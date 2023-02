‘‘Nunca quise molestar a nadie’’: J.K. Rowling habla sobre sus controversiales dichos en redes sociales

“The Witch Trials of J.K. Rowling” es el nombre del nuevo podcast, que aborda parte de la vida de la autora conocida mundialmente por la exitosa saga de Harry Potter. Dentro de las temáticas más esperadas de abordar en el proyecto sonoro están los controversiales comentarios transfóbicos de la escritora.

Si bien, en los primeros dos capítulos que fueron estrenados ayer, no se habla explícitamente sobre los dichos transfóbicos de Rowling, en el primer episodio la autora sí dijo haber sido malinterpretada respecto a comentarios -no especifica cuáles- realizados en sus redes sociales.

En esa línea, la escritora también señaló que ‘‘nunca quise molestar a nadie’’ pero que de igual forma no se siente ‘‘incómoda con bajar de su pedestal’’.

"No me paseo por mi casa pensando en mi legado", dice en el podcast Rowling, "qué manera más pomposa de vivir tu vida, andar por ahí pensando '¿cuál será mi legado? Da igual, estaré muerta. Me importa el ahora".

Cabe recordar que en diversas ocasiones la escritora se ha expresado en redes sociales respecto a temáticas trans. Por ejemplo, en junio del 2020 publicó, ‘‘Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchos de hablar de manera significativa sobre sus vidas. No es odio decir la verdad’’.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

