Aaron Carter: muere a los 34 años el cantante y rapero hermano de Nick de los Backstreet Boys

"Es un momento realmente terrible, estamos tratando de averiguar qué sucedió y cuál fue la causa", dijeron.

"Estamos tan alterados como todos y esperamos que los fanáticos puedan expresar sus pensamientos y oraciones a su familia".

Tren descarrilado

Su segundo álbum, Aaron's Party (Come Get It), fue lanzado en 2000 y obtuvo triple platino, con sencillos como I Want Candy, Aaron's Party (Come Get It) y That's How I Beat Shaq.