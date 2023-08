UDP crea Cátedra Raúl Ruiz para difundir su obra y dialogar con figuras del cine mundial

La cineasta Valeria Sarmiento, heredera de los derechos de propiedad intelectual de Raúl Ruiz, firmó una carta de acuerdo para que la universidad pueda difundir su obra y crear una cátedra con su nombre, la cual incluirá conferencias, exhibición de películas y otras actividades en torno a su figura y el cine contemporáneo.

“Raúl siempre pensó que serían los más jóvenes los que se interesarían en su obra. Decía, ‘los hijos no me quieren, pero quizás los nietos me quieran’. Creo que habría estado contento de saber que una universidad como la Diego Portales se interesa en su trabajo y sabemos que va a tener mucho contacto con los jóvenes en la universidad”.

Con estas palabras, la cineasta y heredera de los derechos de propiedad intelectual de Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, se refirió a la creación de la Cátedra Raúl Ruiz, una instancia pensada y organizada por la Facultad de Comunicación y Letras UDP —a través de su Escuela de Cine y Realización Audiovisual— para preservar la memoria de uno de los realizadores más importantes del cine chileno.

Sarmiento, quien estuvo casada con el cineasta hasta su fallecimiento en 2011, viajó a Chile desde Francia (donde ambos vivieron como exiliados luego del golpe de Estado) y participó en una ceremonia realizada en la casa central de la universidad, en la que firmó una carta de acuerdo para que la casa de estudios pueda utilizar el nombre del cineasta para crear una cátedra académica que incluya conferencias, exhibición de películas y otras actividades destinadas a la reflexión y el diálogo sobre la obra de Raúl Ruiz y el cine contemporáneo.

“Estamos muy felices de anunciar el comienzo de la Cátedra Raúl Ruiz, un espacio de conversación y reflexión alrededor de esta figura fundamental de nuestro cine, pero también para dialogar con el cine de hoy, el cine contemporáneo, con los nuevos y nuevas cineastas y ver el cine desde un prisma único que nos ofrece su figura”, comentó Álvaro Ceppi, director de la Escuela de Cine y Realización Audiovisual UDP.

Esta nueva instancia, que se espera tenga su primera edición en marzo de 2024, generará espacios de conversación con cineastas, escritores y figuras de la cultura. Sin embargo, también tiene como foco la creación de ciclos de cine en base al extenso catálogo filmográfico de Ruiz, en el que se incluyen obras como “Palomita Blanca”, “Tres Tristes Tigres”, “Diálogos de exiliados”, “Días de campo”, entre otras más de 200 obras cinematográficas en diversos formatos, que le permitieron ser pieza fundamental de la escena nacional y también mostrar su sello en el cine americano y europeo.

“Es muy importante reunir la obra de Raúl Ruiz, que la gente vea las películas, que en realidad parece algo muy sencillo, pero no es tan fácil, primero porque es una obra muy grande, que está repartida, además. Su filmografía se relaciona con la literatura, las artes visuales, y hay muchos ciclos distintos que podríamos hacer. Nos hace mucha ilusión pensar en eso, que haya nuevas generaciones de espectadores que la conozcan”, planteó la decana de la Facultad de Comunicación y Letras UDP, Marcela Aguilar.