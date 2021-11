ANFP sancionó a delantero de Colo Colo por mostrar polera contra el femicidio de Paulina Gatica: “Es una clara incitación y llamado a generar violencia en los estadios”

El pasado domingo 24 de octubre, en el último minuto del clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica, el delantero Javier Parraguez le dio el ultimo gol a su equipo por lo que -en un acto de celebración- el jugador se quitó la camiseta y mostró su polera con motivo de protesta por el femicidio de Paulina Gatica, una mujer de 42 años que fue asesinada mediante múltiples puñaladas por su pareja mientras ella estaba embarazada.

La polera exigía “Justicia para Paulina Gatica”, quien solía ser vecina y amiga de Parraguez. “Paulina Gatica era una vecina mía de toda la vida, sus hermanos son amigos míos. Ella fue asesinada, un femicidio, sus hermanos me dieron la polera y pude hacer el gol en un partido importante, que vio todo Chile”, declaró el jugador tras el partido.

Sin embargo, de acuerdo con la ANFP este tipo de manifestaciones están prohibidas por reglamento, razón por la cual el Tribunal de Disciplina decidió aplicar una tarjeta amarilla ‘administrativa’ al delantero.

Tras que la sanción se hizo pública, el medio Redgol entrevistó a un miembro del tribunal de disciplina para conocer el motivo del castigo, quien explicó que la tarjeta amarilla tuvo relación con el cambió de la vocal «u» por una «x», que en el lenguaje barrista es un mensaje para la Universidad de Chile, equipo rival de Colo Colo.

Este señaló que “más allá de que el justo y entendible llamado del señor Parraguez es de cierta forma político, la decisión del Tribunal no tiene que ver netamente con aquello. La niñería de cambiar la U (de U. de Chile) por una X es una clara incitación y llamado a generar violencia en los estadios (…) Además el público no tiene que olvidarse que el señor Parraguez se sacó la camiseta de Colo Colo, lo que es de conocimiento público que amerita amarilla. No es secreto”, finalizó.