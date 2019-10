Descubren fósil de molusco primitivo que vivió en las costas de Chile hace 20 millones de años

En la revista Journal of Paleontology fue dada a conocer una nueva especie de molusco fósil, se trata de un bivalvo que vivió hace unos 20 millones de años en las costas de Arauco. El espécimen fue encontrado específicamente en la Formación Ranqui, la cual data de la época conocida como Mioceno inferior. El trabajo de descripción fue hecho por el investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra de la U. Austral de Chile, Sven Nielsen y Leonardo Pérez Barría, Paleontólogo del Museo Regional de Aysén.

“El fósil es importante ya que representa a una especie que no era conocida. Para la ciencia y para el mundo”, dice el Dr. Nielsen. “Es interesante porque a la fecha es la única especie de este grupo de almejas o bivalvos del mioceno de todo el hemisferio sur. Hay unos registros mencionados pero no formalmente descritos ni publicados que son de Nueva Zelanda, pero no hay un registro testeable”, agregó.

“Claramente son distintos por la forma que tiene la ornamentación; como surcos radiales bastante particulares y eso la define como una especie nueva”, resaltó el investigador.

Organismos de gran profundidad

Justamente, esta nueva especie pertenece a un grupo de invertebrados de unos 400 millones de años a nivel global, al cual pertenecen distintas especies. Incluso el investigador dice que aún hay algunos representantes de este grupo viviendo frente a Chile a gran profundidad.

De lo que se puede deducir de esta especie que como se mencionó viven unos mil metros de profundidad es que tienen microorganismos que le facilitan su alimentación dado que habitan en zonas con poco oxígeno y donde llega poco alimento, muchas veces están asociados a emanaciones de metano.

En torno a lo mismo es que la zona de Arauco en el mioceno, es decir, hace unos 20 millones de años aproximadamente, estaba a esa profundidad, rocas que posteriormente subieron a la superficie –básicamente- por la tectónica de placas.