“Esto es por los niños”: integrante de Gran Hermano contó con orgullo que es una mujer trans

Un emotivo momento se vivió en el episodio de Gran Hermano de la noche del martes 11 de julio. En medio del acrecentamiento de denuncias de discriminación por orientación sexual e identidad de género en los colegios, y la avanzada de un sector conservador que erigió una acusación constitucional marcada por frases homofóbicas, Trinidad Cerda les contó a sus compañeros que es una mujer trans. “Es una historia que tengo que contar con orgullo (…) no lo estoy contando por ustedes o por mí, sino que por todos los niños o niñas que están afuera y que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo”, expresó.

En un contexto sociopolítico marcado por el aumento de un 93% de denuncias por discriminación a orientación sexual e identidad de género en colegios, y la avanzada de un sector conservador que elevó una acusación constitucional marcada por frases homofóbicas, una situación conmovió a las y los televidentes en el episodio del martes 11 de julio.

Fue una conversación de un grupo de integrantes de Gran Hermano la responsable de una explosión de comentarios en redes sociales. “Yo nací con otro género”, contó la actriz y tripulante de cabina, Trinidad Cerda.

“He vivido toda mi vida intentando vivir lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido o no generarme daños, pero es una historia que tengo que contar con orgullo”, agregó.

En la instancia, la integrante del reality aprovechó la ocasión para reflexionar acerca de la salud mental de las personas LGBTQAI+ y en especial de las personas trans y travestis, pues la expectativa de vida de las mujeres trans, especialmente, es tan sólo de 30 años según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el suicidio y los delitos contra este grupo son los principales factores de riesgo.

La tripulante de cabina señaló que el principal motivo para hablar de su historia es ayudar a otros niños y niñas afuera “que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo”.

“Soy la Trini, pero detrás de la Trini hubo un montón de dolor, burlas, risas, y me cuesta mucho hablarlo porque no solo fue esto, fue el abuso, fueron miles de cosas que me pasaron (…) “Esto desembocó en mí cosas e inseguridades que traigo del colegio. Es súper importante para mí poder contarles por qué estoy trabajando todas mis inseguridades y me acordé de los niños cuando se reían de mí”, confesó.

“Si tuve que llegar a este programa para poder hablarlo no es por mí, es por los niños que están en el colegio o en la universidad. Tengo que ser valiente y orgullosa de mi historia”, agregó la integrante de Gran Hermano.

En medio del abrazo de reconocimiento de sus compañeras y compañeros, otra de las intervenciones más aplaudidas de la noche la realizó el panelista Michael Roldán (Guaguito).

“Hoy día estamos en un momento histórico de visibilidad de las infancias diversas de nuestro país, momento que nunca se ha dado (…) y hoy día (Trini) está tomando la mano, está dando una señal de luz a muchos niños, y a muchas niñas, que efectivamente se ven representados en la pantalla”, enfatizó.

