EXPOWEED XL 2023: Música, conferencias y emprendimientos hasta el domingo

Hasta el domingo se desarrollará la novena versión de Expoweed en formato extendido, en el Parque FISA de la comuna de Pudahuel.

El evento cannábico chileno está en el circuito mundial de las ferias más importantes del rubro, transformándose en un referente para el continente y en tradición cañamera nacional, impulsando una nueva regulación para el cannabis en la región.

Expoweed XL promete un variado cartel con invitados nacionales e internacionales y se suman la presencia de standaperos y activistas que incluyen a las organizaciones de la sociedad civil a través de charlas abiertas, previa inscripción.

Programación

Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 noviembre: en el Parque FISA de Santiago florecerá la XI versión de Expoweed 2023 que contará diversas actividades.

Feria de expositores: un centenar de stands con destacadas marcas y emprendimientos nacionales e internacionales del rubro cannábico se darán cita para mostrar las novedades en semillas, tecnologías e insumos de cultivo.

Zona cultiva tus derechos: es un tradicional espacio de Expoweed, en donde el activismo cannábico, organizaciones expertas en cannabis medicinal y otras agrupaciones de la sociedad civil, se reúnen para entregar información sobre el estado actual del movimiento en nuestro país y las estrategias que se están desarrollando para visibilizar la causa.

Cáñamo fórum: es un punto de encuentro para el debate y el diálogo, en donde conversarán y expondrán las principales personalidades de la industria cannábica nacional e internacional, autoridades políticas, académicos, expertos en cannabis medicinal, activistas e influencers del rubro.

Circuito de arte: es una instancia en donde se reunirán diferentes instalaciones y muestras de artistas visuales relacionados al mundo cannábico. Entre las propuestas que estarán disponible durante los tres días está el túnel sensorial, sopladores de vidrio, muralismo, arte psicodélico, marionetas gigantes, entre otras.

LINE UP EXPOWEED XL

Viernes 17: Morodo / Chystemc Dj Trance / Flor de Rap / Shamanes Crew / Stand up Cebolla y Bodoque.

Sábado 18: Ky-Mani Marley / Apache / Ajax y Prox / Santa Feria / Stand up Paloma Salas.

domingo 19: Dread Mar i / Los Jaivas / Movimiento Original / La Brígida Orquesta / Stand up Luis Slimming

BUSES DE ACERCAMIENTO A EXPOWEED 2023

Se dispondrá de diferentes alternativas de acceso para días 17, 18 y 19, en donde los visitantes pueden llegar en vehículo particular o mediante la red de buses de acercamiento dispuestos por la producción que facilitará el traslado desde y hacia Metro Pajaritos, así como desde otros puntos de Santiago, además, desde la IV a la VII región. El detalle de los puntos de partida de los buses, horarios y valores en www.expoweed.cl.

EXPOWEED CON ZONA KINDS GARDEN Y PET FRIENDLY

Expoweed 2023 promete ser un panorama imperdible para toda la familia, ya que contará con la Zona Kids Garden, un espacio especialmente acondicionado para los más pequeños y a cargo de un equipo de parvularias con actividades infantiles y talleres artísticos. También se contará con más de 20 foodtrucks y con facilidades para personas con movilidad reducida, además de primeros auxilios, seguridad con los más altos estándares de producción técnica y artística. En donde los asistentes podrán llevar a sus mascotas.

BONUS TRACK

Expoweed 2023 finalizará el domingo 3 de diciembre con el espectacular Vibration Festival, en el Hipódromo de Chile, donde se presentarán Capleton, Akapellah y otros artistas invitados. Festival que también contará con buses de acercamiento desde diferentes puntos de la Región Metropolitana desde varias regiones del país, toda la info en www.expoweed.cl.

HISTORIA EXPOWEED

Expoweed nació en Chile el 2012, convirtiéndose en la primera feria del cannabis de Latinoamérica. Surge como un espacio de encuentro, información, diálogo y educación para promover la cultura en torno a esta planta y desde las más diversas perspectivas: cultural, medicinal, industrial, científica, política y social.