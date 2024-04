Desde la infancia: Mujeres liderando la revolución tecnológica

Desde mi infancia la tecnología ha sido una constante compañera. Mi padre, ingeniero eléctrico pionero, que participó en la construcción de la primera antena parabólica en Chile, y mi hermano, aficionado desde pequeño por desarmar objetos y describir cómo funcionaban, fueron despertando en mí la curiosidad por aprender más. Pero fue mi madre quien terminó de encender esa llama, regalándome mi primer computador, la que logró que yo pudiera encontrar mi fascinación por los números, marcando el inicio de mi travesía hacia el mundo empresarial y tecnológico.

Al graduarme de ingeniera comercial en 1998, mi universidad recién comenzaba a descubrir el correo electrónico. Esta época de transición me situó en la bisagra entre un pasado analógico y un futuro digital. Esta transformación me abrió paso a un nuevo mundo. Siempre he creído que aprovechar esa información, es una herramienta indispensable para tomar decisiones fundamentadas en todos los aspectos de la vida, desde ayudarnos a organizar un presupuesto en nuestras casas, hasta cómo llevar una empresa.

Me parece importante resaltar el rol que tenemos las mujeres en espacios de liderazgo, sobre todo este año, en que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), designó este tópico como tema principal para el Día Internacional de las Niñas en las TICs (tecnologías de la información y la comunicación), pronto a celebrarse este 27 de abril. Para que más niñas y adolescentes puedan interesarse y atreverse, es necesario resaltar los modelos femeninos en las carreras STEM.

El rápido avance tecnológico permite que aquellas niñas y jóvenes, que están interesadas en este mundo, puedan explorar y comenzar a definir qué camino quieren tomar a una edad más temprana. Las oportunidades son muchas: desde cursos de programación abiertos, talleres online, becas en diferentes instituciones. Mi consejo, es que puedan tomarse la libertad de explorar distintos rubros y pensar en grande, investigar, leer y escuchar las experiencias de mujeres mayores que les pueden enseñar e inspirar.

En Kibernum nos hemos tomado esta tarea en serio y actualmente trabajamos en conjunto con Technovation Girls Chile, donde hemos sido mentoras de muchas niñas que sueñan con adentrarse en esta área.

Si pudiera dar un consejo a una niña que recién comienza a explorar sus inquietudes en materias científicas o tecnológicas, les diría que el cielo es el límite y que están en el mejor momento de la historia para lograr lo que se propongan.