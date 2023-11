Exposición fotográfica “UNDERLAND” recorre la vida de quienes viven bajo tierra

Unas 60 millones de personas viven bajo tierra alrededor del mundo y no en culturas radicalmente distintas a la nuestra. Con esa premisa llega este sábado 11 de noviembre la exposición fotográfica “UNDERLAND”, de la exploradora de la National Geographic y narradora visual, Tamara Merino, a Lo Matta Cultural.

Cerca de 80 imágenes, que inmortalizan la vida subterránea de residentes en Estados Unidos, Australia, Túnez y España, componen este extraordinario viaje de la fotógrafa chileno-colombiana, cuyo trabajo ha sido publicado en medios como The New York Times; The Washington Post; The New Yorker; Folha de Sao Paulo y, por supuesto, la revista National Geographic.

“Aunque pueda parecer extraño para la mayoría de nosotros, hay más personas viviendo bajo tierra, que habitantes en países como Argentina, Colombia o Chile. Se trata de una forma de vida absolutamente cotidiana en varios rincones del planeta. La invitación es a sumergirnos en este mundo sin dejar de sentirnos fascinados por el trabajo profesional que nos regala el lente de Tamara”, dijo la alcaldesa de Vitacura y presidenta de la Corporación Cultural, Camila Merino.

Ya sea en el árido desierto de Utah, en Estados Unidos; en las sofocantes tierras de Coober Pedy, en Australia, o en las faldas de las montañas de Sierra Nevada, al sur de España, “UNDERLAND” permite ingresar a la realidad de millones de seres humanos cuya cotidianidad tiene orígenes socioculturales, ambientales, económicos o incluso religiosos.

Hogares, iglesias, bares y restoranes, todos enterrados y completamente funcionales, permiten observar, como si fuera en primera persona, las entrañas de este mundo subterráneo que Tamara Merino comenzó a investigar en el 2015 casi de forma fortuita, cuando su casa rodante pinchó una rueda en medio del desierto australiano.

Así llegó a la comunidad de Coober Pedy, el primer asentamiento de este tipo que comenzó a documentar semanas más tarde, tras firmar un acuerdo con la revista National Geographic, interesada en publicar la serie.

“En esa relación de ir conociendo personas, de ir documentando la vida cotidiana, (…) me pongo a investigar muchísimo sobre qué es esta manera de vivir. Necesitaba comprenderlo. Ahí supe que había 60 millones de personas que viven bajo tierra alrededor del mundo”, relata la fotógrafa, quien no dudó en emprender vuelo a otras partes del globo.

“Hice un mapa de los siguientes lugares para documentar. Ahí me voy a España, luego a Estados Unidos, luego a Túnez… Así se empieza a ampliar el proyecto, que se compondrá de 19 comunidades activas que viven bajo tierra”, adelanta.

Durante el 2024, y de la mano de National Geographic, “UNDERLAND” descenderá al subsuelo de México, Jordania y Turquía. Para el 2025, en tanto, se sumarán otros cinco destinos internacionales, entre ellos, China.

La colección, además, pasará a convertirse en un libro que se editará tentativamente en el 2025, y con el cual el público podrá transitar y conocer, en papel, cada una de las comunidades que habitan en lo profundo.

La exposición fotográfica “UNDERLAND” permanecerá abierta al público, de manera gratuita, hasta el 3 de marzo 2024 de 10:00 a 19:00 horas, en Lo Matta Cultural (Av. Kennedy 9350, Vitacura).

Exposición fotográfica “UNDERLAND”

11 de noviembre 2023 al 3 de marzo 2024.

Lunes a domingo, 10:00 a 19:00 horas.

Lo Matta Cultural, Av. Pdte. Kennedy 9350. /

Acceso liberado. Estacionamientos.