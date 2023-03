¿Día de la Bandera y de la Visibilidad Lésbica? Se quita suma urgencia a proyecto y hay descontento en la comunidad LGBTIQ+

Gran controversia ha causado durante las últimas horas el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la suma urgencia al proyecto de ley para establecer el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Esto mayoritariamente por las críticas desde la oposición a esta acción del gobierno.

Los principales cuestionamientos se enfocaron en que las prioridades deberían estar en otros temas, como el narcotráfico o la seguridad ciudadana. En segundo lugar, ya que la efeméride propuesta es la misma fecha que se celebra el Día de la Bandera, 9 de julio.

‘‘Lamentamos profundamente que la derecha busque instalar una polémica artificial para seguir dividiendo al país y para insistir en algo que es completamente falso, el patriotismo y el orgullo de las diversidades sexuales no son contradictorios’’, opinó la diputada Emilia Schneider.

Ante toda esta polémica, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, informó ayer que el Ejecutivo buscaría cambiar la fecha relacionada con la comunidad LGBTQ+. Lo que levantó rápidamente la opinión de parlamentarias oficialistas, que se opusieron a la decisión del gobierno.

Asimismo, las diputadas que impulsan la propuesta legislativa: Marcela Riquelme, Francisca Bello, Camila Musante, Erika Olivera, Emilia Schneider, entre otras, tampoco tenían conocimiento respecto a la suma urgencia al proyecto de ley, aun siendo las autoras de la norma.

Sin embargo, durante esta tarde, la secretaria de Estado se reunió en el Congreso con la parlamentaria Schneider, aunque no entregaron mayores detalles sobre la conversación, desde el gobierno habrían entrado en conversaciones para continuar evaluando el cambio de fechas.

‘‘Hemos conversado con la Ministra Ana Lya Uriarte de la Segpres, para aclarar esta situación, para ponernos a disposición de fortalecer los canales de diálogo’’, dijo la diputada. Además, durante esta jornada, también se quitó la suma urgencia al proyecto.

Reacciones de las organizaciones

Cabe señalar, que si bien el Día de la Visibilidad Lésbica no se encuentra institucionalizado, sí es una fecha que desde hace años las organizaciones lesbofeministas han conmemorado en memoria del crimen contra la escultura lesbiana, Mónica Briones, ocurrido en 1984.

Por tal hito, es que dado que se decidió quitar la suma urgencia, agrupaciones han dejado ver su opinión y han señalado que es lamentable el retroceso en la decisión del ejecutivo, que se habría visto influencia por las opiniones políticas.

‘‘Lo que fue una alegría inicial desde las organizaciones lésbicas y de disidencias, se transformó luego en un mar de discursos de odio y noticias falsas impulsadas por partidos de ultraderecha y sectores políticos de izquierda conservadores que reclamaban para sí una fecha que tenía como único objetivo un acto de justicia y reparación’’, señalan en un comunicado público.

En esa misma línea, las organizaciones firmantes -entre las que se encuentran la Red Lesbofeminista y la Coordinadora 8M- argumentan que la fecha sí es una acción necesaria para visibilizar la violencia que hasta el día de hoy mujeres lesbianas deben enfrentar.

‘‘El caso de Mónica, asesinada por ser lesbiana visible, no ha sido el único, y dan cuenta de que la violencia sobre nuestros cuerpos es un continuo estructural de la sociedad en que vivimos, ejemplos de la violencia vivida por ser lesbianas, también son los casos de María Pía Castro, Susana Sanhueza, y Nicole Saavedra en la región de Valparaíso’’, subrayan.

Al cierre de esta nota, las personas y organizaciones que adhieren al comunicado público son:

Red Lesbofeminista

Disidencias en Red

Oficina de Diversidad y Disidencias de la comuna del Bosque, RM

Prevención Viña

Chueca Bar

Red Docente Feminista, REDOFEM

Fundación Fuerza Diversidad, Quinta Región

Colectiva Lesbipulli

Coordinadora 8M

MAPA LGBTI+

Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres

Cooperativa de Economía Feminista Desbordada

ONG Amaranta

Erika Montecinos, Activista lesbofeminista

Marion Stock, Activista lesbofeminista

Elizabeth Campos, activista lesbofeminista

Constanza Valdes, Consejera Instituto Nacional de Derechos Humanos

Alondra Carrillo Vidal, Coordinadora Feminista 8M

Roxana Vega, MUMS

Franco Fuica

Marcelo Aguilar, Acción Gay Valparaíso

Rodri Mallea, Disidencias en Red

María Eloísa Gutiérrez Jara, Rompiendo el Silencio

Lilith Victoria Atenea,Panteras Disidentes

Francisca Fernández Droguett, Asamblea de Mujeres y Disidencias, Movimiento por el Agua y los Territorios.

Cynthia Shuffer,Coordinadora Feminista 8M - Académica IDEA USACH

Victor Gaby, Programa de Género y Disidencias Municipalidad de Recoleta

Valeria Cárcamo Castillo, Redofem Akunkawa, Asociación de Mujeres Laicas

Andrés Veas, Acción Gay

Francisca Herrera, La Peluquería Records

Elizabeth Muñoz Gárate, Red de Abogadas Defensoras de Mujeres

Inta Rivas, Hora Constituyente

Francisca Pemjean, Colectiva Acuerpar

Soledad Falabella, Profesora Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile

Catalina Bolívar, ONG Reconstruyendo Espacios

Daniela Peña, Oficina de la Diversidad y No Discriminación de la comuna del Quisco, Quinta Región.

Thamaggi Alvarez, Oficina de Diversidad y No discriminación de la comuna de El Tabo, Quinta Región.

Gloría Andrea Figueroa Licanqueo, Mesa Diversidad comuna Quilpué, Quinta Región.

P. Alexander Imaña Herrera, Oficina de Diversidad y No discriminación de la Municipalidad de Macul, RM.

Jackeline Saldivar, Rebeldía Resistencia y Amor (RRA).

Francisca Cáceres, Powertrans.cl

Fabiola Gutiérrez,Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile

Fabiola Hernández Parra, Rebeldía Colectiva