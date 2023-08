Científica Cristina Romera y protección de océanos: “Chile es un ejemplo a seguir”

La oceanógrafa española Cristina Romera destacó a Chile como un ejemplo a seguir en la protección de los océanos, en víspera de su participación en el festival Puerto de Ideas Biobio, el evento que se realizará hasta el domingo.

“Chile es uno de los países de Latinoamérica que tiene más porcentaje de sus aguas protegidas. Entonces, Chile es un ejemplo a seguir por otros países, porque es muy importante que se protejan las aguas lo más posible”, expresó a El Mostrador.

“Proteger algunas zonas de costa de forma estratégica produciría más pesca por un lado, y por otro estaríamos protegiendo la biodiversidad, aumentaría la biodiversidad, y todo esto contribuye también a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, creo que esto también es muy importante y es un ejemplo a seguir, y que en este caso pues Chile, en ese sentido, lo está haciendo bien”.

Romera dictará este viernes la actividad “Antropocéano”, a las 11:30 horas, en el Colegio Médico de Concepción (Diag. Pedro Aguirre Cerda 1180), con inscripción previa.

La otra actividad en la que participará será el Diálogo Oceánico, donde participará con otros especialistas, el domingo a las 10:30 horas en el Aula Magna UCSC (Caupolicán 459), con una entrada de $2.000.

Importancia de los océanos

Actualmente el océano absorbe el 93% del calor provocado por las emisiones que el ser humano está lanzando a la atmósfera. El mar es además fuente de alimento para varios millones de personas en el mundo y hasta el clima en el que nos desenvolvemos día a día está determinado por esa masa gigante de agua azul. La vida de todos está condicionada por el océano y, a su vez, la forma de vivir de la humanidad repercute en este.

Los océanos además son el 70% de la superficie de la Tierra, su biodiversidad y ecosistemas marinos mantienen la salud del planeta, suministrando la mitad del oxígeno que se respira, desempeñando un papel esencial en la regulación del clima. Su estudio y exploración son esenciales para su protección y, por ende, para la subsistencia humana.

En su charla del viernes, Romera relevará, a partir de datos científicos, la importancia del mar, cuáles son los principales problemas que enfrenta, cómo se podrían revertir algunos de los errores medioambientales cometidos y la posibilidad de conseguir que, en tiempos de combatir el cambio climático, el océano se convierta en uno de nuestros aliados fundamentales.

Ella trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar-CSIC de Barcelona. Licenciada en Química por la Universidad de Jaén (Andalucía) y doctora en Ciencias del Mar. Sus investigaciones se han centrado en el ciclo del carbono oceánico. Actualmente estudia el impacto de los microplásticos en los ecosistemas marinos y en el ciclo de carbono y cómo las bacterias podrían ayudar a su degradación.

Ha recibido varios premios por su trabajo, entre ellos el For Women in Science 2019, de L’Oreal-UNESCO; el Raymond L. Lindeman Award 2020, de la Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO); o el International Rising Talents 2020, de L’Oreal-UNESCO. Recientemente publicó el libro AntropOceáno. Cuidar los mares para salvar la vida (Planeta, 2023).

Estado de los océanos

La científica destaca que actualmente los océanos están amenazados por varios frentes.

“El principal problema que tienen los océanos posiblemente sea debido a los gases de efecto invernadero, a las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos lanzando a la atmósfera en exceso, porque esto está provocando el calentamiento del planeta y con ello se está calentando también el agua del mar”, señala.

Agrega que esto tiene consecuencias para la flora y la fauna, para las corrientes marinas, el clima y la pesca.

Esto aparte de otros problemas, como la sobrepesca y la polución, especialmente por plástico, “que es un problema muy visible”.

Mediterráneo

Aunque todos los océanos están afectados, Romera señala que entre los más afectados se encuentra el Mediterráneo.

“Es un mar relativamente pequeño, el problema es que no hay un intercambio con el resto del océano, hay poca renovación del agua porque la única zona de intercambio es el Estrecho de Gibraltar. Por lo tanto es un mar semi cerrado y además tiene muchísima población en sus costas y la presión antropogénica es muy fuerte”.

Añade que hay mucha contaminación debido a esos asentamientos y poca renovación del agua, niveles muy altos de plástico, las poblaciones de peces están sobreexplotadas en un porcentaje mucho mayor que el resto del océano, pues se llega al 75% de la población.

Importancia de protección

La científica además destaca la importancia de la protección de los océanos, “precisamente porque es muy importante para la supervivencia humana”.

“Normalmente no somos conscientes de todo lo que el océano, de los servicios que el océano hace por nosotros, pero el océano, bueno, aparte de darnos alimentos, que esto es muy evidente, también regula el clima, o sea, condiciona el clima del planeta y condiciona el tiempo que hacen nuestras ciudades, incluso si vivimos en ciudades lejos del océano”, advierte.

Romera hace hincapié especialmente en la contaminación. “Si contaminamos el océano, luego vamos a recibir nosotros esa contaminación cuando consumamos, por ejemplo, el pescado u otros productos marinos”.

En este contexto, saluda la reciente aprobación del “Tratado de alta mar” de Naciones Unidas.

“Me parece muy positivo porque contribuiría a que sea posible el objetivo de la ONU que se propuso para 2030 de proteger el 30% de los océanos, que se ha visto que esto es imprescindible para proteger los océanos, al menos proteger un 30% de la agua. Por tanto, este tratado es un paso adelante muy importante que permitiría que se llevara a cabo ese objetivo de la ONU. Ahora hay que ver que de verdad se lleve a buen término”.

Contaminación plástica

Un tema especialmente grave a la contaminación por los plásticos. La comunidad académica internacional advirtió que en 2025 podría haber más plásticos que peces en el océano.

“Es muy grave porque hay muchísimo plástico que llega al mar cada año, bueno cada año y cada minuto. Cada minuto se está vertiendo plástico al mar, principalmente por ríos y por zonas de costa. También una buena parte llega a través de actividad marítima como pesca, por las redes de pesca”.

Sin embargo, a su juicio el problema del plástico es que entra en la cadena alimentaria es porque es consumido por los organismos marinos y de esa manera puede llegar hasta los seres humanos.

“Hay otro problema del que se habla muy poco y es los compuestos químicos que lleva el plástico. Por un lado el plástico lleva un porcentaje muy alto de aditivos que se le añaden al polímero para que tenga la característica necesaria para el uso que se le quiera dar. Y estos aditivos pueden llegar a ser el 60% de la composición del plástico. Muchos de estos aditivos son tóxicos, son carcinogénicos, son disruptores endocrinos y estos aditivos cuando el plástico llega al mar se sueltan en el agua de mar, pero también se sueltan dentro de los organismos que lo ingieren”, señala.

Romera advierte que, según sus investigaciones, estos compuestos afectan a las bacterias marinas y al fitoplacton: en cuanto a las bacterias hace que crezcan más rápido y porque las bacterias se alimentan de esos compuestos, pero en cuanto al fitoplacton, que son algas microscópicas, se ha visto que tienen un efecto que hace que inhibe su crecimiento y hace que produzca menos oxígeno.

El otro problema es que los plásticos también absorben compuestos tóxicos que hay en el y los concentran, de manera que el plástico puede tener una concentración de estos contaminantes miles de veces más alta que la que se encuentra en el agua circundante.

¿Qué remedio existe a la problemática del plástico?

“Principalmente que usemos mucho menos. No podemos dejar de usar plástico porque es un material que es necesario, pero sí que podríamos reducir el uso del plástico de un solo uso. Por ejemplo, ya se está prohibiendo en muchos países plástico, vasos o botellas, en todas estas cosas, utilizar objetos reutilizables. Y no sustituirlos tampoco por otros materiales, porque también ahora están saliendo como otros materiales, sustitutos del plástico, como cartón, como plástico biodegradable, como otras cosas. Y al final todo material que se desecha, todo material que es de un solo uso, tiene un impacto medioambiental y al final tiene un impacto también”, responde.

” Y luego habría que mejorar la infraestructura de muchas ciudades, porque muchas ciudades costeras vierten mucho de sus residuos al océano, lo vierten sin filtro. Entonces esto también sería muy importante, que mejoraran esa infraestructura”.

Desafíos

En ese sentido, la científica admite que son varios los desafíos que enfrenta la humanidad.

“Yo creo que posiblemente el desafío más importante al que se ha enfrentado la humanidad es el tema del cambio climático, porque hemos producido un cambio en el clima en un tiempo récord y esto es algo sin precedentes. Así que esto sí que va a traer consecuencias, algunas de ellas ya son irreversibles, pero otras sí que podrían evitarte que sean más graves. Por tanto, es muy importante que comencemos por ahí, principalmente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, buscando alternativas de energía renovable”, afirma.

También apunta a la reducción del consumo.

“Es verdad que consumimos muchísimo, consumimos muchas cosas que no necesitamos y todo esto también genera un impacto medioambiental. Genera unas emisiones de las que no somos conscientes muchas veces cuando hacemos una compra, pero cualquier cosa que consumimos genera unas emisiones y todo eso se podría también reducir”.

Finalmente, invita a elegir gobiernos conscientes de esta problemática.

“En nuestra mano está también elegir a gobernantes que crean, que no digan que el cambio climático no existe, como dicen algunos, y que pongan medidas, o sea que en su programa electoral incluyan medidas para paliar esto y para reducir las emisiones y para paliar el calentamiento global y el cambio climático”.

“Esto es muy importante porque ellos tienen mucho poder para hacer algo y si elegimos mal a las personas que nos gobiernen, pues también estaremos eligiendo muy mal nuestro futuro”.