presenciar un espectáculo en vivo, como un rito humano colectivo, es algo único e irremplazable. Así ocurre con el teatro o la música. También con la catarsis que surge al visitar un museo, ir a una exposición, o ir al Cine. No obstante, las formas de arte son un modo de expresión del ser humano y por tanto, son dinámicas. Parte de su naturaleza es la adaptación”, expone.

Clases de actuación para cine de manera remota, talleres de expresión basados en trabajo físico para actores y personas sin experiencia y hasta transmisiones en vivo de bailes latinos a través de plataformas como Instagram, son algunas de las actividades con las que la actriz ha enfrentado este radical cambio de planes.

Cuarentena obligatoria y reinvención de su carrera

Oficialmente aislada, la actriz ha vivido este proceso en una de las comunas que sostiene la cuarentena total hasta estos días, sin embargo la condición de encierro no ha sido obstáculo para continuar con sus labores, “No tengo problemas con estar sola, tengo bastante que hacer y en que entretenerme”, comenta.

“La pandemia fue intensa para mí en un principio”, confiesa. Fue tildada de “paranoica” y “exagerada” por ver esta crisis sanitaria venir. Se encontraba al tanto del avance del Covid-19 en el mundo por medio de familiares y amigos que viven en otros países.

“Fue difícil vivir la incomprensión de muchas personas, pero siempre pensaba que en que en mis manos estaba no contagiarme y así protegera mis parientes de alto riesgo”, dice.

Una vez declarada la cuarentena, ayudó a su familia en asuntos prácticos y comenzó el periodo de encierro, el que ha sido muy fructífero para la actriz que encarna a “la detective Campillay” en TIRA, reestrenada recientemente.

A la espera de una nominación como mejor actriz por su rol en esta serie; premiación que fue postergada por la crisis sanitaria, Catalina ha continuado de todas formas con actividades relacionadas con esta ficción.

La comentada historia del detective Santiago Quiñones, tuvo un segundo espacio en las pantallas al inicio de la cuerentena, motivo por el que participó en transmisiones en vivo con el protagonista Tiago Correa; ella en Santiago, el actor en México. Agradece el feedback del público que logró seguir la historia policial en esta nueva oportunidad.

Además de su rol como actriz de televisión, cine y series, da clases de baile y actuación y hasta escucha podcast de temas fuera de su trabajo habitual, como ciencias, economía, entre otros. “Me gusta aprender”, cuenta la actriz para señalar que a pesar de las dificultades continúa con sus proyectos a diario.

El arte como posibilidad a través de plataformas digitales

Las plataformas digitales han jugado un rol clave para llevar arte a los hogares de miles de chilenos que como Catalina, han tenido que postergar sus proyectos y por qué no, conocer, aprender y disfrutar de los beneficios que las expresiones artísticas reportan a todas las personas.

Es así que, la actriz, ya acostumbrada a tener viajes por trabajo, adaptó un programa de ejercitación para poco espacio, el que inicialmente sólo usaba para mantener su plan de entrenamiento mientras no se encontraba en casa.

En el presente ha utilizado esta herramienta para continuar con sus labores de docente en la Escuela de Cine de Chile.

“Reinventé las clases en la Escuela de Cine para el modo online (para aplicaciones como zoom), lo cual era un gran desafío, por tratarse de una clase 70% práctica, en la que se mueve el cuerpo y se baila. Es un método que vengo desarrollando hace un tiempo, que busca optimizar el trabajo de los actores frente a la cámara, a través de la auto-conciencia física, en el que se aprende a crear personajes considerando sus cualidades corporales” explica.

Y no sólo para actores, Catalina expone que también ha adaptado estas clases a formato taller para personas sin experiencia actoral, que buscan optimizar sus habilidades expresivas, discursivas u otras. Esto también a través del cuerpo, “voy regulando el trabajo físico y el entrenamiento, según las necesidades de cada persona”, profundiza.

A lo que agrega “Inventé ejercicios de movimiento y actorales para el trabajo remoto y ha funcionado mucho mejor de lo que imaginé. En la última clases bailamos mucho, ¡quedaron felices y transpirando! (jajaja)”, dice.

Otra actividad en que se concentra la actriz es escribir. “También sigo trabajando la escritura, haciendo asesorías a textos dramáticos y guiones (eso ya lo hacía online). Ahora que ya estoy organizada, estoy abriendo más cursos para quienes estén interesad@s”, invita.

Bienestar emocional en movimiento

Las motivaciones de Catalina, también pasan por asuntos de bienestar, relata que entrenar físicamente y bailar es fundamental para su trabajo y para conservar un buen estado anímico. Esta condición, unida a viajes fuera de Chile por trabajo y estudio, la condujeron a buscar formas de adaptar sus entrenamientos aprendiendo a través de internet.

Adaptada a los cambios, la actriz contaba con un sistema de entrenamiento y baile para poco espacio. Hoy herramienta principal para continuar hacia adelante y compartir con otros actores y comunidad en general.

Buscando aportar a la salud y ánimo de las personas en tiempos de encierro, comenzó a dar clases por Instragram live, de bailes de raíz latina, como salsa y reggaetón-po. Ella se encarga de subir las coreografías a su IGTV y luego espera a quienes disfrutan del baile para realizarlas en conjunto.

El posicionamiento femenino en las artes escénicas y ficción

Destacada ha sido la organización de las mujeres de la cultura y las artes, ejemplo de esto ha sido la participación de la Red de Actrices Chilenas como activistas y supervisoras en materias de género para este sector; más las múltiples organizaciones colectivas de mujeres actrices movilizadas políticamente que no han dejado a nadie indiferente.

Es por esto que la actriz opina acerca de la posición de las mujeres en el arte para finalizar esta entrevista, “Reinventarse y sobrevivir está en la naturaleza más íntima de nuestro género”, a lo que agrega “He pasado situaciones complejas filmando o en el teatro y pocas veces en situaciones ideales. Así es que mientras tenga vida, seguiré inventando y moviéndome hacia adelante”, cerró.

