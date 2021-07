Día de la Visibilidad Lésbica: las injusticias, discriminaciones y violencias que sufren mujeres por su orientación sexual

Hasta 2019 según el Movilh, hubo 1.103 casos abusivos contra la comunidad LGBTIQA+, un aumento del 58% que se convirtió en el más alto del que se tenga registro. “La precariedad dentro del territorio de por sí es muy fuerte”, incluso hay zonas catalogadas como “rojas” para la comunidad LGBTIQA+, en especialmente las mujeres, en donde son lugares que suelen ocurrir más discriminación y violencia. Por ejemplo, los crímenes de Nicole Saavedra, Susana Sanhueza, María Pía Castro, ocurrieron en la quinta región, comentó la encargada del área de investigación de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Nicole Rojas, quien ha sido activista para que la violencia hacia las mujeres lesbiana se erradique y se encuentre justicia para los crímenes de lesbodio.

De acuerdo a lo anterior, se ve reflejado en los casos de lesbodio, como por ejemplo, la vinculación entre ellos, ya sean las personas involucradas como el sector donde ocurren los hechos. “El caso de Susana Sanhueza llegó a la Corte Suprema pero se han basado en argumentos miserables para proteger al asesino. En el caso de María Pía Castro, la última llamada que entra a su celular corresponde a Víctor Pulgar, asesino de Nicole Saavedra. Si la policía hubiese hecho bien la pega, quizás la vida de Nicole no se hubiera perdido”, indicó Nicole.

Según la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, los atacantes de los crímenes de lesbodio son principalmente hombres, ya que al ser mujeres lesbianas rompen con el paradigma de “normalidad de género”, es decir “no se someten a las normas heterosexuales, que posibilitan la dominación masculina sobre las mujeres”. Estas agresiones se caracterizan principalmente por expresiones de burlas hacia su identidad sexual, especialmente para aquellas mujeres que se “desmarcan de lo femenino”.

“Es una expresión de la negligencia institucional frente a la cual se investigan los crímenes de mujeres en general, y particularmente en los casos de transfemicidio o lesbofemicidio. Consideramos que ese desprecio hacia la vida de las mujeres es aún mayor hacia mujeres que se escapan de esta idea “del ser mujer” (...) el Estado actúa de forma aún más negligente dependiendo de la clase social, la orientación sexual, a lo que se dedican, si son de regiones o no”, indicó Yoselin Fernández, integrante de la Coordinadora Nacional de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, agrupación que ha llevado de cerca el asesinato de Nicole Saavedra.

Los casos que han estremecido al país

Ana María Villaroel, más conocida como Anna Cook, era una mujer lesbiana, diseñadora gráfica y artista de 26 años. Le gustaba ser DJ, por lo que fue conocida por esa labor. El 2 de agosto de 2017, un desconocido cerró sus ojos por última vez. Kattia, su madre, asegura que la asesinaron, que fue un crimen debido a su orientación sexual, sin embargo, su fallecimiento se señaló por causa de sobredosis.

“Yo me encontré mi casa preocupada por mi hija ya que la madrugada de la noche anterior recibí mensaje de WhatsApp muy extraños los cuales decían “o son ellos o soy yo alguno tiene que morir” motivo por el cual el cual comencé a llamarla descanso desde que me desperté a las 9 a.m, sin recibir ninguna respuesta. Ese mismo día ella viajaba con Magno a dar un concierto en Angol por lo tanto viajaban a las 12 del día, motivo por el cual continué llamándola sin recibir respuesta alguna, lo cual me pareció muy extraño”, dijo Kattia cuando comenzaron las investigaciones sobre la muerte de su hija. Ella sospechaba que alguien la había matado por ser lesbiana.

El principal sospechoso es el dueño de la casa donde Anna arrendaba una habitación. Raúl Azócar la llevó desnuda al hospital antes de morir, la ingresó como NN con una supuesta sobredosis de drogas a la Posta Central de Santiago el día 2 de agosto de 2017. La muerte de Anna no fue investigada pese a que los informes indicaban la existencia de moretones en su cuello y fluido seminal en su boca. A pesar de su lesbianismo abierto, lo anterior no fue motivo para abrir una investigación.

“Uno de los grandes errores de la cultura chilena es que es punitiva y no preventiva. Primero te tienen que violar para que tu puedas ejercer tu derecho. Para poder usar la ley antidiscriminación primero tengo que pasar por el acto discriminatorio. Entonces, ¿dónde está la prevención? comprobadísimo está en el mundo que si hay políticas de prevención, ahorra en relación a lo punitivo”, sentenció Nicole.

En 2019, la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio realizó el estudio “Ser lesbiana en Chile”, investigación que evidencia la situación social y cultural que viven las mujeres lesbianas y bisexuales en el país. En Chile, más de 450 mujeres se declaran lesbianas o bisexuales, de estas, un 75% dice haber sido acosada por su orientación sexual. Los lugares donde más se han sentido discriminadas son la calle (75%), el ambiente religioso (67%), los servicios de salud (33%) y lugares de estudio (31%). Agregando a esto, un 68% de las mujeres lesbianas declaró no haber acudido a centros de salud a realizarse exámenes por temor a ser discriminadas.

María Pía Castro y Nicole Saavedra tienen varias cosas en común: ambas lesbianas, asesinadas por su orientación sexual y en Limache, zona roja para las mujeres y disidencias. María Pía Castro de tan solo 19 años, era una reconocida futbolista del sector de Lo Narváez en Olmué. El 13 de febrero de 2008 fue asesinada con un golpe en su cabeza. Su cuerpo fue quemado.

Pasaron ocho años para que otro suceso de lesbodio sucediera. Nicole Saavedra de 23 años fue encontrada muerta el 25 de junio de 2016. Vivía en la localidad de El Melón en Nogales y tras una semana desaparecida, su cuerpo fue encontrado en un predio agrícola cercano a Embalse Los Aromos de Limache. Tenía las muñecas maniatadas con cinta adhesiva y presentaba golpes en todo el cuerpo.

El caso de María Pía fue cerrado 10 años después de su femicidio por la Fiscalía de Limache donde señalaron que la investigación no tenía pruebas que lograran identificar a los culpables. Nicole tampoco ha tenido justicia desde a cinco años de su muerte. Víctor Pulgar es el femicida que actualmente está detenido por el secuestro de Nicole, hombre que también podría estar involucrado en el caso de María Pía. Sin embargo, las autoridades no han investigado.

Para la periodista e integrante de la RedLesboFeminista, Isabel Álvarez, el origen sociocultural de las mujeres en un factor determinante en los casos de crímenes de odio, en estos casos, las mujeres lesbianas son vista como “sujetas de segunda categoría”, por lo que el interés por resolver estos casos no provoca iniciativa en las autoridades judiciales. “Muchas veces se omiten causas por parte de la justicia (...) los crímenes de lesbodio muchas veces ocurren en zonas periféricas y se convierten en temas de clase y territorio. Por lo mismo el Estado no se apresura en tomar iniciativa respecto a estos casos”, sentenció.

La impunidad es un factor común en los crímenes de lesbodio. La familia de Nicole Saavedra, en especial su prima María Bahamondes, ha sido criminalizada por exigir avances en la muerte de Nicole. Los movimientos sociales feministas y las familias de las mujeres asesinadas han sido quienes han hecho pública las injusticias de la policía y las fiscalías.

“El lesbofemicidio de Nicole Saavedra es señero en términos de cómo la justicia, el Estado de Chile actúa con tanta negligencia respecto a mujeres pobres que son asesinadas. E este caso Nicole es una mujer pobre, lesbiana de una comunidad rural (..) y todo lo que envuelve el asesinato, los cambios de fiscales, las pericias judiciales que se tardaron, absolutamente mediados por la lucha que dieron las organizaciones lesbofeministas y la familia y amigas de Nicole Saavedra, si no fuera por ellas, probablemente seguiríamos en busca del asesino”, señaló Yoselin.

Por otro lado está el caso de Susana Sanhueza, mujer de 22 años que fue asesinada y encontrada el 7 de marzo de 2017. El femicida, Cristián Muñoz de 25 años, fue absuelto a pesar de ser acusado de cometer el delito de homicidio simple. La última vez que sus familiares la vieron con vida fue el 28 de febrero del 2017.

Según la información entregada en el medio La Otra Diaria, Susana tenía diabetes tipo uno, por lo que comenzó a sentir malestares en su cuerpo. El femicida, en su testimonio, reveló que la víctima habría sufrido un cuadro de hipoglicemia ante el cual no supo socorrerla. Posteriormente, como informa el medio digital, el mismo imputado habría reconocido que cubrió la cabeza de Susana con una bolsa de supermercado atando un doble nudo. A pesar de los relatos y la confesión, la fiscalía lo dejó en libertad.

Todos estos casos han quedado impunes o han llevado con lentitud las pesquisas. En las investigaciones de las muertes de Susana, María Pía, Anna y Nicole, no se ha considerado la orientación sexual como un factor clave en determinar por qué las mataron, tampoco lo catalogan como femicidio debido a que no fue su cónyuge quien las asesinó.

“Vemos crímenes de odio que no se resuelven , quedan impunes y sin justicia (...) eso demuestra que la visibilidad lésbica sigue siendo un privilegio de clase y pese a eso nos siguen matando y vemos violencia en contra de nuestras compañeras (...) Una mujer que se escapa del rol de madre, de esposa, de una mujer abnegada o una `buena mujer`, generalmente es catalogada como la mala víctima”, dijo Isabel Álvarez, mujer lesbiana que lucha para que no hayan otras Nicole, Susana, Anna y María Pía que sean asesinadas por el simple hecho de amar a otras mujeres.