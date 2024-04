Estudio expone brecha sexual entre hombres y mujeres

Las conversaciones sobre vida sexual han generado tabú a lo largo de los años. Como consecuencia, algunas personas tienden a mentir con respecto al desempeño, frecuencia o cantidad de parejas sexuales que pueden tener, sin embargo, las encuestas anónimas han buscado ir generando datos “reales”.

De ahí que la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos generara tantas reacciones. Un estudio de 2017, publicado en Archives of Sexual Behavior, indicó que el adulto promedio tiene sexo unas 54 veces al año, aproximadamente una vez por semana.

Entre 2015 y 2019, esta encuesta preguntó a hombres y mujeres sexualmente experimentados, entre 25 y 49 años de edad, sobre la cantidad de parejas sexuales que han tenido a lo largo de su vida. Los resultados mostraron que la mediana para las mujeres fue de 4,3 parejas sexuales, mientras que para los hombres fue ligeramente mayor, con 6,3.

En términos generales, el 17,7% de las mujeres participantes reportaron tener una sola pareja sexual, mientras que en los hombres este porcentaje fue algo menor, cerca del 11,2%. Además, el 28,3% de los hombres afirmaron haber tenido 15 o más parejas sexuales en su vida, en comparación con el 12,9% de las mujeres que llegaron a esa cantidad.

Según el urólogo y sexólogo, Mauricio Salas, la interpretación social juega un papel importante en la diferencia entre hombres y mujeres en este tipo de preguntas. El especialista señala que, cuando se les pregunta por la cantidad de parejas sexuales, las mujeres tienden a contar solo aquellas que han sido significativas, mientras que los hombres las cuentan todas e incluso tienden a exagerar el número por una cuestión social.

Adicionalmente, una investigadora del tercer estudio ‘’National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles’’ realizado por la Universidad de Glasgow, afirma que se han identificado tres factores importantes que explican esta brecha: la tendencia mayor entre los hombres de aportar valores extremos, la tendencia mayor de las mujeres de contar en vez de estimar, y una diferencia de actitud entre ambos sexos hacia el sexo casual y no exclusivo.”