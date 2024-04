Proyecto de formación y divulgación registra cerca de 200 escritoras en La Araucanía

En 1942 el Estado chileno implementó el Premio Nacional de Literatura, galardón que, en 82 años, únicamente se ha entregado a cinco mujeres; destacando entre estas Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, e Isabel Allende, actual referente de la escritura latinoamericana. Marta Brunet (1961), Marcela Paz (1982) y Diamela Eltit (2018), también han llegado a este podio, debiendo superar un ambiente dominado por hombres.

A ocho décadas de la entrega inicial del premio, la poeta de La Araucanía y parte del proyecto Sureñas, Isabel Iriarte León, explicó que la dinámica de género sigue vigente, en un ambiente donde “las mujeres aparecen muy poco o nada, y no es porque no existamos o no estemos a la altura del canon de turno, sino que es porque tenemos menos oportunidades en general y quizás una mayor autocrítica, una tendencia a ‘no darnos el permiso’ para incluso, decir que se escribe”, dijo.

Esta situación, sumada al factor centralizado de la cultura, genera mayores dificultades de visibilizar obras literarias. Ante ello, Iriarte puntualizó que “la Región Metropolitana sigue siendo la que marca el paso, lo queramos o no, y publicar un libro todavía sigue siendo “la forma” de validarse en el campo literario. Alrededor del 80% de lo que circula a nivel nacional, se publica allí”.

Estas problemáticas fueron identificadas por funcionarias de la Universidad Católica de Temuco, levantando el proyecto Sureñas, en conjunto con otras organizaciones, el cual busca identificar autoras de la región, creando un espacio de vínculo, formación y divulgación, promoviendo sus obras con el respaldo de la casa de estudios superiores.

Mapeo y divulgación

La iniciativa fue adjudicada por el equipo de Sureñas en la Convocatoria de Proyectos Internos 2023 de la Dirección de Vinculación con el Medio, y desde este año se encuentran realizando un registro en el que han identificado cerca de 200 escritoras residentes en la región.

La Coordinadora de Ediciones de la Universidad y parte del equipo Sureñas, Claudia Campos, puntualizó que han registrado “mujeres que escriben y por diversas razones no se conocen, escritoras emergentes, que no son reconocidas ya sea por elección propia o falta de oportunidades, por lo que intuíamos que había un número importante en la región, sin embargo, el que llevemos registradas es de alrededor de 200 mujeres”.

El proyecto continuará con la vinculación entre autoras. En ese contexto, la escritora regional y parte del equipo Sureñas, Carolina Quijón, añadió que la iniciativa continuará con diferentes talleres, junto con cooperar en la divulgación de sus obras. Durante estos meses “encontramos autoras que llevan años publicando, algunas con numerosos títulos a su haber, que lamentablemente no logran traspasar los límites comunales, pero aun así, no han dejado de publicar. A eso apunta también Sureñas, a visibilizar ese trabajo”.

Fechas importantes

La plataforma de registro, para participar de Sureñas, está abierta hasta el martes 30 de abril, y el único requisito para las mujeres interesadas en participar, es que sean reconocidas o se autoperciban como escritoras. Quienes deberán contactarse al correo electrónico: ediciones@uct.cl o al Instagram @Surenas.Escritoras.

Quienes formen parte del registro, agregó Campos, podrán participar de “un ciclo gratuito de talleres que apuntan a fortalecer el oficio escritural, que se realizará entre abril y junio. En ellos se abordará poesía visual, narrativa, escritura creativa y literatura infantil. El primero de ellos parte este 30 de abril, a cargo de la poeta y parte del equipo Sureñas, Consuelo Martínez”.