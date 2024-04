Charla del filósofo brasileño Vladimir Safatle

Mac Iver 225, piso 15, Santiago.

Lunes 15 de abril – 18:30 horas.

“Cómo construir estéticamente un pueblo: los tres modernismos brasileños” es el título de la charla que dictará el filósofo brasileño Vladimir Safatle.

Safatle es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Pablo (USP). Es uno de los editores de las obras completas de Theodor Adorno en Brasil. Es autor de A paixão do negativo: Lacan e a dialética (2006; versión en francés, 2010), El circuito de los afectos (2009), Grande Hotel Abismo: por uma reconstrução da teoria do reconhecimento (2012; versión en inglés, 2016), La izquierda que no teme decir su nombre (2014), O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo (2016), Introdução a Jacques Lacan (2017), Maneiras de transformar mundos. Lacan, política y emancipação (2020), de próxima aparición en español en Prometeo Libros.