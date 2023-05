¿Quiénes son las 25 Consejeras Constitucionales? El 64% son de derecha y extrema derecha

De los 51 Consejeros Constitucionales electos, 25 son mujeres. El 64% del total de las electas pertenecen a las listas de Republicanos y Chile Seguro y algunas resultaron elegidas debido al sistema de paridad de género, como ocurrió con Ivonne Mangelsdorff.

En una jornada marcada por el triunfo del Partido Republicano (PR), la caída del Partido de la Gente (PDG) y un alto porcentaje de votos blancos y nulos, el resultado de las mujeres electas está en sintonía con los resultados generales. De las 25 Consejeras Constitucionales, el 40% pertenecen a la lista de Republicanos, el 36% a Unidad para Chile y el 24% a Chile Seguro.

En relación a sus pares varones, en todas las listas fueron electas más mujeres. El PR tuvo 10 mujeres electas y 10 hombres; la lista de Unidad para Chile tuvo 9 mujeres 7 hombres y Chile Seguro 6 y 5, respectivamente. Sin embargo, en total fueron electas 25 mujeres y 26 hombres, en este último caso debido a la elección de Alihuen Antileo, único representante indígena del Consejo Constitucional.

Esta fue la segunda elección realizada bajo el Método D´Hondt, que garantiza la paridad de género por cada circunscripción). Producto de este sistema, el candidato Juan Sutil por Renovación Nacional (Chile Seguro) fue desplazado por Ivonne Mangelsdorff del mismo partido.

Estas son las candidatas electas por circunscripción electoral:

-Región de Arica y Parinacota (2 escaños)

Jocelyn Ormeño

Es independiente y participó como parte de la lista Unidad para Chile. Según se informa en sus redes sociales, es profesora de educación básica, Vicepresidenta de Mentores Arica Parinacota y docente del programa Explora. Se cataloga como una defensora de “una democracia representativa”.

Por una Democracia Participativa 🙌

Jocelyn Ormeño D15 💜

Consejera Constitucional

Arica y Parinacota ☀️🌈 pic.twitter.com/6zOEgXDuo8 — Jocelyn Ormeño Lee (@Jormenolee) April 14, 2023

-Región de Tarapacá (2 escaños)

Ninoska Payauna

Es republicana, de descendencia Aymara, profesora de Inglés y ex Candidata a Core. Fue líder de la Campaña del Rechazo en Tarapacá y firmó con agrupación contraria al aborto en todas sus causales y anti eutanasia.

🔴 Compromiso Provida 🔴 Los candidatos al consejo constitucional se sumaron a la firma del compromiso provida! I región:

Sebastián Parraguez – Republicanos

Ninoska Payauna – Republicanos

Leonardo Ramos – Republicanos

Andrea Dueñas – Republicanos #siemprexlavida pic.twitter.com/FY8s1y9bR2 — Siempre por la Vida (@siemprexlavida) April 25, 2023



Romina Ramos

Militante del Partido Comunes, es Trabajadora Social y Doctora en Ciencias Sociales. Además, trabaja como académica de la Universidad Arturo Prat (UNAP).

Pondremos en el centro a las regiones extremas en este nuevo proceso constitucional.

Nuestra candidatura se dispone a enfrentar los grandes desafíos regionales y del país. Por esto y más súmate a #UnNorteEnComún #Colchane #Camiña #Huara #PozoAlmonte #Pica #AltoHospicio #Iquique pic.twitter.com/NSWNP0c9IK — Romina Ramos Rodríguez (@romramosr) March 10, 2023

-Región de Antofagasta (3 escaños)

Carmen Montoya

Es Militante del Partido Republicano, Ingeniera Comercial y trabaja en el área del Retail desde hace más de quince años en el área de administración de tiendas. Desde la página de Republicanos, la definen como una mujer “Cristiana con fuertes valores y principios cristianos”. Es defensora de la actual constitución.

-Región de Atacama (2 escaños)

Marcela Araya

Es militante del Partido Socialista e Ingeniera (e) en planificación. Se define como “feminista y Changa-Diaguita”.

Este 07 de Mayo, VOTA D-15

Marcela Araya Sepúlveda, Consejera Constitucional por #Atacama !🌵🗳️ pic.twitter.com/x0VBD0x0ch — Marcela Araya Sepúlveda (@MarceArayaSe) April 8, 2023

-Región de Coquimbo (3 escaños)

Gloria Paredes

Es militante de Republicanos, abogada Diplomada en Derechos de la Niñez y se describe como “madre católica”. Está en contra del aborto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Paredes Diaz (@gloriaparedes.cl)

-Región de Valparaíso (5 escaños)

María López

Participa de la secretaría del Partido Republicano, es Magister en Psicología Organizacional D. Empresas y T.Tributario-MBL Business Law y de acuerdo a sus redes, “defensora de nuestras tradiciones y la ruralidad”, como el rodeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María de los Angeles López (@angeleslpo)

María Pardo

María Pardo Vergara es militante de Convergencia Social, Doctora en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente trabaja como profesora en la misma área.

-Región Metropolitana (5 escaños)

Karen Araya

Es militante del Partido Comunista, profesora, dirigente sindical y gremial y se define como “luchadora social y madre de 3 hijos maravillosos”.

🙋🏻‍♀️ [CAPÍTULO 1 – franja]

La vivienda, salud, educación y que las chilenas y chilenos tengan pensiones dignas son esenciales para la vida de las personas y los pueblos, derechos que deben ser garantizados en nuestra democracia. pic.twitter.com/PLn1UefJt6 — karen Araya Rojas D-19 (@karen_Araya_R) April 7, 2023



Gloria Hutt

Militante del Partido Evolución política (Evópoli), ingeniera civil y ministra de Transportes y Telecomunicaciones del segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022). Anteriormente fue subsecretaria de Transportes durante la primera administración de Piñera (2010-2014).

-Región de O’Higgins (3 escaños)

Ivonne Mangelsdorff

Es militante de Renovación Nacional (RN), periodista, abogada y ex gobernadora de la provincia de Cachapoal (2018-2020). Luego de asumir ese cargo y según una investigación de CIPER, fue notificada de una sentencia en su contra por una deuda impaga correspondientes a diez demandas por $250 millones en total , además en su declaración de intereses omitió sus trabajos para un estudio jurídico formalizado por fraude al Fisco en el “Caso Basura”. Actualmente es Jefa Jurídico en la Ilustre Municipalidad de Graneros.

Región del Maule (5 escaños)

María Gatica

Según la página del Partido Republicano, es “naturopata”, Fundadora y directora de Acción Republicana. Fundadora y Vicepresidente Nacional del Partido Republicano. Ex candidata al Senado por la región Metropolitana.

María Jorquera

Es militante de la UDI, fue asesora parlamentaria y encargada de Proyectos en la oficina del ex Senador y actual Ministro de Justicia Hernán Larraín y del ex diputado Romilio Gutiérrez en Linares. También ejerció como directora regional del Fosis en el anterior gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En el período del ex Alcalde Rolando Rentería, fue directora del Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Se define como una “mujer cristiana”.

-Región de Ñuble (2 escaños)

Cecilia Medina

Secretaria del Partido Republicano, Técnico en Turismo, laboralmente se ha desarrollado en el sistema privado de Salud y pensiones como asesora previsional y comercial.

Carolina Navarrete

Militante de la UDI, es Abogada Universidad de Concepción y Magíster en Políticas Públicas UD y trabajó en la Dirección de Desarrollo Comunitario de CHillán (2017), Delegada Ministerial de Bienes Nacionales (2018), Seremi Bienes Nacionales (2018). Firmó por la iniciativa “Con Mi Plata No”, en contra de la intervención estatal en materia de jubilaciones.

-Región del Biobío (3 escaños)

Patricia Spoerer

Militante del Partido Republicano, emprendedora de Hualpén e Ingeniera Comercial de la Universidad de Concepción.

Paloma Zúñiga

Es militante de Revolución Democrática (RD), Arquitecta e Hija de Carabinero en retiro y de una madre dueña de casa. Los ejes de su campaña fueron vivienda, equidad y seguridad.

-Región de La Araucanía (5 escaños)

Mariela Fincheira

Militante del PR, se define como en sus redes como “Mujer, madre de familia, médico veterinario, amante de mis 4 hijos maravillosos y de mi amado marido. REpublicana, vida, libertad, familia, Chile”.

Vamos a defender siempre la libertad y el derecho a elegir #ChileQuiereElegir pic.twitter.com/HS8UdJnIi8 — Mariela Fincheira Massardo (@Marielaandreafm) April 4, 2023

Kinturay Carlina Melin Rapimán

Militante de RD, asesora jurídica en Fundación Medioambiental Karukeche, se define como “ecologista, mapuche y madre.

-Región de Los Ríos (3 escaños)

Lorena Gallardo

Militante de RN, abogada y madre. Trabaja en áreas del derecho como familia, derecho civil y ley de migraciones. Además, lleva varios años como dirigente deportiva, una de sus grandes pasiones.

-Región de Los Lagos (3 escaños)

Beatriz Hevia

Militante del PR. Abogada, participó en la primera campaña de JAK como encargada de jóvenes, es asesora legislativa y trabaja en el área internacional de Ideas Republicanas.

Nancy Márquez

Militante de Convergencia Social (CS) y antropóloga. Se define como “mujer, chilota y mamá”.

-Región de Aysén (2 escaños)

Pilar Cuevas

Militante de RN, fue Intendenta de Aysén (2010-2014), jefa de gabinete de la Municipalidad de Ñuñoa (2014-2021), Coordinadora de Atención al Vecino en la Municipalidad de Ñuñoa (2016-2021) y Jefe de División Municipalidades SUBDERE del Ministerio del Interior (2018-2022). Firmó por la iniciativa “Con mi plata no”.

-Región de Magallanes (2 escaños)

Jessica Bengoa

Militante de CS y trabajadora social. Ex presidenta de ANEF Magallanes, CUT Magallanes Se define como “defensora de la justicia social”.

Claudia Alejandra Mac-Lean Bravo

Militante del PR, Ingeniera Civil Industrial de la Universidad de Chile.