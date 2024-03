Museo de Arte Contemporáneo presenta el legado “pop-lítico” del artista Guillermo Núñez

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile inició su año programático 2024 con “Guillermo Pop: Colores de una utopía”, exposición surgida a partir de una colaboración del MAC, junto al curso de Curatoría de la carrera de Licenciatura en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, informó la Casa de Bello.

La muestra, que incluye una veintena de obras del ex director del Museo de Arte Contemporáneo, se inauguró este sábado 16 de marzo en la sede Quinta Normal del MC.

“La presente exposición rescata las obras del artista chileno Guillermo Núñez realizadas entre 1967 y 1975”, señala uno de los textos a muro de “Guillermo Pop: Colores de una utopía”. No se trata de fechas arbitrarias, sino de un espacio de tiempo que, en gran medida, define el perfil de la muestra. Guillermo Núñez, artista, Premio Nacional de Arte (2007) y director del Museo de Arte Contemporáneo (1971-1972), vivió en Nueva York entre 1964 y 1965.

Esta experiencia la plasmó en una serie de dibujos que han sido considerados el comienzo de su incursión en la estética Pop Art. 1975, por otra parte, es el año en que realizó la exposición Exculpturas-printuras, la cual fue clausurada por la dictadura a pocas horas de su inauguración. Tras esto, el artista debió partir al exilio.

“Guillermo Pop: Colores de una utopía” es una muestra coproducida entre el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el curso de Curatoría de la carrera de Licenciatura en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, dirigido por la profesora Paz López. Se trata de 20 serigrafías y óleos (así como un libro de autor), todas parte de la Colección MAC, donde se incluyen obras ya clásicas (Desármelo y bótelo, ¡Vencimos!, entre otras) del destacado pintor, grabador, poeta y escenógrafo nacional.

La exhibición también considera una amplia serie de recortes de prensa -montados en formato collage-, así como documentos seleccionados del Archivo Documental MAC y la reproducción de fragmentos de la película “Dentro de cada sombra crece un vuelo” (Douglas Hübner, 1976, República Federal Alemana), del archivo de la Cineteca Nacional de Chile.

“Con las ayudantes del curso, Marinieves Nieto y Milena Zamorano, así como con las y los estudiantes, teníamos la impresión de que las curadurías que se han realizado en torno a Guillermo Núñez se han concentrado en su producción realizada post Golpe de Estado”, explica la profesora y Doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte, Paz López. “Decidimos entonces revisar todas las obras realizadas por Núñez entre el 65 y el 73 que pertenecen al acervo del Museo; visitamos el archivo del MAC y pasamos varias clases allí revisando y seleccionando materiales. Por su parte, las y los alumnos investigaron las discusiones que historiadores y teóricos han desplegado en torno al pop estadounidense y europeo, y sus vínculos con el latinoamericano”.

Es así como la exposición, que se podrá ver en la sala 12 del MAC Quinta Normal, refleja -según explican los estudiantes del ramo en un documento, una “mezcla cultura global y cultura popular local, mediada por la ideología y el uso de la obra como instrumento de transmisión de un mensaje político. Su Pop es un verbo, una acción política de resistencia, de protesta. No se trata simplemente de pop, sino de una pop-lítica”. La profesora López plantea, además, que “el pop en Núñez se advierte no solo en sus obras, sino también en su proyecto como director del MAC, cuyo horizonte era hacer del museo un lugar abierto, democrático y atento a las expresiones populares”.

La muestra es parte de un trabajo mancomunado de la academia y el Museo de Arte Contemporáneo, explica el director del MAC, Daniel Cruz. “Siempre ha habido una conversación con profesores e investigadores del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile, y acá hubo un encargo específico: investigar y producir una exposición de Guillermo Núñez con el Museo. Entonces, la capacidad profesional que ha desarrollado el MAC, en términos de producción, investigación, sistematización y registro, se pone a disposición de un programa de pregrado para que se genere un ejercicio tangible. Los estudiantes están en un marco académico, pero también se encuentran con nosotros para hablar sobre estrategias, mecanismos, archivo, etc.”.

“Desde el comienzo, el equipo del museo ha puesto a disposición todos los espacios, recursos y saberes específicos para la realización de la curatoría. Las y los alumnos pudieron trabajar bajo los mismos protocolos de producción de cada exposición que se realiza allí, conocer detalladamente todos los procesos que se requieren para realizar una curatoría, incluida la museografía, y producir de manera profesional y comprometida este proyecto. Mi impresión es que esta experiencia les entregó un conocimiento que no hubiera sido posible sin esta instancia de trabajo”, cuenta la profesora Paz López.

Para el director del MAC, “Guillermo Pop: Colores de una utopía”, también se enmarca en un propósito mayor: “La intención es fortalecer los lazos de un museo universitario, que tiene un vínculo natural, estratégico y virtuoso con la universidad a la que pertenece. Esto no quiere decir que no podamos incluir a otras universidades u espacios. ‘Museo universitario’ no es el slogan del museo de la Universidad de Chile, sino que habla de una institución que mira hacia la universalidad del desarrollo del conocimiento. En este caso, se invitó a la profesora López, quién dirige las cátedras de Crítica de arte y de Curatoría, para hacer una exploración en donde el museo sea el lugar de observación de esta exploración”.

Junto a las obras, documentos y archivos, la muestra -que se podrá ver durante todo el 2024- considera una serie de actividades que serán ejecutadas durante el año, en particular, en fechas en que el MAC recibe un gran número de visitas, como -por ejemplo- el Día de los Patrimonios. Estas actividades serán coordinadas en conjunto por EducaMAC, la Unidad de Conservación y Documentación del Museo de Arte Contemporáneo, y por las y los estudiantes del curso.

Las alumnas y alumnos del curso de Curatoría de la carrera de Licenciatura en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile son Alondra Montero R., Andrea Diu, Elena López H., Ian Mezzano F., Javiera Molina V., Agustina Astaburuaga V., Marinieves Nieto C., Martín Garrido D., Milena Zamorano C., Rayen Díaz S., Sebastián Lizama L., Sofía Arluciaga S., Valentina Jara C. y Valentina Maldonado A.