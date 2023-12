Sara Becker, la primera actriz chilena nominada a los Goya: “Estoy feliz, orgullosa, anonadada”

La actriz, Sara Becker hizo historia al ser la primera chilena en ser nominada a los Premios Goya, los galardones más importantes del cine hispanohablante.

La joven de 21 años competirá en la categoría “Mejor Actriz de Revelación” gracias a su papel en el largometraje “La contadora de películas” de la directora danesa Lone Scherfig. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 10 de febrero en Valladolid, España.

“Tengo una mezcla de sensaciones bien extraña, estoy feliz, emocionada, orgullosa, anonadada, pero es una maravilla representar como actriz a Chile”, expresó la intérprete en una entrevista con Revista Ya.

A pesar de su edad, gran parte de su vida la ha dedicado a la actuación, su formación parte de los talleres dirigidos por Moira Miller. En esa instancia captó la atención de productores y el director de televisión Nicolás Alemparte recibió la recomendación de Miller para integrar a Sara a una teleserie.

“Para mí, actuar es estar en una constante búsqueda de la verdad, la vida tiene muchos misterios a los cuales los humanos parecemos no acceder. Mi pasión por actuar es curiosidad sobre la vida y sus formas”, señaló.

“La contadora de películas” es una producción española con participación de Chile y Francia, basada en la novela del premio Nacional de Literatura, Hernán Rivera Letelier. Becker dijo que antes de recibir el guión ya había leído el libro.

En ese sentido, reflexiona que la película es “una historia en donde desde el arte podemos hacernos conscientes de que podemos resistir desde las historias y cómo contamos las cosas. Porque es una película sobre películas. Pero también se enfoca en el relato como concepto, sobre cómo se cuentan las cosas, sobre quién las cuenta…María Margarita tiene el valor de ser una niña mujer que resiste a través de los relatos sin cansarse. Y eso es hermoso”.

Además, la actriz relató que tras conocer la nominación su teléfono no ha parado de sonar.

“Desde que supimos, la celebración no paró. Todo el día mi teléfono recibió mensajes. Me ha hablado gente de la película, un montón de actores con los que he trabajado y otros a quienes admiro mucho…eso ha sido lo mejor, porque he sentido que más que un reconocimiento a mi actuación lo han tomado como que representa a todos los actores del país. Además, también está nominada Maite Alberdi, a quien admiro mucho”.