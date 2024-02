Exposición “Teoría para una Nueva Geografía” en Panguipulli

Galería Emian del Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli, Avenida Costanera Roberto Bravo 250, Panguipulli.

Lunes a viernes – 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Hasta el 9 de mayo.

La Galería Emian del Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli se preparó para recibir la exposición “Teoría para una Nueva Geografía” obra de un colectivo local de artesanas y artesanos de la comuna de Panguipulli en colaboración con el destacado artista chileno, residente en Nueva York, Jorge Tacla, cuyo fin es que el público reflexione sobre los límites, las fronteras y la geografía de los Estado-Nación y la imposición de las identidades sobre los pueblos.

“Teoría para una Nueva Geografía” es una instalación que invita a reconsiderar la geografía no como un conjunto de límites impuestos, sino como un espacio alterado, casi como un desastre que revoluciona las convenciones establecidas. Las obras reflejan la libertad y el trabajo con las que fueron realizadas.

La instalación evidencia la factura humana de los trabajos, desde octubre las artesanas y artesanos han trabajado en la realización de estas piezas de gran volumen que desafían los límites impuestos. Un telar de cinco metros y realizado por la artesana Rosalía Collinahuel es bordado por las artesanas Alira Kaechele, Maquel Trincado, Adela Ruiz, Erica Espinosa, Carolina Segura, Sonia Figueroa, Erna Vásquez y Guadalupe Troncoso presentando en él la Cordillera de los Andes, con lana teñida a mano por Irene Millapan, las artesanas son parte de la Escuela de Oficios de Panguipulli.

El artesano carpintero Héctor Minder presenta una mesa de madera de cinco metros hecha a mano donde las artesanas de Widülafken, agrupación cultural de alfarería Pitrén, presentarán una obra de cerámica cruda que representa Chile.

Un letrero de neón azul de diez metros con un poema de la poeta, cantautora y artesana Mapuche, Faumelisa Manquepillan ilumina a su alrededor uniendo así las distintas piezas de la instalación.

Pamela Calsow, Directora Artística del Teatro Educativo de las Artes comenta que “la idea de la galería es poder desarrollar instalaciones con artistas de trayectoria tanto nacionales como internacionales, y que éstas se vinculen con la comunidad. La obra inaugural de la Galería Emian fue Santos Chávez, cuya instalación se vinculó con las Cátedras de Arte de la Casona Cultural de Panguipulli, y en esta ocasión, será con quien es un referente del arte chileno en el extranjero, Jorge Tacla, en conjunto con un colectivo de artesanos y artesanas locales de la comuna”.

Jorge Tacla

Tacla estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y se mudó a Nueva York en 1981. Sus pinturas han formado parte de museos, bienales y galerías alrededor del mundo. En sus más de 40 años de trayectoria ha sido merecedor de diversos premios y becas, entre los cuales se encuentran The New York Foundation for the Arts (1987, 1991), el premio Eco Art, Río de Janeiro, Brasil (1992); y The John Simon Guggenheim Memorial Foundation (1988). En 2019 el Smithsonian’s Archives of American Art adquirió los documentos de Jorge Tacla, incluyendo sus dibujos, correspondencia, fotografías, cuadernos y recortes de prensa. Estos registros ofrecen una mirada a las historias fluctuantes de los mundos artísticos de Nueva York y Santiago.

Matías Allende, candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad de Chile y Curador General de la Bienal de Arte Textil de Chile (BAT), es quien escribió los textos sobre Jorge Tacla que se podrán observar en la exposición. Comenta sobre este trabajo que “en esta experiencia es interesante observar cómo Tacla se da la libertad de salir de sus propios parámetros artísticos y se da la oportunidad de trabajar con artífices y artistas de oficios conectados con lo tradicional y lo popular”.

Agrega que “Tacla durante sus años de trayectoria se ha relacionado con un arte contemporáneo que no está sujeto a los parámetros del mercado, acercándose así a los oficios y saberes manuales. A mi parecer, Jorge está captando una rama del arte contemporáneo que es más sensible a los oficios y al arte tradicional, y que se deja llevar por una nueva instalación de parámetros culturales. En esta exposición, Jorge convoca desde la poesía hasta la carpintería para pensar una nueva geografía”.