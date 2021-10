Red Flags en las relaciones: señales de que estás con la persona equivocada

Si vives episodios de estrés y ansiedad de manera reiterada, se puede deteriorar gravemente tu salud física, psicológica y alterar tu sistema nervioso.

Para cuidar nuestro bienestar emocional en el ámbito de las relaciones de pareja, es necesario problematizar y hacer visible que no todas las personas se encuentran siempre en condiciones de asumir el complejo desafío del establecimiento de vínculos sanos con otros.

Los problemas de salud mental pueden presentarse de manera temporal, ya sea por condiciones de estrés laboral, por dinámicas familiares enraizadas desde la infancia u otros factores. Por esta razón, no considerar estos aspectos al inicio de una relación de pareja, podría llegar a ser grave y a veces peligroso, ya que entre más deteriorada está la capacidad de tu pretendiente para tener una relación sana, más son las probabilidades de caer en un vínculo tóxico, donde se instala una dinámica en la que se normalizan actitudes dañinas para ambos.

Por ello, el psicólogo especialista en Trauma Complejo del desarrollo, Hugo Huerta, entrega las 5 preguntas claves que te servirán como guía para poder resguardar tu salud en las relaciones:

1- ¿Cómo responde ante las situaciones de estrés?

Los seres humanos reaccionamos de diversas formas al sentirnos amenazados o cuestionados, pero una persona que responde de manera agresiva, amerita una mirada más en profundidad o una postura de alerta. “Es posible que tenga problemas de salud mental o que eventualmente pueda tener actitudes violentas hacia su pareja”, alerta Huerta.

2- ¿Te intenta manipular?

Tal vez te des cuenta de que ante situaciones de desencuentros propios de la relación, terminas siendo siempre culpable, como si todo lo que hicieras finalmente le resultara dañino a tu pareja. Esto bien puede ser un indicio de manipulación psicológica, o un intento de forzarte a hacer cosas que no quieres mediante presiones emocionales. “Este tipo de conductas frecuentemente se encuentran en personas que han visto afectada su salud mental por dinámicas familiares de larga data, donde la forma de vinculación aprendida es precisamente la manipulación”, explica el psicólogo.

3- ¿Controla tus actividades o redes sociales?

El experto señala que si tu pareja hace intentos solapados de controlarte, aislarte de tu grupo de amistades, pretende cambiar tu forma de vestir o reacciona negativamente ante reacciones de personas conocidas en tus redes sociales, “son indicios de desconfianza e inseguridad. Estas señales de alerta por ningún motivo debes dejar pasar, ya que al tratar de mantener las cosas en paz y evitar conflictos, podrías entrar en una especie de sometimiento emocional del cual será muy difícil salir”.

4-¿Transgrede constantemente los límites?

No es no. Tal vez la persona con la que estás, aparece en lugares y momentos en los que habías pedido libertad de acción, o justo llega al pub donde querías estar con amigos o amigas, o se comunica con tus familiares o cercanos para saber dónde estás. “Esto es una señal de alerta, ya que esta conducta puede ser consecuencia de dinámicas disfuncionales enraizadas en el núcleo familiar de tu pareja en el sentido de transgredir límites o no respetar la intimidad y será muy difícil de cambiar sin ayuda profesional, ya que muchas veces son patrones aprendidos en su infancia", argumenta el especialista en Trauma Complejo del desarrollo.

5-¿Siento que es ambiguo al plantear sus expectativas respecto de la relación?

Nunca sabes si realmente quiere o no quiere estar en una relación, por lo que comienzas a sentir cierto nivel de ansiedad y estrés, debido a que no entiendes bien lo que busca o desea. “La persona que desarrolla este tipo de comunicación poco clara, también genera dificultades en los acuerdos de pareja, que son tan necesarios para un funcionamiento sano y fluido”. El especialista, advierte que si identificas estos aspectos en tu relación, es importante llevar adelante un diálogo donde se puedan clarificar comprensivamente las conductas observadas, para buscar alternativas tales como buscar ayuda profesional o tomar distancia de manera informada y responsable.

Ojos vemos salud mental no sabemos

Los efectos en la salud mental de las personas que tienen una relación tortuosa, pueden ir desde cuadros ansiosos a episodios depresivos, trastornos de adaptación y otros relacionados al estrés y a la ansiedad en el contexto de las relaciones interpersonales. Una relación "tóxica" puede llegar a ser traumática, ya que tu pareja se puede transformar en el principal factor de deterioro de tu salud mental y física.

La responsabilidad afectiva: tu mejor aliada

La responsabilidad afectiva es la capacidad de una persona de tener consciencia de que sus acciones y palabras, tienen efectos en los sentimientos y emociones del otro. Este concepto es muy importante porque de cierto modo lleva la ética al mundo de las relaciones interpersonales, es decir, no todo está permitido. La idea es que mediante esta responsabilidad, nuestro propósito sea cuidarnos mutuamente y por ende construir vínculos sanos y seguros.