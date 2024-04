Cine Alemán en Ondamedia

29 de abril al 5 de mayo



Una directora que descubre que su padre fue travesti, niñas que analizan la representación de la mujer en los cuadros de un museo, o un jocoso recorrido de las amistades masculinas de Goethe— la Semana del Cine Alemán 2024 trae una gran variedad de voces y enfoques inusuales.

Durante una semana, del 29 de abril al 5 de mayo, se podrán ver en todo Chile seis notables películas alemanas recientes en forma gratuita. Esto gracias a la alianza entre la Cinemateca del Goethe-Institut y la plataforma Ondamedia (www.ondamedia.cl).

“Estamos muy agradecidos de la buena recepción que ha tenido el cine alemán en Ondamedia. La primera vez que presentamos un ciclo fue en 2022, para celebrar los 70 años de existencia del Goethe-Institut en Chile, y fue un éxito rotundo. Así que volvimos a tener segundo un ciclo el año pasado, y el interés se ha mantenido para un tercero. Este año tendremos seis películas, con un foco puesto en temáticas LGBT+, y también en las mujeres, con miradas novedosas que muestran la Alemania actual”, comenta Isabel Mardones, encargada de la Cinemateca del Goethe-Institut. “Se trata de directores y directoras capaces de mostrar ángulos distintos para ver la realidad, que por lo mismo alcanzaron premios en festivales alemanes, y que deseamos compartir con el público chileno”.

Por ejemplo, la película “Ivie como Ivie” plantea cómo viven las personas negras que son ciudadanos y ciudadanas alemanes, pero deben luchar por ser mirados de igual a igual. “Imágenes de una (mi) madre” sintetiza muy bien el recorrido que han vivido las mujeres en Alemania en el siglo XX, contado desde la narrativa muy personal de una hija y los videos caseros de la familia. Mientras que “Girls/Museum” es un potente análisis de cómo la sociedad mira a las mujeres a través del tiempo: Es un documental sobre una visita muy especial al Museo de Bellas Artes de Leipzig, donde niñas de diferentes edades comentan lo que ven.

Y en el ámbito LGBT+, “Anima – Los vestidos de mi padre” narra la vida oculta del padre de la directora como travesti, un secreto que solo es revelado en su lecho de muerte. “Nueva construcción/Neubau” es una ficción que examina cuestiones de género, miradas desde la Alemania rural. Fue la ganadora de los Premios Max Ophüls por plantear temas relevantes para la sociedad, y también ganó el Premio de la Crítica Alemana a la mejor ópera prima del año 2022. Finalmente “Amistades masculinas”, del consolidado director alemán Rosa von Praunheim, analiza en tono socarrón la sexualidad de Goethe y en especial sus viajes a Italia.

Sinopsis:

ANIMA – LOS VESTIDOS DE MI PADRE

ANIMA – DIE KLEIDER MEINES VATERS

Color y b/n, alemán con subt esp., 99 min

2022 Uli Decker

La directora Uli Decker filma un secreto de familia: toda su vida, su padre usó vestidos y accesorios femeninos de manera temporal, con el fin de percibir la pertenencia al otro género. Lo hizo en secreto, cargado de culpas, ya que ese comportamiento era considerado una monstruosidad. Recién en su lecho de muerte vino a enterarse la hija al respecto. Y por eso decide descubrir la historia oculta de su padre, enlazada con su propia biografía, también marcada por el rechazo al orden heteronormativo. De ello surge un filme delicado y muy personal, que al mismo tiempo dice todo lo necesario acerca de la dureza de las convenciones morales y sociales.

Premios:

Premios del Cine Bávaro 2023: Mejor Documental

Achtung Berlin 2022: Premio del Jurado Ecuménico

new berlin film award: Mejor Documental

Premio Max Ophüls 2022: Premio del Público, Cine Documental; Mejor Película Documental

Trailer:



AMISTADES MASCULINAS

MÄNNERFREUNDSCHAFTEN

Color, alemán con subt esp, 85 min.

2016-2018 Rosa von Praunheim

¿Hasta qué punto Goethe era gay? ¿Y qué pasa con sus contemporáneos? Inspirado en el libro de Robert Tobins “Warm Brothers. Queer Theory and the Age of Goethe” (2000), Rosa von Praunheim, en escenas ficticias y documentales, investiga ésta y otras cuestiones, sin proponerse una reinterpretación dogmática, sino más bien abriendo nuevas posibilidades de reflexión.

En esta alegre y apacible obra de asociaciones, Rosa von Praunheim bosqueja ardientes amistades epistolares entre contemporáneos de entonces, como Wilhelm y Alexander von Humboldt, Kleist o Winckelmann; fabula intimidades mediante secuencias recreadas con actores, y entrevistando a expertos se deleita con especulaciones históricas.

Pero finalmente, como en todas sus películas, von Praunheim apunta muy directamente al presente. Von Praunheim ve el escenario bélico acordado – homofobia versus antisemitismo – como un asunto que sigue teniendo relevancia en la sociedad civil. Si bien aquí no se reinterpretan fundamentalmente todos los conocimientos histórico culturales existentes hasta ahora, esta película sí quiere cambiar un poco la opinión sobre los grandes príncipes de la poesía y su época.

Trailer:



NUEVA CONSTRUCCIÓN

NEUBAU

Color, alemán con subt esp, 81 min

2020 Johannes Maria Schmit

La película de Johannes Maria Schmit basada en un guion de Tucké Royale, quien también interpreta el papel principal. Royale es un artista reconocido en la escena queer alemana y con NUEVA CONSTRUCCIÓN describe un fragmento de ésta: se observa a Markus, un hombre trans, en su amena vida cotidiana en el distrito de Uckermark, donde pasa el tiempo entre su trabajo en una granja de avestruces, saliendo a correr, entre pensamientos acerca del sexo. Paralelamente, se relata acerca de las abuelas de Markus: Sabine y Alma. Alma tiene demencia. Sabine y Markus la cuidan por amor y no por sentido de deber. Aun así, Markus está solo. Esta soledad es el tema de la suave película de Schmit, tanto en concreto como en general. Se muestra la soledad más allá de la ciudad y la soledad en el Este de la República, cosa que le afecta a muchas personas, no solo de la comunidad LGTB.

Premios:

Premio Max-Ophüls 2020 a la “Mejor Película” y a la “Película con Relevancia Social” para Tucké Royale por actuación y guion.

Premio de la Crítica Alemana 2022 a la mejor ópera prima.

Trailer:



IVIE COMO IVIE

IVIE WIE IVIE

Color, alemán con subt esp, 109 min

2021 Sarah Blaßkiewitz

La autoimagen de Ivie tambalea cuando en su puerta aparece su media hermana, de la que no tenía conocimiento, y le cuenta del funeral de su padre en Senegal. Pero además le abre la percepción hacia el racismo cotidiano al que está expuesta como afro-alemana, y que ni siquiera surge de las malas intenciones, sino del desconocimiento, la costumbre o una cierta soberbia. Una ópera prima impresionante sobre la diversidad y la búsqueda de la propia identidad.

Ganadora del Premio del Cine Alemán 2021 a mejor actriz de reparto, y el premio achtung berlin award a mejor elenco, entre otros galardones.

Trailer:



IMÁGENES DE (MI) MADRE

BILDER (M)EINER MUTTER

Color, alemán con subt. Esp., 78 min

2021 Melanie Lischker

Mediante películas caseras y notas de un diario de vida se narra la biografía de Gabi Lischker, nacida en 1953 y fallecida en 1993. Su hija Melanie Lischker entrelaza textos e imágenes, y las secuencias de archivo pasan a ser un recuento de la historia de su época. De esta forma genera una narración sobre su madre, y al mismo tiempo la película ofrece un panorama de la vida de las mujeres alemanas de los años 70 y 80. Por lo mismo puede leerse como una historia de la emancipación femenina—que en los primeros años fue exitosa, pero no logró permear las vidas de muchas mujeres como Gabi. Es decir, es también una historia de fracasos.

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=9KAvU-nIpEo

GIRLS/MUSEUM

Color, alemán con subt esp, 69 min

2020 Shelly Silver

La videoartista estadounidense, Shelly Silver, envía un grupo de chicas (niñas y adolescentes) de entre 7 y 19 años, al museo de Bellas Artes de Leipzig. Los cuadros van desde el siglo XVI hasta la actualidad. Las chicas explican lo que ven en cada una de las obras de arte. Cada una de sus interpretaciones es sorprendente, pues, a menudo se puede aprender tanto de la persona que lo explica, como de la propia obra de arte. Los temas más recurrentes son el poder, los roles de género y la visión, mayoritariamente masculina, de los artistas. Éstas también dan lugar a diversas críticas. Este enfoque del arte no es simplemente innovador, sino que despierta directamente las ganas de ir al museo.

Trailer: