”Belleza” y autoimagen: la creciente problemática en niñas preadolescentes

La reciente columna de Mari Rodríguez Ichaso titulada “¿Por qué las niñas -muy pequeñas- están obsesionadas con la belleza?” expone la preocupación por la creciente tendencia de niñas preadolescentes de distintos países, con edades comprendidas entre los 9 y 11 años, de obsesionarse prematuramente con la belleza y el maquillaje.

En este sentido, la autora destaca cómo este fenómeno denominado “Sephora kids” surge como resultado de la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, así como por la creciente comercialización de productos cosméticos dirigidos específicamente a niños.

‘’Lo más perturbador de todo es que con mucho sentido de marketing, dándose cuenta de esta tendencia -que, en muchos casos, es producto de los vídeos de TikTok– muchas compañías de belleza ofrecen cosméticos ¡especiales para niños! que se venden en tiendas de marcas famosas y grandes perfumerías’’, describe Rodríguez.

En este contexto, el artículo plantea interrogantes sobre las razones que llevan a las niñas a sumergirse en el universo de la belleza a una edad tan temprana, al mismo tiempo que invita a reflexionar sobre las posibles implicaciones que esta tendencia pueda tener en la infancia y la sociedad en su conjunto.

Recientemente, la psicóloga y escritora Nerea de Ugarte visitó la Escuela San Vicente de Lo Arcaya en Colina para presentar su obra “Manifiesto para niñas Súperpoderosas”, a estudiantes de sexto a octavo básico. Durante esta visita, compartió los ocho principios fundamentales del libro, con el propósito de generar conciencia y promover conversaciones importantes entre las 46 niñas presentes, como por ejemplo las consecuencias que tiene la validación única de la belleza en la representación de las mujeres.

La actividad reveló una preocupante realidad: niñas de tan solo 11 años ya experimentan insatisfacción con su imagen corporal. Nerea de Ugarte destaca las consecuencias de este fenómeno, que van más allá de los problemas de salud mental y afectan la representación y participación pública de las mujeres.

‘’Cuando una niña, a propósito de estar capturada mentalmente por su imagen, no quiere ser vista, no quiere participar para asegurar “pasar piola” (como me dijeron) y prefiere esconderse para así no exponerse ante el resto, estamos perdiendo capital social, estamos perdiendo niñas que saquen la voz, estamos perdiendo mujeres que nos representen a todas en unos años más’’, afirma la autora.

De Ugarte destaca que una de las preocupaciones abordadas en esta actividad, que se extenderá a diez escuelas este mes, es la constante exposición a imágenes idealizadas, diseñadas para generar inseguridad y promover productos para alcanzar un estándar de ‘’perfección’’. Por este motivo, expone que el enfoque principal es fomentar el cuestionamiento por parte de las niñas, desafiando las supuestas verdades absolutas impuestas por la sociedad.

‘’Quedamos cortos al pensar que la crianza es la única fuente inagotable de entrega de información. Podemos tener todas las buenas intenciones del mundo, podemos querer mucho que nuestros hijos tengan buena autoestima, sin embargo, nuestros hijos crecen socializados en un espacio con compañeros que tienen otras crianzas, relacionados con lo que ven tanto en Netflix, en Youtube, o en cualquier cosa que vean, donde efectivamente van a tener mensajes que van a estar construyendo y entregando información. Todo eso incide’’, indica la escritora de “Manifiesto para niñas Súperpoderosas”.

A raíz de ello, de Ugarte afirma que ‘’hay que apuntar a una educación transversal que permita considerar herramientas de prevención y promoción de salud mental, como también de fortalecimiento de autoestima para entregarle la posibilidad a niños y niñas de un cuestionamiento crítico sobre todas las ‘verdades absolutas’ que se dan por ciertas, como los mandatos de belleza que hacen que las niñas siempre sientan que son insuficientes porque nunca son capaces de llegar a ese ideal que les muestran en todas partes’’.