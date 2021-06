Alma negra librería: un espacio que busca cuestionar el pensamiento binario a través de lecturas críticas de la realidad

En abril de este año se inauguró Alma negra librería, plataforma virtual que cuenta con un amplio catálogo de lecturas críticas en ciencias sociales, humanidades, narrativa, poesía, música y cine, poniendo relevancia a temáticas feministas y LGBTIQ+. Además, a través de sus redes sociales, se ofrecen títulos específicos, talleres, conversatorios y clubes de lectura.

Sobre el proyecto y su objetivo, Silvana Vetö en conversación con El Mostrador Braga comenta que, “más que un afán erudito y teórico, que sin duda nos interesa, es importante porque permite encontrarse con aquellas otras, otros y otres que han experimentado formas de discriminación, abuso y violencia como nosotrxs y que han pensado esas experiencias antes, o que las están pensando ahora en otras regiones y latitudes, con otros cruces y otros referentes. Creemos que leer sobre feminismo nos permite construir esas redes de lectura, teóricas, políticas y también afectivas que permiten tejer otras formas de ser, de existir y resistir a las totalizaciones del capitalismo salvaje en que vivimos, y de hacer duelo por las pérdidas vividas en carne propia”.

Un poco cansada de las exigencias neoliberales del mundo académico y en un contexto social postestallido donde estas exigencias se volvieron muy evidentes, Silvana comenta que decide renunciar a su trabajo como docente e investigadora para dedicarse a tiempo completo, junto a su socio Gaspar García, a su librería Alma Negra.

“Junto con Gaspar García, librero hace más de 10 años, veníamos hablando de esta idea conjunta hace años, hasta que entonces a fines de 2019, comenzamos a concretarla”, comenta Silvana sobre los orígenes. Y aunque aún el proyecto no se concreta del todo, puesto que el objetivo final es instalarse como librería física, de momento funcionan de forma online no solo como punto de venta de libros, sino también realizan talleres, clubes de lectura, conversatorios, presentaciones, etc.

En esta línea, Silvana expresa que, para ambos “una librería no debía ser solamente un lugar donde se vendieran libros, sino que una plataforma de encuentro en torno a los libros, a la escritura, edición y traducción”.

En ese sentido, “la idea de la librería, me parecía un buen espacio ligado a la teoría, a los autores, a los saberes, sin embargo, permitía salir de las jaulas que impone la academia y plantear una forma de circulación del conocimiento más abierto y que se nutriera más de intereses afectivos, políticos, contingentes, además de permitir una circulación un poco más creativa, que no se haga llamar solo académica, una circulación más amorosa si se quiere decir, algo ligado a los afectos que nos une en torno a los libros”.

Por tanto, contra todo tipo de binarismo, el concepto Alma Negra, “es un modo de tensionar o de poner en tela de juicio, de manera colectiva, todas aquellas formas estancadas del pensamiento, de dicotomías que se nos han impuesto como formas de pensarnos y de pensar la realidad y aquello que nos rodea”. Es así que este espacio busca ir por fuera de “los marcos a partir de los cuales se nos ha impuesto históricamente pensar nuestra existencia, nuestros cuerpos, nuestra subjetividad”.

Leer sobre feminismo, filosofía, arte, cine, música y más

Estamos hablando de una librería con un catálogo especializado en temas de feminismo y filosofía, en mayor medida, el cual ha sido construido en acuerdos entre Silvana y Gaspar, pero siempre tomando en cuenta las recomendaciones de amigas y amigos, clientes y la comunidad que han formado hasta entonces. El catálogo no solo comprende libros, sino también incluye otro tipo de actividades como talleres, clubes de lectura y ciclos de conversación a través de Instagram live, todo bajo una aguda mirada que busca construir por fuera de los márgenes convenidos socialmente.

En palabras de Silvana, todos los títulos y actividades que son difundidas a través de sus redes son planeadas bajo una línea de pensamiento y escritura no binarias, que esperan puedan gestar “pequeñas explosiones en los racismos, las homo, lesbo, bi y transfobias, la misoginia, la precarización del trabajo y todas las formas de discriminación o de borramientos de quienes de un modo u otro vivimos en los márgenes del patriarcado blanco y heterosexual”, indica sobre la línea editorial.

Por lo tanto, los textos que podrás encontrar en Alma Negra apuestan por críticas, narrativas, poesía, cine, música, ciencias sociales, a través de los que buscan “promover y difundir escrituras lgbtiq+, feministas, antirracistas, anticapitalistas”, expone.

Además de las categorías que nos propuso Silvana, quisimos saber más y consultamos por los títulos que generan más interés entre las y los lectores, siendo filosofía y feminismos (y sus variantes y cruzadas) las categorías más buscadas en la plataforma, “es una línea de filosofía bien particular, es una filosofía contemporánea generalmente ligadas a pensar el neoliberalismo de maneras novedosas y sobre crítica de arte y estética, eso también genera mucho interés”.

Para cerrar este punto, Silvana además hace referencia a las editoriales con las que trabajan, las cuales -en su mayoría- no se encuentran comúnmente en circulación en Chile. Zindo & Gafuri, Beatriz Viterbo, De Parado, Entropía y prontamente, Nulú Bonsai y Red Editorial, de Argentina; así como Holobionte, Consonni, Materia Oscura, y Sans Soleil, de España, fueron algunas de las destacadas en esta oportunidad.

Fomento de la lectura feminista LGBT

“En ese sentido, el fomento de las lecturas de género, feminismos y escrituras LGBTIQ+ son especialmente relevantes para nosotres. Las razones por las que nos parece especialmente importante promover la lectura de estas temáticas, de los feminismos en particular, participan de nuestra experiencia de vida, la cual incluye la lectura, pero no solamente, sino también nuestras vidas como lesbiana, en mi caso, y como cola, en el de Gaspar”, comenta.

“Nosotros entendemos la importancia de leer sobre feminismo desde la perspectiva, primero, de la famosa y ya antigua idea de “lo personal es político”. Creemos que la discriminación, la opresión, el sometimiento, la normalización, las imposiciones del patriarcado y de la heteronormatividad en general, son experiencias que las mujeres, las lesbianas, los colas, les trans, y otres –y eso con un sinnúmero de cruces propios de la interseccionalidad de estas violencias–, vivimos de manera ‘personal’ en nuestros cuerpos y subjetividades muchas veces desde que nacemos”, agrega.

“El feminismo implica, para nosotrxs, una forma de dar cuenta, de mostrar, de explicitar un daño, y de elaborar las pérdidas, de hacer duelos también por dichas pérdidas, no solo en su vertiente más horrorosa, como los femicidios y los crímenes de odio relacionados con la homo, lesbo y transfobia, sino también las pérdidas relacionadas con la subjetivación, como los afectos, la protección y la contención que debiera ser propia de los vínculos familiares y sociales; las formas de disciplinar nuestros cuerpos, implicando el silenciamiento o invisibilización de algunas de sus partes, de su gestualidad, de su sonido incluso (la voz), de la forma en que nos vemos, la pérdida también de referentes y la dificultad de construir nuestros propios referentes cuando los que nos son entregados por el heteropatriarcado no nos interpretan y aquellos que han construido las mujeres, las lesbianas, los colas, los trans, históricamente, son permanente y activamente invisibilizados y negados, con la excusa, por ejemplo, como señala Monique Wittig, de ser poco científicos, poco teóricos, poco racionales, por confundir discurso y realidad o experiencia personal y realidad”, finaliza.

Actividades en Alma Negra plataforma

Traducciones completas de libros de Dona Haraway, “Vivir una vida feminista” de Sara Ahmed, “Reencatar el mundo. El feminismo y la política de los comunes” de Silvia Federici, “La potencia feminista” de Verónica Gago, “La violencia contra las mujeres” de Rita Segato y el recientemente estrenado, “Históricas: movimientos feministas y de mujeres en Chile”, son algunos de los títulos que podrás encontrar en la librería.

Actualmente, Alma Negra tiene funcionando talleres sobre fascismos, música pop y crítica de arte contemporáneo, así como un club de lectura sobre feminismo, punk y crítica patriarcal, y el próximo semestre ofrecerá dos clubes de lectura, uno sobre Donna Haraway y otro sobre el pensamiento aceleracionista, así como tres talleres, sobre capitalismo y deuda, sobre fotografía documental en Chile y sobre el teatro desde el posthumanismo.

También, se encuentran finalizando un ciclo de conversaciones en Instagram, al que te puedes sumar en su última ronda, titulado “Edición, libros y confinamiento”, y otro, también pronto a finalizar con colaboradores de medios independientes de crítica cultural, titulado “Crítica cultural hoy”, el cual fue organizado en alianza con Revista Hiedra y El Agente Cine.

Además, en su sitio web podrás encontrar una sección de playlist creados por mujeres lesbianas que son o trabajan en el mundo de la música, entre las que podrás encontrar artistas como Constanza Cerda, Pocky de Horregias, la ingeniera de grabación Josefina Parodi, Inad, Maciel de Lilits, entre otras.

Si deseas saber más, puedes enterarte de otras actividades conectándote a la web de almanegralibrería.com