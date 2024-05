Chileno ganó sorteo de MrBeast: el ganador de uno de los 26 Tesla fue anunciado hoy por el youtuber

En el marco de su cumpleaños, el reconocido youtuber estadounidense MrBeast anunció que estaría sorteando 26 vehículos de la marca Tesla entre sus seguidores. Entre los premios se incluye una camioneta Cybertruck como premio mayor, junto con otros 25 modelos Tesla Model 3.

Un chileno fue parte de los ganadores

Curiosamente, durante el sorteo llevado a cabo este jueves por Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast en YouTube, uno de los ganadores resultó ser chileno.

Uno de los afortunados ganadores del sorteo realizado por el influencer, resultó ser Marcelo Curamil, un ingeniero constructor de Temuco, en la región de la Araucanía. Se llevó a casa uno de los Tesla Model 3 sorteados por el famoso YouTuber. El afortunado ganador del Tesla Model 3 en el sorteo de MrBeast, expresó su asombro a través de sus historias en Instagram.

El joven Marcelo Curamil expresó su asombro en sus historias de Instagram tras ganar el Tesla Model 3 en el sorteo de MrBeast.

“Conch…. no puedo creer lo que está pasando en este momento. Me acabo de enterar que me gané el Tesla de MrBeast. Congratulations for me. I win the Tesla by Mr Beast“, expresó entre risas.