Patti Smith a los manifestantes en Chile: “Estoy con ustedes”

"Estoy con ustedes", agregó.

Smith, quien hoy lunes ofrecerá un concierto en Santiago en el marco de una gira internacional que también le ha llevado por Argentina y Brasil, reconoció que las imágenes de las protestas en Chile la dejaron "muy tocada" y aseguró que estamos viviendo "tiempos terribles" en todo el mundo.

"La única belleza de estos tiempos horribles es que esto empuja a la gente a alzarse y a unirse", indicó en una rueda de prensa la cantante, de 73 años y considerada una de las artistas más influyentes de la música rock.

"Cuando veo a la gente motivada, peleando por sus derechos y tomando las calles, creo que es muy importante mostrar solidaridad", agregó.

"El reino del coraje"

Al inicio de la crisis en Chile , la artista escribió un poema en su cuenta de Instagram dedicado a Chile, país que visita por primera vez ahora y al que describió como "el reino del coraje", "de la convicción" y "de la unidad".

"Mi mensaje era solo para decirles (a los manifestantes): Estoy aquí, los tengo presentes", explicó este domingo durante una amplia rueda de prensa en la que también habló de la importancia de conservar el medio ambiente y de luchar "unidos" contra las injusticias.

"Hay que apoyarnos los unos a los otros, hay que apoyar a nuestra juventud y mantener el latido de nuestros corazones revolucionarios", añadió la intérprete de los míticos temas "Because the night" y "People have the power".