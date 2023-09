Mikki Kendall: “El feminismo hegemónico está ignorando el hambre y la pobreza”

Como parte de la Cumbre Democrática de Recoleta, se está desarrollando la Feria Internacional del Libro “Memoria, Futuro y Derechos Humanos”, que se realiza del 2 al 9 de septiembre en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta. Entre los artistas invitados están Richard Sandoval, Hernán Rivera Letelier, Mario Amorós, Gabriel Salazar, además de Illapu, Inti Illimani y los freestyler Metalingüística y Acertijo.

También, participa de esta instancia la activista, ensayista y crítica cultural estadounidense, Mikki Kendall, quien vino por primera vez a Chile, para conversar de su libro Feminismo de Barrio. Lo que olvida el feminismo blanco. Esta obra es una crítica a un feminismo que en muchas ocasiones olvidó la calle y olvidó luchar por las necesidades básicas para la vida.

En su camino como activista, también lucha por incluir una visión interseccional al feminismo, señalando la necesidad de integrar al fin las demandas de las mujeres que se encuentran en una posición diferenciadora, y muchas veces de desventaja, ya sea por su raza, clase social u orientación sexual. Para ahondar en este tema, El Mostrador Braga conversó con la ensayista.



-¿Cómo explicarías el feminismo interseccional a las personas que no lo conocen?

-El feminismo interseccional aborda la forma en la que tú te identificas, incluyendo tus privilegios y tus puntos de dolor. La interseccionalidad reconoce los múltiples grupos de mujeres con sus diversas experiencias y condiciones. Por ejemplo, tiene en cuenta si eres parte de la comunidad LGBTI, tu nivel socioeconómico, tu color de piel, entre otros factores. Ya que todo esto puede ser determinante a la hora de definir nuestros privilegios y lo que nos falta, pues es consciente de que aquellas condiciones pueden influir al momento de conseguir un trabajo, una vivienda, o incluso si podemos estar a salvo de la violencia policial



Entonces, el feminismo interseccional reconoce las diversas realidades de las mujeres y no asume que como todas somos mujeres, tenemos la misma lucha, sino que comprende que todas las mujeres tenemos necesidades diferentes y luchas diferentes, pero podemos trabajar juntas.

-¿Qué es lo que defines como ‘feminismo de barrio’?



-El feminismo de barrio se centra en necesidades básicas para la vida. Como, por ejemplo, que las mujeres pobres hacen la mayor parte del trabajo en las comunidades, manteniendo a los niños alimentados y educados, pero no reciben ningún reconocimiento por ello. Eso es lo que se centra el feminismo de barrio, que, a diferencia del feminismo hegemónico, se cuestiona necesidades básicas de la vida, como la educación de calidad, tener una vivienda o una buena atención médica, lo real, que también son luchas feministas.

-Has hablado sobre la importancia de “descolonizar” el feminismo ¿Puedes explicar qué significa esto?

-La descolonización busca que dentro del feminismo reconozcamos nuestra cultura y la amemos. Todos deberíamos poder habitar nuestra cultura y estar orgullosos de ella, y dentro de ella también tener igualdad y derechos.

Culturalmente no tenemos que renunciar a todo de nosotros mismos para ser iguales, no tenemos que alejarnos de nuestra música, de nuestro lenguaje y la comida, en favor de lo que creen que deberíamos ser. Yo quiero tener equidad salarial, seguridad, vivienda y comida, pero no sólo con el método de los colonizadores blancos



-¿Qué es lo que olvida el feminismo blanco? y ¿cuál es el camino que el feminismo hegemónico tiene que recorrer para ser más inclusivo y representativo?

-El feminismo hegemónico está ignorando el hambre y la pobreza, porque muchas de ellas no tienen esas preocupaciones financieras. Estadísticamente, las feministas blancas tienen menos probabilidades de ser pobres, menos probabilidades de estar en desventaja legal y menos probabilidades de estar en desventaja en términos de educación.

Sin embargo, quieren tomar decisiones por otras mujeres que enfrentan desafíos que nunca antes ellas habían enfrentado.

Lo que podrían hacer es dejar de intentar liderar a todas. y, en cambio, aprender de ellas. Entender que todas podríamos trabajar en conjunto y no tratar de controlar todo lo que se debe aportar y decir.



-He conversado con mujeres afrochilenas que me han dicho abiertamente que no se sienten representadas por el feminismo actual en Chile, ya que no incluyen sus luchas, como por ejemplo la hipersexualización de los cuerpos negros ¿Cuál es el camino que debería recorrer Chile para incluir a este grupo de mujeres y tener una mirada mucho más interseccional? y ¿qué le recomendarías a este grupo de mujeres que no se sienten representadas?

-Lo mejor que pueden hacer para tener un feminismo más inclusivo es darles el micrófono y, de esa forma, que su discurso les sirva como guía.

Y a todas las mujeres que no se sienten representadas, quiero que sepan que las veo, y sé que tienen algo que decir y que pueden hacer algo para que el mundo las escuche. No pidan permiso ni espacio, sino que usen sus redes sociales.

Puede que a mucha gente no les guste, pero ese es su problema



-¿De dónde sale tu feminismo? ¿Qué es lo que te inspiró?

-Lo que me inspira es que quiero que mis hijos tengan un futuro mejor. También quiero que las mujeres que me criaron no hayan perdido su tiempo. Mi tía y mi abuela me enseñaron a luchar por mí y a luchar por los demás



Y por supuesto que quiero que todos disfrutemos de nuestros derechos como personas.

Mis otras inspiraciones son grandes mujeres como Harriet Tubman, luchadora por la libertad de las personas negras,y Fannie Lou Hamer y Sojourner Truth, activistas por los derechos de las mujeres



-¿Cuáles son los desafíos que aún encuentras en tu camino



-La mayor barrera es que las personas están cómodas ignorando esto. Además de las críticas de las personas, que me dicen que soy divisionista o que estás cosas no son importantes ahora y que solo son mis necesidades.