Libro chileno sobre el agua es uno de los cien mejores de la literatura infantil del mundo

La organización de la Feria Infantil del libro de Bolonia publicó los resultados del Bologna Ragazzi Award Amazing Bookshelf, dentro del cual la editorial Planeta Sostenible fue reconocida por el libro "El espíritu del agua", publicación que ahonda en la crisis climática actual a través de la poesía y la ilustración.

"El libro puede contribuir a despertar la conciencia sobre estos problemas en niños y niñas, lo que es imprescindible hoy en día para realizar los cambios necesarios para enfrentar la crisis, puesto que la humanidad atraviesa una crisis global del agua, que afecta tanto a la vida silvestre, como a los seres humanos", señalan desde la editorial.

En este relato, el poeta Rafael Rubio propone un viaje cuyos protagonistas son un grupo de vegetales que de alguna manera representan a la humanidad. El objetivo del viaje es reencontrar el elemento vital dador de vida. Los vegetales se enfrentan a distintos obstáculos y cuando ya creen haberlo encontrado, aparece un desafío mayor.

"El agua que buscan, el agua que de verdad da la vida no es solo el agua en su manifestación física, es más bien una energía que vive dentro de todos, en los corazones y si se escucha y se alinea lo que dice cada acción brotará en un nivel más profundo la vida misma, la fertilidad, la abundancia", explica.

Este 2022 son hasta ahora cinco los reconocimientos que se ha llevado Chile en la Feria del Libro Infantil de Bolonia. El libro "¿Qué tiene un bosque?", de la ilustradora y autora argentina Yael Frankel y publicado por la editorial Claraboya Ediciones en 2021, ganó una mención especial en la categoría de ficción del BolognaRagazzi Award.

La editorial Amanuta, a su vez, ha sido nominada por segunda vez al premio BOP (Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year) reconocimiento que galardona a los mejores proyectos editoriales cada una de las seis áreas geográficas del mundo. Por último, en el ámbito de la ilustración, los artistas Pato Mena y Joanna Mora fueron finalistas de la selección de ilustradores que hace la Feria del Libro Infantil de Bolonia, que este año contó con 3.873 artistas provenientes de 92 países.

El encuentro que se lleva a cabo en Bolonia es el más grande e importante a nivel mundial dentro de la literatura infantil y juvenil, puesto que convoca a editoriales, ilustradores, agencias, autores, distribuidores, docentes y traductores de diferentes países de todos los continentes. Desde el 2015 Chile oficializó su presencia en la feria, aumentando y fortaleciendo la participación de los productos editoriales del país.

Consolidación

Chile consolida su participación en la feria, a través de una delegación integrada por cinco editoriales, siete ilustradores y dos agencias literarias, además de un pabellón que reunirá los más diverso de la producción editorial nacional.

Un trabajo conjunto entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura y el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la Dirección General de Promoción de Exportaciones (ProChile), busca continuar con la internacionalización de la producción literaria del país.

“Esta es la séptima vez que Chile participa con una delegación oficial en la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Este apoyo sostenido a la internacionalización del sector editorial por parte del Estado ha permitido que Chile sea reconocido y distinguido a nivel mundial como un país innovador en lo relacionado a la literatura infantil, juvenil y a la ilustración, obteniendo importantes reconocimientos y premios en esta Feria. Además de concretarse la venta de derechos y trabajos de ilustración tanto de ediciones para Europa como para Asia”, comentó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky Hernández.

Plan Nacional

El país contará con un pabellón que reunirá diversas publicaciones nacionales y permitirá explorar posibilidades de venta de derechos.

La participación del país se enmarca en El Año de las Lecturas y el Medioambiente, temática definida por el Plan Nacional de la Lectura, para impulsar la reflexión en torno a la crisis climática y de los ecosistemas y exponer las diversas miradas literarias que Chile puede ofrecer sobre este tema. La ilustradora Carola Josefa Aravena será la encargada de vestir el stand chileno, invitando a pensar y dialogar desde la creación literaria en temas relacionados con la sostenibilidad ambiental, entre los que se encuentran la valoración y la conservación de la biodiversidad; ecosistemas saludables; la generación de formas sostenibles de habitar los territorios; la ecología y el patrimonio natural; las ciencias y exploración, y la educación ambiental.

En esta edición, las editoriales Amanuta, Liebre, Saposcat, Escrito con Tiza y Ekaré Sur; los ilustradores Alejandra Acosta, Carola Josefa Aravena, Fita Frattini, Karina Letelier, Gabriela Lyon, Pato Mena y Tomás Olivos, además de las agencias Puentes Agency y VLP Agency, serán parte de la delegación chilena en la 59ª Feria del Libro Infantil de Bolonia.

“La participación de Chile en Bolonia responde a una estrategia de posicionamiento de la oferta infantil chilena que en los últimos años se ha destacado internacionalmente, con editoriales y publicaciones de gran calidad que contribuye a nuestra imagen país a partir de atributos como el talento y la creatividad. También es especialmente significativa, ya que se trata del regreso a la presencialidad con un stand que complementa las estrategias digitales que se han implementado para posicionar al sector editorial chileno en los mercados internacionales. En ProChile estamos muy orgullosos de continuar posicionando a este gran sector y contribuir desde nuestro rol a las diferentes políticas públicas diseñadas para transformarnos en un país lector, con una gran industria editorial y una gran presencia Internacional”, indicó Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile.

Ilustración chilena

En el caso de la delegación de ilustradores e ilustradoras, la muestra que se realizaba tradicionalmente al interior de la feria, este año se trasladará a las calles de Bolonia en conjunto con el festival de arte callejero Cheap Street Poster Art bajo el nombre Panorama Latino.

Desde el 20 al 25 de marzo los trabajos de Alejandra Acosta, Carola Josefa, Fita Frattini, Gabriela Lyon, Karina Letelier, Pato Mena y Tomás Olivos estarán desplegados en distintas calles y al interior de tres espacios culturales de la ciudad: Librería Trame, Senape Vivaio Urbano y L'Altro Spazio.

Ecología, diversidad, inclusión y trabajo en comunidad serán el hilo conductor de Panorama Latino, muestra que además invitará a los visitantes de la feria a realizar un recorrido por la ciudad de Bolonia para conocer la obra de cada ilustrador nacional. Los diferentes lugares de la exposición pueden revisarse a través de Google Maps digitando "BCBF2022".