Indignación entre investigadores: Ministerio de Ciencia quedó fuera de comité interministerial sobre cambio de horario

Rechazo generó en la comunidad científica la exclusión del ministerio del área de un comité interministerial que evaluará la conveniencia o no de mantener el cambio de horario, que entrará en vigor este sábado.

El ministro de Energía, Claudio Huepe, anunció este miércoles que "para evaluar este cambio se creó un comité técnico interministeraial del horario, que está integrado por los ministerios de Educación, Salud, Interior, Transportes y Telecomunicaciones, Economía, Agricultura, Segpres y Energía".

Y señaló que "este comité ya tuvo su primera sesión y analizará sobre la base de la evidencia si mantener o eliminar el cambio de horario en el futuro".

Reacciones

Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia de Ciencias, cuestionó la exclusión.

"Científicos chilenos expertos en los efectos del cambio de hora han expresado su preocupación en los medios por los efectos nocivos que estos tienen en la salud humana. Me parece por lo tanto extraño, y altamente inconveniente, que no se haya invitado al Ministerio de Ciencia a formar parte del comité interministerial sobre el cambio de horario", expresó.

Por su parte, el ex presidente del Consejo de Sociedades Científicas, Jorge Babul, comentó que durante muchos años no se ha escuchado a investigadores de la neurobiología, quienes han acumulado pruebas que indican que el desplazamiento del reloj biológico no es conveniente para la salud de las personas.

"Si ahora estamos por el bienestar de las personas, aunque cueste más caro, el Ministerio de Ciencia debería formar parte del grupo que toma las decisiones sobre el cambio horario", expresó.

De forma similar se expresó Ximena Báez, presidenta de la Asociación de Investigadores de Postgrado (ANIP).

"Es lamentable que una vez mas se excluya a las ciencias de este debate. En los últimos años se ha presentado mucha evidencia por parte de la comunidad científica en relación a las complicaciones que se presentan al tener estos cambios de horarios, tenemos científicas y científicos en Chile trabajando en el estudio de efectos a nivel cerebral de estas modificaciones de los ritmos circadianos", dijo.

"Por lo tanto, es obvio y lógico pensar que en este equipo debe estar el actual ministro de Ciencias, Flavio Salazar, quien tiene las herramientas para poner sobre la mesa la evidencia que existe. Por supuesto que los efectos económicos son importantes, pero el impacto en la población es un tema relevante a considerar, sobre todo cuando la evidencia científica indica que estos cambios afectan en la salud mental de la población", advirtió.

Desincronización

Juan Carlos Sáez, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV), explica que el cerebro humano está acostumbrado a determinados ritmos de luz y oscuridad.

“Con estos cambios se produce una desincronización de mucha actividad del cuerpo, y puede generar diversas patologías. Además, en la noche ocupamos otras luces artificiales que amenazan nuestro descanso, tales como: celulares, Ipads, televisores y otros objetos electrónicos.

“Utilizamos los aparatos móviles o el televisor hasta que nos vamos a dormir y eso cambia todo el ritmo biológico del cerebro. Y esa luz azul ingresa por los ojos y produce una alteración importante a nivel celular. Lo óptimo sería apagar todo como a las 19 u 20 horas. Por nuestro ritmo de vida es difícil lograrlo”, indica.

Sáez señaló que, además, el sueño es aditivo, es decir, si uno duerme menos a través de los años, la persona acumula un déficit que produce daño y que no se recupera jamás, porque el cuerpo y el cerebro tienen otro metabolismo en la noche”, comenta.

No hay ahorro

John Ewer es neurobiólogo del CINV y uno de los especialistas en el tema.

Para él, si bien hubiese sido recomendable también incluir al Ministerio de Ciencia, se trata de una situación de “vaso medio lleno” porque el comité técnico interministerial incluye a los Ministerios mas relevantes, y "estoy seguro que si tienen dudas técnicas podrán acudir al Ministerio de Ciencia y a otros expertos".

"Históricamente y hasta hoy el horario de Chile ha sido definido por el Ministerio de Energía. Sin embargo ya no hay ahorro de energía asociado a diferentes horarios. Eso es cierto en todo el mundo y lo es también en Chile, como lo demostró el hecho que no hubo cambio en el consumo de energía eléctrica cuando Máximo Pacheco, el entonces ministro de Energía, fijó de manera permanente el horario de verano para Chile el año 2015. Por esta razón la decisión del horario de Chile debe ahora ser residir en los Ministerios relevantes, que son principalmente Salud y Educación. Ello porque son las áreas mas impactadas por el horario porque tanto los cambios de hora como el horario que se elige afectan la salud y el desempeño", subrayó.

Consecuencias negativas

El especialista señala que el tema tiene dos aristas.

"El primero es el cambio en sí ya que el cambio de hora de la primavera tiene consecuencias negativas sobre nuestro desempeño y atención -porque despertamos más dormidos-, y también sobre nuestra salud. Con respecto a esto último el cambio de hora de la primavera está asociado a un aumento agudo en el número de infartos, no así el cambio del otoño, que, al contrario nos permite dormir una hora más", expresó.

El segundo tema tiene que ver con cual horario elegir.

"Si bien los adultos creen preferir tener luz en la tarde -de manera importante, también lo pide el comercio- este horario hace que nos durmamos más tarde y que nuestro cuerpo se despierte más tarde, por lo que si usamos despertador terminamos con un mayor déficit de sueño. Este problema es particularmente agudo en niños y adolescentes, que naturalmente se despiertan aún más tarde que los adultos".

Propuestas

En vista de esto, Ewer expresó su esperanza de que el comité decida eliminar los cambios de hora.

Asimismo, propone elegir para todo Chile el horario en que el sol se levante lo mas cerca posible a la hora en que se deben levantar sus habitantes para el trabajo, colegio y universidad.

"Ello porque el sol determina a que hora se despierta biológicamente nuestro organismo, simplemente porque es la fuente de luz mas potente a la cual estamos expuestos. A partir de este domingo el sol se levantará mas temprano, permitiendo que despertemos naturalmente más temprano. Así, si usamos despertador para despertar, el cambio hará que tengamos un déficit menor de sueño, cosa que será muy bienvenida porque la población chilena es una de las poblaciones con mayor déficit de sueño de Latinoamérica", dijo.

Para el científico, por huso horario a Chile le corresponde el horario de Perú (UTC-5). En este momento rige en Chile el horario de Brasil (UTC-3) y el domingo regirá el de Bolivia (UTC-4)(salvo en Magallanes y la Antártica chilena).

"Este último se acerca mas al que nos corresponde, y si se mantiene de manera permanente será un gran avance con respecto a la situación actual ya que no habrá cambio de hora y el sol se levantará mas temprano", señaló.

En esto coincide Natalia Méndez, académica del Laboratorio de Cronobiología del Desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile.

“En el caso de Chile, el horario indicado a mantener sería el horario de invierno. Esto permite que en muchas ciudades puedan partir con una mañana muy iluminada permitiendo que nuestro cuerpo pueda tener un despertar activo durante las primeras horas del día. Sería ideal en un futuro, que las autoridades conversen con la comunidad científica para tomar este tipo de decisiones que ayude a prevenir alteraciones en el sistema circadiano, lo que se asocia con problemas de sueño y eleva en la población las posibilidades de tener obesidad, hipertensión, diabetes o depresión. Por ello es importante mantener la integridad de nuestro sistema circadiano y no alterarlo”, dijo.

Proyecto de ley

En 2019, Ewer preparó un proyecto de ley, junto al ex senador Guido Girardi, al investigador del CINV y Premio Nacional de Ciencias, Ramón Latorre y a Carmen Gloria Betancourt, psiquiatra de la Universidad de Concepción, para establecer un huso horario fijo para nuestro país, correspondiente al horario de invierno.

Fue aprobado por la Comisión de Salud del Senado, pero aún no se ha adoptado una decisión definitiva en la cámara alta.

Los investigadores esperan que el nuevo parlamento se pronuncie este año sobre la materia, con el apoyo de los nuevos ministros de Ciencia, Salud y Educación.

“Confío que, con este gobierno, que prometió hacer un énfasis mayor en la ciencia, se revisen los datos y se promueva una pronta decisión y corrección definitiva del horario para Chile”, concluyó Ewer.

Una fuente del Ministerio de Energía, consultada al respecto, se limitó a señalar que "es un comité que ya existía. Y tiene a los integrantes que tiene".