Un largometraje y una serie de animación chilena compiten en el festival de animación más importante del mundo

Un grupo de productoras y animadores independientes viaja siempre en junio a Annecy, pequeña ciudad francesa que alberga el festival más prestigioso del mundo de la animación. Este viaje forma parte de las misiones que la Asociación Chilena de Animación (Animachi), ha definido como claves para difundir y buscar apoyo internacional para la producción de sus proyectos. Y el esfuerzo ha rendido frutos, ya que según cuenta José Ignacio Navarro, presidente de Animachi y productor de Lunes, este 2019 hay dos producciones locales en la competencia oficial: el largometraje Homeless (Lunes) y la serie de televisión para pre escolares, Petit (Pájaro). Esta última es la única serie latinoamericana que está en competencia y que disputará el primer lugar con series como Kung Fu Panda.

Producciones en MIFA

Bernardita Ojeda (Pájaro) presentará en MIFA la exitosa y premiada serie “Petit”, sobre un niño que posee punto de vista tan original del mundo que le rodea que siempre logra convertir el hecho más simple y cotidiano en una gran aventura. La serie, basada en el libro "Petit el monstruo", de Isol, ha realizado una primera temporada, financiada por CNTV, en co producción con Paka Paka, Non Stop (Argentina) y Señal Colombia, y mediante su presencia en MIFA busca seguir avanzando en su camino a la internacionalización y la concreción de una segunda temporada. Petit fue premiada en Festival Chilemonos (2018), con el primer lugar en la categoría de mejor serie animada latinoamericana; mención honrosa en Ojo de Pescado Festival (Chile-2018); Mejor serie animada latinoamericana, en Bit Bang Festival (Argentina-2018); y ganadora en categoría infantil, en ATVC (Argentina - 2018). Además, ha sido parte de la selección oficial de Animalatina Festival (Argentina 2019); Quirino (España-2019); Málaga Festival (España 2019); Cartoon on The Bay (Italia 2019), entre otras.

José Ignacio Navarro, presidente de Animachi y productor de Lunes, viajará con la serie preescolar “Tom: el guardabosques”, en la búsqueda de financiamiento y co producciones. “Escape de la Isla de los Rechazados” y “David V/S” son dos de las series que se encuentran en la búsqueda de co producciones y financiamiento, mientras que “Mis hermanas” va en co producción con HYPE Studio (Brasil) y en la búsqueda de financiamiento. de co productor y financiamiento. Finalmente “Asilo esperanza” (mejor corto CHILEMONOS 2019) y la premiada “Waldo ́s Dream” (selección oficial de Annecy) asistirán a MIFA en búsqueda de distribuidor.

Germán Acuña, de Carburadores, asistirá a MIFA con su largometraje en etapa final de producción “Nahuel y el libro mágico”; “La veta del diablo”, largometraje en etapa de preproducción; “Hunter y Nap Nap”, serie en desarrollo; y “Video Ghost Squad”, serie en desarrollo.

Sebastián Zegers, de Wokzord, asistirá con “Crononauta”, miniserie 8x6' dirigida por Martín Felice y producida en colaboración con Wokzord Studio. Crononauta es una miniserie animada de ciencia ficción y aventuras para público juvenil y adulto, actualmente en postproducción. Otra de las series que llevarán es “Repartimos Donde sea!”, proyecto de

serie de ciencia ficción infantil. “Victoria y los beatbreaks” es un proyecto de serie de aventuras musical sobre la búsqueda de tesoros, destinada a público juvenil. Por último “Blobberto el caza dragones” es un proyecto de serie de comedia sobre fantasía medieval para público juvenil.

Julian Rosenblatt, Director creativo de GVG producciones, asistirá a este mercado con la segunda temporada en producción de “Los fantásticos viajes de Ruka”, serie animada de ficción para niños de 4 a 7 años, donde a través de los distintos capítulos los protagonistas

se sumergen en un viaje de entretenidas y emocionantes aventuras en el fantástico y diverso mundo submarino. Esta serie aporta a conocer y cuidar este ambiente, generando un primer acercamiento a la ciencia. Además llevará “Experimenta, ciencia de niños”, serie documental donde se presentan distintas experiencias de niños y niñas al quehacer diario de un científico, a través del episodio un investigador responde las dudas de los pequeños protagonistas y los introduce en el mundo de la ciencia. Por último, GVG llevará a MIFA “Lyn y Babas”, serie animada para niños de hasta 6 años, realizada por GVG en coproducción con CNTV infantil y la Fundación Ciencia & Vida, actualmente está en etapa de montaje y post- producción.

Hugo García, de Merkén, asistirá con Radio Bla Bla, serie en etapa de desarrollo financiada completamente por Corfo, y que fue seleccionada finalista por Cartoon Network en un pitch de CHILEMONOS 2018. La serie de 26 capítulos de 11 minutos es de aventura y comedia, para un público entre 8 a 12 años, cuenta la historia de un mundo donde toda la tecnología tiene sentimientos y se relaciona con las personas. En este contexto Román, quien ha sido la radio reloj por 14 años de la familia Mena, una familia común y corriente atada a sus amigos tecnológicos antiguos. Frente a los constantes desafíos del mundo actual y a los frecuentes problemas que les ponen Los Werner, sus individualistas y ultra-tecnologizados vecinos, Los Mena y sus particulares aparatos siempre terminan uniéndose y saliendo adelante, como la gran familia que son. Cuentos para soñar, en tanto, está en etapa de producción, siendo financiada por el Consejo de la Cultura y las Artes. En total, son 26 capítulos de 5 minutos, que en 2D muestran una recopilación de fabulas cortas que nos lleva a imaginar un mundo de sueños donde nos envuelven los colores y pocas cosas son reales, donde no hay antagonistas ni conflictos sino personajes que aprecian el valor de la generosidad, la exploración y la creatividad. Donde los niños y niñas pueden volar entre lunas, las tortugas nadar entre las estrellas, y el viento celebrar su propio cumpleaños. Un mundo de historias para soñar. La serie está destinada para niños y niñas entre los 3 y 5 años.

Margarita Cid y Wilo Erwin Gómez, de Chilemonos, comentan que asistirán para buscar la asociatividad con festivales del mundo para generar nuevas ventanas de exhibición de muestras chilenas y latinoamericanas. Además, de generar lazos futuros invitados para el

festival y explorar nueva programación para la novena versión del Festival CHILEMONOS, que desde 2019 es festival Calificador para los Premios de la Academia. Cabe destacar que en su octava versión el Festival CHILEMONOS, y la sexta versión de MAI! Mercado Animación Industria, se convocaron más de 6 mil personas, se reunieron más de 80 empresas especializadas en animación y se realizaron más de mil reuniones de negocios,

por lo cual en este viaje pretenden seguir consolidando CHILEMONOS, esta vez formando parte de la delegación chilena en el Festival Annecy y en el mercado Mifa.

Bernardita Pastén, Marmota Studio va con ¡Golpea duro Hara!, serie estrenada en Cartoon Network Latinoamércia a finales del año pasado. Cuenta la historia de Hara, la única mujer que existe y que lucha contra el Rey del mundo para probar que es la más fuerte de la existencia. “Personas Cetáceas”, en tanto, es una serie para un público juvenil, que cuenta la historia de McClane, un delfín oficinista que busca conquistar a la humanidad.

Álvaro Ceppi, de Zumbastico, comenta que en MIFA asistirán con la segunda temporada de “Puerto Papel”, serie animada en paper motion para niñas y niños de 6 a 9 años, que actualmente se está estrenando en Discovery Kids (Latinoamérica), Gloob (Brasil), Mi Señal (Colombia), Pakapaka (Argentina), y Canal 13 (Chile), entre otros. La serie, producida gracias a financiamiento de Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Francia, entre otros, cuenta la historia de Matilde, una niña de 12 años que obtiene extraños poderes a través de un coco mágico. Puerto Papel, que ha sido sin duda un éxito a nivel mundial, recientemente fue la ganadora por Mejor Diseño de Animación y finalista como Mejor Serie de Animación en los Premios Quirino / Iberoamérica 2019, y ganadora como Mejor Serie Animada Latinoamericana en el Festival Chilemonos 2019.

El productor ejecutivo Allan Bortnic, de Tres Tercios, viajará con Zander - serie TV para niños de 6 a 9 años, que trata las increíbles aventuras de Mila, Leo y Zander. En cada capítulo, los protagonistas intentarán descifrar qué significa ser humano, mientras intercambian extraordinarios pensamientos y se embarcan en un fantástico viaje que los llevará a los lugares más extraños e insospechados para in- tentar alcanzar el centro de la idea. Además, llevarán Cesar & Sissi - serie TV para niños; Los Magníficos - largometraje documental; y Nazca - largometraje documental, que relata la historia de tres chilenos que en 2010 mueren en un accidente aéreo sobre las líneas de Nazca. Movido por el dolor de perder a un hijo y un profundo deseo de justicia, Fernando, padre de una de las víctimas, recorre las enigmáticas líneas donde murió su hijo, a la espera de la sentencia final de un juicio que lo ha enfrentado contra uno de los empresarios más poderosos de la zona.

Diversidad de la industria chilena

Respecto a la variedad de productos producidos en Chile que participan en el festival de Annecy José Ignacio Navarro, presidente de Animachi, comenta: “Gracias al coraje, talento y mucho trabajo, la presencia de nuestras casas productoras y profesionales en los mercados y festivales más importantes del mundo ha sido cada año más frecuente y exitosa. De toda esa experiencia se puede rescatar la singular diversidad que nuestra industria posee. La participación de proyectos en laboratorios de desarrollo y competencias de pitch internacionales, los cortometrajes, series, webseries y largometrajes compitiendo cada año en festivales clase A y la multiplicidad de técnicas, historias y estilos, demuestran la variada oferta de nuestro sector y su alcance. El resultado son producciones con historias y personajes que cautivan audiencias en todo el mundo”.

La misión comercial cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes y ProChile, entidad que apoya la misión a través de su programa de industrias creativas y su oficina comercial en Francia. "El Festival Internacional de animación de Annecy es uno de los eventos más importantes de la animación, con un carácter global, donde se reúnen los principales referentes y actores del sector y donde, año a año, las productoras chilenas se han ido ganando un espacio a través de las diferentes categorías en competencia. Por esta razón, ProChile, a través de su departamento de Industrias Creativas ha trabajado en conjunto con el sector, en potenciar la presencia chilena en el mercado del Festival, MIFA, para que las productoras chilenas puedan seguir exportando sus producciones en las principales plataformas de distribución”, dijo Tatiana Larredonda, Jefa del Departamento de Economía Creativa de ProChile.

En la actualidad, la industria enfrenta desafíos para seguir internacionalizando proyectos: formar más capital humano con estándares internacionales, consolidar un modelo de distribución para los futuros largometrajes e impulsar el aumento presupuestario de fondos estatales, los que han estado congelados los últimos 10 años. Junto a esto, la deuda pendiente: más apoyo de privados y de canales nacionales, que emitan no sólo series extranjeras, sino que también locales, tal como lo hacen otros países de la región y del mundo entero, donde a modo de ejemplo, Cartoon Network efectuó durante todo el mes de abril un especial de animación chilena, exhibiendo series como ¡Golpea duro, Hara!, La leyenda de Zeta y Ozz y Las aventuras de Ogú Mampato y Rena.