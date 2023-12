Denise Elphick Zúñiga es la nueva directora ejecutiva del Museo Violeta Parra

El Directorio de la Fundación Museo Violeta Parra anunció este martes que la realizadora cinematográfica y gestora cultural Denise Elphick Zuñiga fue seleccionada para el cargo de directora ejecutiva, y asumió sus labores el día 4 de diciembre de este año.

Con un concurso que duró alrededor de siete semanas y con 268 postulantes, la agencia “Pegas con sentido” fue la encargada de revisar, evaluar y calificar los curriculums para que posteriormente, el Directorio del Museo, eligiera a cuatro postulantes, las cuales fueron entrevistadas, y donde, finalmente, se escogió a Denise, el día 27 de noviembre.

Realizadora cinematográfica y directora de fotografía de la Escuela de Cine de Chile, Denise tiene 15 años en el campo de la gestión cultural, liderando equipos de trabajo interdisciplinario centrados en el patrimonio, el diseño cívico y las comunidades. Dentro de sus labores, se ha desempeñado como Jefa de Audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM); Directora del Centro Ciudadano Infante 1415 de la Municipalidad de Providencia; Coordinadora del Proyecto Factoría Italia y Miembro del Colectivo Mil M2.

Además, es miembro de los directorios del Centro Cultural la Moneda y Fundación Nativo Digital. Durante su carrera se ha enfocado en proyectos públicos y privados de desarrollo urbano, programación artística y habilitación de centros ciudadanos, cuyo diseño de modelo de gestión y elaboración de estrategias de audiencias estuvieron a cargo de ella.

“Para mí, el trabajo no es solamente cuidar el legado de Violeta Parra, sino que también expandirlo. No solo el material, sino que también el metodológico. Ella quería hacer una Universidad del Folklore, que es algo para mí súper relevante en la misión que nosotros tenemos como museo. Es una figura que para mí, es la mujer más importante de Chile, no sólo en términos artísticos, sino como gestora cultural. No sé si la gente habla tanto de que Violeta fue una gran gestora cultural, pero ella tenía una carpa en La Reina, ella tocaba guitarra, ella hacía peñas, ella hacía todo, y además era artista”.

El concurso para la nueva dirección ejecutiva del Museo Violeta Parra buscó dar con un liderazgo que ayude a encaminar, expandir y profundizar la dimensión cultural y social del Museo Violeta Parra, concluyó el com.