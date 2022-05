Feministas protestan en la Corte Suprema por mujer que fue condenada a cárcel por el homicidio de su agresor

Este martes la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres realizó una manifestación frente a la Corte Suprema en apoyo a Katty Hurtado, quien fue condenada a 20 años de cárcel por la muerte de su ex esposo, Richard Aravena, quien la sometía a maltrato físico sistemático.

La condena establecida por el Tribunal Oral en lo Penal de Calama en agosto de 2021 generó cuestionamientos en los colectivos feministas, porque no se consideraron los antecedentes de violencia intrafamiliar, ni siquiera el testimonio del hijo de ambos, Alex Aravena Hurtado, quien dio cuenta de la violencia que sufría su madre.

En consecuencia, la defensa de Katty Hurtado solicitó recientemente al máximo Tribunal acoger un recurso de nulidad del juicio, y en el proceso de reunión de evidencias y antecedentes, señalaron que tuvieron que recurrir a peritajes privados, porque según afirma la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres “la Fiscalía, la policía de investigaciones y el Poder Judicial no cumplen con las políticas de género que las mismas instituciones han desarrollado”, señalan.

Además, desde la organización informaron que el Tribual Oral en lo Penal de Calama reconoció “visión de túnel (sesgada) en la investigación realizada por la Fiscalía al no reconocer la violencia que ejercía Aravena contra Hurtado.

La integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, afirmó que es necesario incluir en la decisión la violencia a la que fue victima Hurtado.

“El Estado chileno no puso a Katty a salvo. Cuando ella tuvo que defenderse, el Estado la criminaliza. Exigimos que se anule el juicio y se haga otro, con perspectiva de género, que se escuche a Katty, que se escuche a su hijo y que sea absuelta. Yo también me defendería, defenderse no es delito”, señaló la dirigenta. Además, agregó que “todas las mujeres que ponen a salvo sus vidas, deberían ser absueltas por este Estado”.

Según afirma la madre de Katty Hurtado, Yolanda Caamaño. Al drama que vivió durante años a manos de su ex esposo, se agregó la violación a la que fue sometida mientras se encontraba en prisión preventiva en el penal de Calama por dos funcionarios de gendarmería, quienes no fueron dados de baja.







La decisión de la Corte Suprema será revelada el 16 de junio.