Ejército informa que 39 soldados no continuarán Servicio Militar en regimiento “Huamachuco”

Con un escueto comunicado, el Ejército informó que 39 de los soldados que participaron el la fatídica marcha en Putre que terminó con un soldado muerto y otros 45 internados por problemas respiratorios, no continuarán con su servicio militar.

La comunicación de la institución castrense dice: “La Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco” informa que a partir de las 16:00 del día de hoy (domingo), acaba de despegar una aeronave institucional que traslada a 30 soldados conscriptos, desde la ciudad de Arica hacia Santiago. Además, debemos señalar que otros 9 soldados fueron entregados a sus respectivas familias en Arica. El personal indicado anteriormente, no continuará con su Servicio Militar Obligatorio”.

Cabe recordar que se abrieron tres indagaciones paralelas, tras la muerte del soldado conscripto Franco Vargas (19), ocurrida durante una marcha de instrucción en el altiplano de Arica. Incluso, la ministra de Defensa, Maya Fernández, anunció el envío de un oficio al Consejo de Defensa del Estado, para que considere su participación en la investigación.

Los familiares de la víctima y de los soldados afectados han expresado preocupación por las condiciones en las que se llevó a cabo un ejercicio militar, alegando que la vestimenta no era adecuada para las temperaturas y que el conscripto Vargas había advertido previamente sobre su estado de salud. Ante estas acusaciones, la ministra Fernández enfatizó: “Esto es muy grave, no puede ocurrir. Cuando escuchaba a los generales, yo decía que esto no puede ocurrir en el Ejército, no puede ocurrir con ningún ser humano“.