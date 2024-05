No solo en Cobreloa: comisión de la Cámara detecta abusos en karate y natación paralímpica

Durante una celebración de Fiestas Patrias en septiembre de 2021, una joven fue violada por al menos nueve excadetes del Club de Fútbol Cobreloa, pero no fue sino hasta el 27 de septiembre que la víctima acudió a la PDI. Pese a que la institución desestimó parcialmente su versión, lo que llevó a un sumario interno, el caso llegó a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados el 25 de abril de 2023, presentado por la diputada Marisela Santibáñez (Ind). Este caso abrió el camino para que se conformara una Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre abusos en el deporte. Si bien esta CEI se conformó en enero de 2024, aún no ha comenzado a funcionar.

El 2 de mayo de 2024, los nueve excadetes acusados fueron detenidos y el Juzgado de Garantía de Calama impuso la medida cautelar de prisión preventiva a solicitud del Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. La CEI busca investigar casos de violencia y abuso en el deporte y la aplicación de la Ley N° 21.197, que regula Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, acoso sexual, Protocolo contra el acoso sexual y actividad deportiva nacional. El diputado Andrés Giordano (FA) puso énfasis en la existencia de una cultura de agresión y pactos de silencio en el deporte.

Otros casos destacados incluyen el de Jordhy Thompson, jugador de Colo-Colo, acusado de violencia de género, y las “Marcianitas”, exjugadoras de hockey patín que denunciaron a su exentrenador Eduardo Flores por abuso sexual.

La diputada Érika Olivera (Demócratas) confirmó que ha recibido información de otros casos que pueden constituir abusos, donde el victimario tendría un cargo en la estructura de alguna institución deportiva. “No voy a entrar en detalle respecto de las causas ni de los casos, porque, cuando hay una víctima de por medio, uno siempre tiene que resguardar la privacidad. Hay casos que se han judicializado, hay otros que todavía están en curso, que están desde mucho antes del caso Cobreloa, por lo tanto, lamentablemente, tampoco entrarían en la Comisión Especial Investigadora (CEI), porque la comisión está solamente a partir del año 2021”. Casos que, a juicio de la parlamentaria, son bastante dramáticos.

Al respecto, la diputada y gestora de la CEI, Marisela Santibáñez, confirmó, a su vez, la existencia de más casos. Algunos de ellos –menciona– han sido sancionados por el Comité de Arbitraje del Deporte Nacional, que tomó casos como el de las “Marcianitas”.

“Para mí, el gran avance que tiene el tema del Protocolo 22 (Contra el abuso sexual, acoso sexual, maltrato y discriminación en el deporte), es que tengamos este Comité de Arbitraje, donde el presidente, Eduardo Arévalo, tiene conocimiento de varios casos, incluso de deporte paralímpico, que es bastante impresionante. Son casos de todo tipo y es verdad que son muchos más, casi histórico, por decirlo de alguna manera”, subraya la diputada. Además, enfatiza que no son solo abusos sexuales, sino también de tratos indebidos.

“La Comisión Especial Investigadora que yo escribí junto a mi equipo y que lo firmaron 62 diputados, está aprobada en la Sala, por lo tanto, solamente tiene que constituirse, y es por abusos en el deporte, donde tenemos que llevar, máximo, cuatro casos para visibilizar esta problemática. Uno de ellos es Cobreloa, también, probablemente, el de las ‘Marcianitas’, y hay otros casos en los que no puedo especificar nombres, pero existen, en natación y en karate. De verdad que es sorprendente”, agrega.

Con respecto al inicio de funciones de la CEI, Santibáñez afirma que no sabe en qué número de prioridad están para comenzar a constituirse, pero destaca las facultades de las comisiones de citar a autoridades en cargos públicos, como ministros y ministras. “No es que los estemos apuntando con el dedo, sino la necesidad de colaboración, para ver qué pasó. Estamos hablando de una violación masiva que tiene una investigación (…). Tenemos la facultad de fiscalizar el porqué no se activó el Protocolo 22 en este caso (Cobreloa)”. Detalla que envió tres oficios, llevó el caso hasta la Comisión de Mujeres y Equidad de Género e incansablemente en la Comisión de Deportes, y solo obtuvo respuesta por parte del ministro de Deportes por medio de la misma Comisión.

Asimismo, cuestiona a la institución deportiva sobre, por ejemplo, la posibilidad de que Jordhy Thompson, formalizado por femicidio frustrado y desacato, juegue por la selección chilena. “Él tuvo, por las leyes nuestras, la posibilidad de pagar para sacarse la medida cautelar y salir del país a trabajar”, comenta la parlamentaria. “Me parece súper ofensivo y violento”, puntualiza

Destaca que, cuando se trata de casos relacionados con fútbol, existe un fanatismo que exculpa las responsabilidades sobre los mismos. “Aquí también hay una responsabilidad, no porque los jugadores sean ejemplos, porque, yo siempre lo digo, ellos son simplemente un referente, pero en el caso Cobreloa ni siquiera eso, tres jugadores estaban en primera división en fútbol profesional con contratos, jugando como que aquí no pasara nada”, agrega. “Y le puedo decir más, el señor Letelier, que es exentrenador de la selección chilena femenina y exjugador de Colo-Colo, un gran jugador de Colo-Colo, tenía denuncias por trato indebido, que no tiene nada que ver con la sexualidad. Y cuando se trata del fútbol femenino, es distinto que el fútbol masculino. No estamos pidiendo un trato especial, sino diferente. Consideración con el periodo menstrual, con las arengas ofensivas. Son sensibilidades distintas”, señala.