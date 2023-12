Autoras de libro sobre narcisismo y bullying: “Se produce porque la gente no habla”

Un libro sobre el narcisismo y el bullying presentaron esta semana la periodista Claudia del Solar y la sicóloga Ximena Costa.

Se trata de “El narcisista detrás del bullying” (Editorial Rubicón), que explora este fenómeno que no sólo ocurre en el ámbito escolar, sino también laboral y familiar.

¿Por qué algunas personas buenas, brillantes, bien parecidas, consienten ser maltratadas? ¿Por qué no siguen su instinto de alerta? ¿Qué es lo que no vemos o no ven aquellas personas? ¿Qué es lo que opera a la base del trastorno de personalidad narcisista? ¿Cómo identificarlo y enfrentarlo? Estas son algunas de las preguntas que aborda este texto.

Origen

Ximena Costa cuenta que el origen de esta obra está en su práctica como profesional de salud mental.

“Durante 32 años he tratado a muchísimas personas, instituciones y comunidades en que el origen del sufrimiento por el que atraviesa uno de sus miembros es una persona con trastorno de personalidad narcisista. No es fácil identificarlos, porque no actúan abiertamente sino que se valen de cómplices que les deben muchísimo, ya sea porque dependen laboral, social o financieramente de ellos, para atacar a su víctima”, explica.

“Por supuesto el narcisista no sabe por qué actúa así, algo externo gatilló en él sentimientos como temor al abandono, celos o la idea de que fue traicionado, por ejemplo, y entonces comienza a actuar soterradamente, valiéndose de estos cómplices, para atacar a su víctima, a la que consideran culpable de generarle esos sentimientos. La persona que es objeto de este bullying se desestabiliza porque no sabe qué está ocurriendo, por qué de pronto todo a su alrededor cambió, se desestabiliza, pierde piso y en ocasiones hasta se enferma”.

Un tema candente

En su libro, las autoras lidian con un tema bastante conocido, pero quisieron ir más allá.

“Cuando se habla de bullying, es decir, de maltrato físico o psicológico, las personas piensan de inmediato en los niños. Pero en el mundo adulto éste es muchísimo más común de lo que se cree y no se le llama así”, cuenta Del Solar.

“No es acoso laboral, porque este fenómeno es visible y hay testigos; al contrario, el bullying que proviene de un narcisista es encubierto, éste no actúa abiertamente, y por eso es tan difícil descubrirlo. Eso es al revés del bullying infantil, en que siempre se sabe quién es el ‘matón del curso’, aquí el narcisista actúa soterradamente, a través de cómplices, para atacar a su víctima”.

Ejemplo

Del Solar hace un ejemplo para traficar este fenómeno:

“Supongamos que Juan es un empleado muy valioso en una compañía y le cuenta a su jefe que está pensando aceptar otro trabajo en la competencia. Es algo muy cotidiano y un jefe sin este trastorno, si quiere retenerlo, podría ofrecerle más sueldo, mejores condiciones laborales o simplemente desearle éxito en sus nuevos desafíos. Pero el narcisista siente eso como una traición y aunque lo felicita y alienta, en reunión laboral o social con personas de la otra compañía, deja caer un comentario súper casual, por ejemplo, que a uno de sus empleados lo están tentando para irse –no dirá que sabe que es a esa compañía– y que ojalá se lo lleven porque es flojo”, dice.

“Transmitido por terceros, cómplices involuntarios, ese comentario llegará a oídos de los futuros empleadores de Juan, que retirarán la oferta. Juan no sabe qué pasó, pero que lo hayan rechazado cuando estaba casi contratado lo desestabiliza y le provoca inseguridad; el origen del comentario del narcisista se pierde, porque ya lo han repetido tantas personas que es imposible saber quién fue el primero. El narcisista no es un manipulador consciente, la posibilidad de que uno de sus buenos colaboradores lo abandone le gatilló ese sentimiento de traición e inició el bullying, pero no lo planificó”.

Ambientes

Costa comenta que en el libro hay relatos de víctimas de bullying laboral, en la familia, con hermanos o padres narcisistas.

“No tocamos el bullying del colegio porque no lo abordamos, hay demasiado literatura al respecto y tiene otras características, es muy fácil descubrir el origen. En nuestra tesis el bullying adulto está dirigido por un narcisista que tiene un trastorno de personalidad y que no actúa abiertamente y que además aparece ante los ojos de los demás como una persona increíble, preocupada, pero cuando se le gatillan estos sentimientos de los que hemos hablado, genera un bullying espantoso contra su víctima”, afirma.

¿Cómo caracterizan a víctimas, victimarios y “los cómplices” del bullying?

“Es la tríada que describe el libro y que define el bullying: Alguien que por alguna razón sintió que esa persona (la víctima) podría significarle un menoscabo a su imagen, ascenso, popularidad, omnipotencia, poder, posición, etcétera., decide unilateralmente que la va a sacar de circulación”, responde la sicóloga.

“Esta decisión generalmente ocurre en un narcisista, quien al no tener consciencia de su condición ni sabiendo que posee una interpretación personal de un hecho y teniendo una muy baja capacidad de introspección, actúa de modo violento y brutal a modo de defensa básica, ayudado por unos cómplices que le deben su posición social o dependen de él financiera o laboralmente, pero que no tienen conciencia de que lo están ayudando”.

Agrega que actualmente el bullying se ve favorecido porque los narcisistas en general son personas inteligentes, líderes, a los que la comunidad confirma por sus logros y aptitudes y que nadie creería que son capaces de humillar o aislar a quienes creen que les han hecho daño de alguna forma.

Un fenómeno común

Para las autoras, por desgracia, se trata de un fenómeno bastante común.

“En el mundo adulto es tan común, la Ximena ha visto tantos cientos de casos en su consulta en 32 años, que nos inspiró a escribir un libro sobre ese fenómeno”, dice Claudia.

“Lo fundamental es que hay vida con un narcisista y el bullying se puede evitar. Las personas que viven con narcisistas desarrollan una especie de alerta y, si han ido a terapia, saben cómo reaccionar para evitarlo. Es difícil, pero no siempre es necesario huir. Y este libro pretende que la gente identifique si está en esa situación, porque cuando estás adentro no te das cuenta, que mire y se mire, y entonces decida si quedarse o irse”.

Finalmente, ¿cómo se puede evitar que surja el bullying?

“Voy a dar una respuesta que he inferido después de entrevistar a tantos pacientes. Creo que este tipo de bullying se reproduce porque la gente no habla”, responde Del Solar.

“En el mundo laboral alguien escucha un comentario sobre otro y en vez de ir a preguntarle directamente, se calla o le cuenta a alguien más y éste por supuesto le cuenta a un tercero y así sucesivamente. En todos los casos el narcisista aparece como una persona tan increíble y tiene a tantos bajo su control, que si la víctima es su mujer, por ejemplo, todos creen que ella es la ‘difícil’ y él un ángel por ‘soportarla’. Las madres narcisistas, al menos en el ejemplo del libro, utilizan microagresiones que pasan por divertidas hasta que la gente va a terapia, descubre que en realidad está siendo víctima de bullying de un narcisista y aprende a manejar la situación”, concluye.