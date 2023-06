La animación nacional nuevamente presente en el connotado mercado MIFA y Festival Annecy 2023

Variadas actividades, proyecciones de cortos de animación, búsqueda de financiamiento e instancias para generar vínculos entre creadores y productores, son algunos de los hitos que enfrentará la delegación chilena que viaja al festival de la mano de la Asociación Chilena de Profesionales y Productoras de Animación, ANIMACHI.

El Festival de Animación Annecy, que lleva más de 60 años celebrando obras animadas de todo el mundo, recibirá nuevamente en tierras galas a la delegación nacional de animadores y productores de diferentes estudios chilenos de animación, además de participantes del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio (MINCAP) y ProChile, coordinación realizada por Asociación Chilena de Profesionales y Productoras de Animación, ANIMACHI.

En paralelo al festival, se estará llevando a cabo el Mercado Internacional de Cine de Animación (MIFA) en donde, en ambas instancias, se buscará posicionar la creación local en una instancia esperada año tras año que reúne a la industria de la animación global en torno a competencias, proyecciones y networking, entre otras diversas actividades.

El Festival de Animación Annecy, se realizará en la ciudad del mismo nombre, en Francia, hasta el 17 de junio en paralelo al Mercado Internacional de Cine de Animación (MIFA) que se llevará a cabo del 13 al 16 del mismo mes.

Esta, es la novena vez que una delegación chilena de animación arriba a Francia, en donde ANIMACHI, ha estado a cargo de la coordinación de las delegaciones en el mercado de MIFA Annecy desde 2016 hasta la fecha, a través de su marca Chilean Animation.

La delegación de este año, está conformada por 20 personas pertenecientes a los estudios de animación Pájaro, Tres Tercios, Lunes TV, Formidable Studio, Geckoanimacion, Pudoctopus, GVG Producciones, Poston, Marmota, Llolleo Creativo y Gigante Azul, además de los ganadores del Oscar por “Historia de un oso”, PunkRobot Studio.

Evento clave

“Annecy es el festival de animación más grande del mundo y en su mercado, MIFA, anualmente se reúne el mundo de la animación. Se realizan una cantidad enorme de actividades tales como exhibiciones, pitch, encuentros entre gremios, reuniones bilaterales, conferencias, etc. Estar presente como país es indispensable para difundir el talentoso trabajo que hacemos en Chile y poder contactar con posibles socios, medios de emisión y distribuidores”, asegura Bernardita Ojeda, presidenta de ANIMACHI.

“En una industria de animación que se basa en el trabajo en equipo, vincularse con otros países es fundamental. Creo que otro objetivo muy importante es nutrirse de la enorme programación que ofrece el festival. Poder ver lo que se está haciendo en todo el mundo en diferentes formatos, asistir a charlas creativas y técnicas, y poder intercambiar información, es también muy importante para crecer como industria”.

En el caso de los mercados internacionales, el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo para la participación en este tipo de instancias, es fundamental, tal como en el caso de MIFA. Es en este mercado donde, en las siete últimas convocatorias, la gestión de ANIMACHI ha colaborado al aumento sustantivo de la delegación chilena y la visibilización de contenidos originales nacionales en la industria internacional de animación. Esto permite que más productoras y profesionales puedan encontrar coproducción y comercializar sus proyectos a nivel internacional.

Demostración de crecimiento

Para Andrea Gutiérrez, subsecretaria de las Culturas y las Artes “Annecy se ha instalado como un festival de reconocida trayectoria para el mundo de la animación, la participación de representantes de Chile a lo largo de casi una década, es también una demostración del crecimiento, compromiso y profesionalismo con que esta disciplina se desarrolla en el país”.

“Es sin duda una gran oportunidad para establecer contactos con pares internacionales, visibilizar contenidos, concretar alianzas y en definitiva seguir avanzando en un camino que esperamos continúe cultivando éxitos para la animación y el audiovisual local”.

Misión comercial

Además, como representantes del sector de animación a nivel nacional, ANIMACHI lleva más de 7 años trabajando junto al departamento de Industrias Creativas de ProChile diseñando un plan sectorial anual, que contempló el apoyo de esta institución para una misión comercial de 5 productoras para este evento.

“La participación de Chile en Annecy y su mercado MIFA, donde el país ha logrado posicionarse con destacados reconocimientos a producciones nacionales, se ha transformado en un eje fundamental en la estrategia de internacionalización de la animación chilena que hemos desarrollado en ProChile para contribuir en las productoras chilenas puedan robustecer sus redes de contactos de negocios, y que se traduzca en un beneficio para toda la industria local, que es fuente de empleos y talentos que fortalecen la imagen país”, comenta Raúl Vilches, jefe de Economía Creativa de ProChile.

“Para ProChile, esta participación se enmarca en nuestro compromiso de apoyar a la animación chilena para que siga posicionándose ante importantes tomadores de decisión que se dan cita en los principales mercados del mundo y el trabajo que desarrollamos para que las industrias creativas y culturales chilenas sigan siendo un aporte para la diversificación, al valor agregado y a la calidad de nuestra oferta exportable”.

Hitos

Entre los numerosos éxitos de nuestro país en la industria de la animación a nivel mundial y que han sido parte del Festival Annecy, se pueden destacar el Oscar de la Academia norteamericana por “Historia de un Oso” (Punkrobot Studio); la adquisición de Zumbastico Studios por parte de Pipeline (Canadá); y la selección en la competencia oficial e internacionalización de series como “Petit” (Pájaro) y “Puerto Papel” (Zumbastico).

También el exitoso paso por festivales del largometraje “La Casa Lobo” de Cristóbal León y Joaquín Cociña, parte de la selección oficial de Annecy en el 2018, premiado en la Berlinale y considerado uno de los mejores films de animación del último tiempo; “Homeless” (Lunes TV, largometraje que fue parte de la selección oficial de Annecy en el 2019); “Nahuel y el Libro Mágico” (Carburadores, largometraje de la selección oficial de Annecy 2020).

Otro es “La leyenda de Zeta y Ozz” (Bambú Orellana, Leo Beltrán y Pato Escala, que ganó el premio Disney en los pitches del festival de animación Annecy categoría TV Series and Special Pitches durante el 2015. Y, por supuesto, “Bestia” cuyo laureado paso por festivales y ser ganador del premio Festivals Connexions en Annecy 2021 lo llevó a ser nominado a Mejor Cortometraje Animado en la versión reciente de los Oscar este pasado año. Este año tenemos la novedad de que Punk Robot estrenará su corto “In the Stars / Star Wars: Visions” en el festival.

“La industria de animación en Chile ha crecido explosivamente en los últimos 10 años. Nos encontramos en un momento donde contamos con gran talento y capacidad técnica. Existen múltiples producciones de ideas propias siendo co-producidas con toda Latinoamérica y Europa. Al mismo tiempo, estamos exportando servicios en las distintas etapas de la producción que entregan calidad y se exportan a Estados Unidos, Canadá, España y Portugal, entre otros. El escenario es prometedor y sigue creciendo, somos reconocidos y valorados en el exterior lo que nos permite entrar en proyectos de excelencia internacional”, finaliza la presidenta de ANIMACHI.

Programación:

Short Films /Cortometrajes en competencia

“El festín de las bestias”

Short Films in Competition – Graduation Films 4

“In the Stars / Star Wars: Visions” – Behind the Scenes of “Screecher’sReach,” “In the Stars,” and “The Spy Dancer

Screening Events – Short film Preview

Projects /Proyectos

“Cuidadoras”

En coproducción con Ecuador, Spain

Mifa Pitches – Short film – Animation du Monde

Stories X Women / Partner Pitches

Stories x Women aims to identify authentic animated stories told by women creators coming from emerging national film and audio-visual animation communities in Africa, Asia-Pacific and Latin America.

“Negocio de brujas” – serie

Meet the… Producers – Gap Financing

Investors come and meet 10 producers of feature films, short films and TVseries seeking funding at exclusive 30-minute meetings.

“Yin Yin” – Chile – Short Film

