Más de la mitad de la población chilena sufrió acoso callejero alguna vez, según estudio

Este 16 de octubre se presentó la segunda entrega de resultados de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-202 desde el Ministerio de Salud (Minsal) y el de la Mujer y la Equidad de Género.

La población que consideró la encuesta corresponde a mayores de edad residentes en Chile con representatividad nacional, regional, por tramos de edad y sexo con una muestra de 20.392 personas y fue realizada con el objetivo de conocer las características de salud, sexualidad y género de la población de 18 años y más, residente en Chile.

Dentro de los resultados de esta segunda entrega de ENSSEX destacan que el 74,1% de la población de 18 años y más califica su calidad de vida como buena o muy buena, mostrando diferencias significativas por tramos de edad.

Mientras los jóvenes entre 18 y 29 años consideran en su mayoría que su calidad de vida es buena o muy buena (en hombres un 83,4% y en mujeres un 82,6%), en la población de 60 años, esa cifra no supera el 60,8%.

Respecto a salud, el 71,2% de las mujeres de 18 años y más ha tenido un control de salud para tratar asuntos médicos propios relacionados con la ginecología, pubertad, sexualidad, métodos preventivos del embarazo o infecciones de transmisión sexual alguna vez en la vida.

En tanto, un 50,9% de las mujeres de 50 años y más se ha realizado una mamografía durante los dos últimos años y un 86,3% de las mujeres entre 25 a 64 años se ha realizado el examen de papanicolaou en los últimos tres años.

Respecto a planificación familiar, un 47,7% de las personas encuestadas señalan que tuvieron embarazos no planificados o no estaban previstos que ocurrieran. Por grupos de edad, se observa que la población de 60 años y más es la que menos presenta embarazos no planificado, En tanto el 89,7% de las mujeres amamantaron a su hijo después de su último embarazo.

Por otro lado, un 9,3% de las mujeres en su último parto fueron diagnosticadas con depresión postparto por un médico. De ese total un 60,0% tuvo acceso a tratamiento.

“Lo que hicimos hoy junto a la subsecretaria Albagli fue un Zoom respecto a distintas cifras (…) cifras muy importantes para el trabajo que tenemos que hacer en común respecto de por ejemplo la realización de exámenes preventivos, tanto de papanicolaou como de mamografías y por cierto algo que nos llamó mucho la atención lo que nos muestra la cifra respecto a la depresión post parto, tanto la que no se diagnostica pero se sospecha por parte de las madres, como la que se diagnostica y alcanza a tener tratamiento”, señaló la ministra Orellana.

En tanto, la subsecretaria Albagli explicó que, si bien “los resultados de la encuesta mostraron que la gran mayoría, siete de cada diez, de las mujeres ha tenido un control de salud para tratar asuntos médicos propios relacionados, como ginecología, pubertad, sexualidad, métodos preventivos del embarazo o infecciones de transmisión sexual alguna vez en la vida. Estas cifras nos deben impulsar para seguir trabajando ya que aún hay muchas mujeres que nunca han tenido un control”.

Respecto a cifras relacionadas con acoso y abuso sexual, más de la mitad de la población reporta haber sufrido al menos una vez en la vida acoso callejero en la vida, aunque más llamativo aún es que es un fenómeno que se da mucho más en mujeres (63% para ellas versus un 41% para hombres). El 28% de las mujeres dice haber experimentado “agarrones”, “punteos” o “acercamientos intimidantes” y el 19,7% “exhibición de genitales” o “masturbación” frente a ella.

La encuesta también mostró que un 11,6% de la población de 18 años y más ha sufrido de abuso sexual durante su vida. En este ítem nuevamente se observan diferencias bastante dramáticas por sexo: 15,9% de las mujeres versus un 7% de los hombres. La mediana de edad de abuso sexual en la vida es de 12 años para mujeres y 14 años en hombres.

Al respecto, la ministra Orellana detalló el trabajo que se está realizando desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en la materia. “Respecto a la atención de la violencia una de las decisiones que hemos tomado, que se ve expresada en nuestro presupuesto 2024 tiene que ver con el fortalecimiento de la prevención, y en ese rol de prevención hemos ampliado los grupos etáreos en los cuales hacemos estos programas. Y, por otro lado, el poner el foco en la atención especializada”.

A lo anterior agregó que “mientras logramos avanzar y llegar a ese acuerdo que tomamos el año pasado junto al Ministerio de Salud, el establecer que la violencia sexual entrara como una garantía explícita de salud, para que estuviera disponible el tratamiento en toda la red asistencial”.

Cabe destacar que esta encuesta tiene como antecesor el primer estudio de “Comportamiento Sexual en el Conosur” (COSECON), que se aplicó en Chile en 1998 y cuyo principal foco fue la indagación sobre la expansión de la pandemia por VIH-Sida.

Los resultados de la encuesta se pueden encontrar en epi.minsal.cl