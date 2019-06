“Efecto felino”, el primer corto de Opinadocs, la nueva plataforma para el documental en El Mostrador

¿Cómo es la generación millennial? ¿Cuál es su visión de vida en el Chile neoliberal del presente? Esas son preguntas que aborda el cortometraje Efecto felino, de la realizadora Amanda Rutllant, que inaugura Opinadocs, una nueva plataforma para el documental en Chile y que estará alojada en El Mostrador y sus sitios, en una asociación con Hereje Films.

"La sobrepoblación, la soledad, la precariedad laboral, el paso de la juventud hacia la adultez, etc., son todos temas que se tratan en este humorístico pero crítico corto documental sobre los gati-hijos", anticipa su creadora.

Opinadocs tiene previsto presentar seis cortometrajes para abordar distintas problemáticas de nuestra sociedad, en temas tan diversos como las drag queens, el patrimonio cultural o la migración, y luego promover su circulación en festivales locales e internacionales.

"Cada uno es un universo en sí, que tocan temáticas muy diferentes, pero que siempre buscan generar una conversación", explica Rutllant.

El formato ya ha sido explorado exitosamente por medios como el diario The New York Times, con su sección de “Op-Docs”, que ha logrado dos nominaciones al Oscar, así como Field of Vision y Topic, dos iniciativas periodísticas de First Look Media, una empresa de medios fundada el 2013 por Pierre Omidyar (eBay).



El caso felino

En el caso de Efecto felino, se trata de una historia fragmentada que se entrelaza y se sumerge en la vida de cuatro millennials santiaguinos, de distintos sectores socioeconómicos, que tienen una cosa en común: gatos a los que veneran y tratan como hijos.

Ellos sienten que la energía purificadora de estos seres místicos les ayuda a sopesar la soledad y la presión que el sistema les exige y a otros simplemente les ayuda a obviar la responsabilidad de ser padres de hijos sanguíneos.

"Yo hago parte de la generación millenial, esa que 'no está ni ahí con nada', la de los vagos, los antisistemas, los que buscan la felicidad en vez de bienes materiales. No queremos casarnos, no queremos tener hijos, nos apestan los trabajos de oficina y definitivamente 'nos cuesta madurar'", comenta su directora.

"Nos cuesta madurar porque somos los y las cabras de los trabajos precarizados, 'el boletariado', los que tenemos siempre deudas y nunca ahorros, los que solo sueñan con poder algún día quizás arrendar un departamento sin la necesidad del famoso roomie", agrega.

"Ante este escenario pesimista, cada vez más millennials –partiendo por mí– recurren a la adopción de gatos, los llamados gati-hijos, para sobrellevar los malestares de la posmodernidad. ¿Que tienen los gatos que los hacen tan especiales? Se dice que purifican las energías y quizás, en un intento evasivo y naif, queremos creer que con un simple ronroneo pueden hacer desaparecer todos nuestros problemas".

Efecto felino podrá verse desde este jueves en El Mostrador.

Otros documentales

Efecto felino será sucedido por otros tres documentales, como son Reinas, de Alejandra G. Painemal; Profanación general, de Anahi Mou; y Muscle, de Flavio Morales y Pancho Obradors.

Reinas aborda la historia de "drags" que cuentan hasta qué punto la ficción se mezcla con la realidad, la construcción de sus mundos fantásticos arriba del escenario y cómo esos mundos poco a poco se van deteriorando en la crueldad de una sociedad que aún los castiga por la dualidad de sus vidas, por ser unas soñadoras, por querer ser reinas.

Profanación general, en tanto, se basa en el relato de los trabajadores del Cementerio General y las experiencias que han tenido en el lugar, con respecto a los saqueos de tumbas y su profanación.

¿Qué piensa la sociedad de la invasión del patrimonio cultural? Este documental experimental, mezcla material de archivo y recreaciones, tomando como referencia el famoso caso del empresario agrícola Raúl Schüler.

Finalmente, Muscle es protagonizado por Amos Belony, cuya historia de sacrificio y esfuerzo refleja la realidad de miles de haitianos que viven hoy en Chile.

El significado de OpinaDocs

El fin de OpinaDocs es ser una plataforma de difusión y distribución de cortometrajes documentales hechos por realizadores chilenas y chilenos que tienen algo que decir sobre el estado actual de las cosas, que buscan nuevas formas de narrar historias y que tengan un sentido crítico de la realidad.

"El objetivo es exhibir cortometrajes documentales nacionales con un claro punto de vista, que permita abrir una discusión amplia en torno a temáticas contingentes y controvertidas", señala Rutllant.

"Queremos instalar una agenda ciudadana, sin miedo a hablar de todo, pero partiendo la discusión desde la experiencia audiovisual. Por el otro lado, también sabemos que existen muchos equipos de trabajo talentosos haciendo cortometrajes documentales en el país y que no tienen una plataforma de exhibición y queremos ser un espacio donde se puedan dar a conocer".

Así, es un proyecto que busca difundir contenido innovador con una fuerte mirada autoral que toque temáticas contingente, tanto nacional como internacionalmente, ya que la diversidad de perspectivas y opiniones nos permite empezar una conversación que genera nuevas miradas sobre el mundo y la sociedad. Este es el espíritu del proyecto.

Además, es una alianza entre los mundos del cine y el periodismo, ayudando a potenciar el contenido crítico que consumen chilenas y chilenos, a la vez que aportando al crecimiento de las industrias creativas del país.