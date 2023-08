Presentan proyecto para garantizar la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes

La iniciativa busca dar voz a las niñas, niños y adolescentes y mejorar su representación en los procesos judiciales, a través de un abogado o abogada que vele por la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.

Este martes 8 de agosto, parlamentarias presentaron un proyecto de ley para regular la figura del abogado o abogada de niñas, niños y adolescentes (NNA) en tribunales de justicia, reformulando la legislación vigente y evitando la discordancia con la figura del curador ad litem. Esto con el propósito de dar voz a los NNA y mejorar su representación en los procesos judiciales.

Esta iniciativa, que busca un sistema de acceso a la justicia para NNA desde un enfoque de derechos, fue impulsada por las diputadas Gael Yeomans (CS), Ana María Gazmuri (AH), Ana María Bravo (PS), Carolina Tello (PC) y el diputado Hotuiti Teao (RN), junto a la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) y la Red de Abogados y Abogadas por la Niñez (REDAN).

La diputada Gael Yeomans (CS), autora del proyecto, comentó que “queremos avanzar en que los niños y niñas tengan un trato como personas, que sean escuchadas sus opiniones, sus visiones, saber qué están sintiendo y pensando en los juicios. La figura del curador ad litem quedó atrás porque es una figura que los trata como objetos, como si no tuvieran raciocinio”.

“Es muy importante tener políticas que se hagan cargo de su reconocimiento como personas. Las personas en los juicios tienen representación por parte de un abogado o abogada, eso es lo que estamos pidiendo con este proyecto de ley” agregó la parlamentaria. Por su lado, Ana María Gazmuri, señaló que “presentamos un proyecto de ley de forma transversal, que va justamente a mejorar la representación de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales”.

La integrante de la Comisión de la Familia agregó que “los niños, niñas y adolescentes merecen tener una representación judicial especial para la defensa de sus derechos. La idea con este proyecto es que se estandarice la figura del abogado o abogada que vele por los derechos de la infancia y adolescencia, que los represente en cada instancia de participación, respetando el principio superior de los NNA y cuidando, principalmente, que estos sean oídos”.

En esa línea, la diputada Ana María Bravo, firmante del proyecto, puntualizó que “A través de este proyecto de ley queremos avanzar en el hecho de que los NNA no son objetos de derecho, sino que sujetos de derecho. Es por ello que es necesario que cuenten con un estatuto que regule el actuar y también, en caso de no dar cumplimiento a esas obligaciones, aquellos abogados o abogadas que representen a estos NNA tengan sanciones”.

En tanto, el diputado Hotuiti Teao, señaló de manera enfática que “cómo integrante de la Comisión de Familia siempre he velado no solo por el resguardo de la familia en su conjunto, sino que, de sus integrantes, especialmente he velado por la protección de la niñez y no solo eso, pido urgencia al Ejecutivo para que este proyecto sea ley cuanto antes”.

Cabe mencionar que la Asociación de Abogadas Feministas y la Red de Abogados y Abogadas por la Niñez y Adolescencia, participaron activamente en la elaboración del proyecto de ley. Por lo pronto, se espera que la iniciativa se pueda poner en tabla en la Comisión de Familia para su discusión.