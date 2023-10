Premian a ecólogo que propicia reencuentro de ciencia y filosofía

El ecólogo Ricardo Rozzi, que se ha destacado por propiciar un reencuentro de la ciencia y la filosofía, recibirá el “Reconocimiento a la Gestión de Áreas Protegidas”, que por primera vez será entregado este año a personalidades destacadas de este ámbito.

Rozzi es director y fundador del Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural.

El galardón que lo distingue fue instituido por el Ministerio de Medio Ambiente; la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y la Fundación Áreas Protegidas, con el apoyo de la organización no gubernamental, ONG, Pew.

El premio a Rozzi le fue otorgado en la categoría “Ciencia para áreas Protegidas”, una de las clasificaciones en que fue discernido el reconocimiento, el que también contempló, entre otros, los rubros de organizaciones de la sociedad civil y gestores y gestoras indígenas. La entrega de los estímulos se efectuó en el Tercer Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal en el Centro Cultural La Moneda.

El jurado que eligió a los ganadores estuvo compuesto por los ministros de Medio Ambiente de distintas administraciones y filiación política, Marcelo Mena, del Gobierno de Michelle Bachelet y Carolina Schmidt de Sebastián Piñera.

Junto a ellos participaron de la calificación, entre otros, gestores y gestoras de los pueblos Rapa Nui y Aymara; exgerentes de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF; Carmen Luz de la Maza, académica de la Universidad de Chile y María José Martínez, miembro del Instituto de Ecología y Diversidad.

Fuerza legal

Rozzi se manifestó sorprendido por el galardón que reconoce su aporte en el ámbito de las áreas protegidas y considera que la creación de este premio es un reflejo de la institucionalidad que ha construido Chile en el campo ambiental. “Chile ha dado un paso fundamental, expresó, al establecer una legislación de todas las áreas protegidas, marinas, terrestres, dulceacuícolas, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP”.

Considera que el desafío es “cómo se logra implementar este mecanismo, lo que requiere recursos económicos. Algunos en nuestro equipo colaboramos en gestar, bajo el liderazgo del parlamentario Ricardo Lagos Weber, una glosa presupuestaria que fue la precursora del Fondo Naturaleza Chile, dirigido actualmente por Eugenio Rengifo, cuyo objetivo es ir catalizando algunos aportes privados complementarios para la conservación de la naturaleza”.

Subrayó que en ello han colaborado los exministros Mena y Schmidt, así como la actual secretaria de Estado Maisa Rojas, lo que califica como una “señal muy importante. Evidencia que los problemas ambientales son mucho más prolongados que las administraciones de turno y es un gran ejemplo el que nos dan esta ministra y los exministros, de trabajar juntos, perteneciendo a partidos y líneas políticas distintos”.

Rozzi valora especialmente el premio “porque es el resultado de la integración entre las ciencias y la filosofía. Y esto que pudiera parecer como algo nuevo, es en realidad muy antiguo. Pero la pérdida de esa integridad se torna en una debilidad que afecta lo científico y la efectividad de los programas de conservación, porque se tratan los síntomas más que las causas últimas de los problemas ambientales”.

Sostiene que “la tecnología y la ciencia se separaron de la filosofía y se centraron en lo cuantitativo y la lógica. Nos quedamos entonces sin palabras para hablar de aquello que no es ni lógico ni cuantitativo, como son los valores éticos. La biocultura recupera la integración entre áreas del conocimiento que son esenciales para resolver las causas últimas del cambio climático”.

Respecto del futuro su expectativa es “incluir la figura de las reservas de la biosfera en el marco legal regulatorio de la nueva ley del SBAP, porque en Chile, a diferencia de México y otros países de Latinoamérica y del mundo, como Corea del Sur, Italia, Alemania, las reservas de la biosfera no tienen la fuerza legal que tienen un parque nacional y una reserva natural”.

Liderazgo ético

Rozzi es doctor en Ecología y máster en Filosofía por la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, y profesor titular de las universidades de Magallanes y de North Texas.

Con dichas casas de estudios superiores estableció el Programa de Conservación Biocultural Subantártica, donde se aplica la denominada “filosofía ambiental de campo” y el concepto de “ética biocultural” que integra las ciencias ecológicas y la filosofía ambiental.

Su investigación combina ambas disciplinas a través del estudio de las interrelaciones entre los modos de conocer y de habitar el mundo natural, proponiendo retroalimentación continua y dinámica entre los dos campos.

En la Universidad de North Texas el trabajo de Rozzi se desarrolla en el Centro de Filosofía Ambiental que lidera los programas de ética ambiental a nivel mundial.

El Centro Internacional Cabo de Hornos, que dirige Rozzi y en cuya fundación participó, es el primero que integra la filosofía y la ciencia en Chile, y también es el primero de la categoría denominada basal de investigación de excelencia que se establece en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, y es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID.

Llamado por sus siglas en inglés, CHIC, es un centro de investigación al amparo del Programa de Conservación Biocultural Subantártica, que emerge de la Universidad de Magallanes a través de un consorcio del que también forman parte la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, Universidad Central, Universidad de Talca, Universidad Católica de Temuco, Universidad de Los Lagos y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP (Aysén), más una red internacional coordinada por la Universidad de North Texas, Estados Unidos.

Premios internacionales

Junto a su trabajo teórico, Rozzi ha colaborado con el Ministerio de Educación de Chile, en los programas de Ecología en el Patio de la Escuela y ha participado en la creación de la Fundación y Estación Biológica “Senda Darwin” en Chiloé; la Red Latinoamericana de Jardines Etnobotánicos Hermanos, el Parque Etnobotánico Omora, en Puerto Williams, la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos y el Parque Marino Islas Diego Ramírez-Paso Drake, en el extremo austral.

Como cofundador del Parque Etnobotánico Omora y líder científico de la propuesta de la creación de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, su trabajo ha enfatizado el vínculo entre el bienestar humano y la conservación de la diversidad biológica y cultural. Una de sus publicaciones que ha ejercido mayor influencia es el libro de texto “Fundamentos de Conservación Biológica: Perspectivas Latinoamericanas”.

Basado en el descubrimiento de la gran diversidad de líquenes, musgos y hepáticas en la ecorregión subantártica, Rozzi y su equipo acuñaron el término “ecoturismo con lupa” para referirse a una manera de enfocarse en la riqueza de las formas de vida pequeñas que por su tamaño suelen ser ignoradas.

Implementaron esta nueva modalidad de visita y conocimiento en el Parque Etnobotánico Omora.

Los trabajos de Rozzi incluyen artículos, traducciones y libros sobre una amplia gama de temas que van desde la etno-ornitología a la educación ambiental y desde la filosofía a la conservación.

Anteriormente, ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Eugene P. Odum Award for Excellence in Ecology Education 2019 entregado por la Ecological Society of America; Raanan Weitz Projects’ Competition 2010, otorgado por el “Weitz Center for Developmental Studies”, Rehovot, Israel; “Citation for Distinguished Service to International Education” de la Universidad de North Texas; el “Premio Convivencia Sustentable” entregado por la Fundación Casa de la Paz de Santiago, Chile; el “Science and Practice of Ecology and Society Award”, por la “Resilience Alliance”; la Medalla de Oro y declaración de Ciudadano Ilustre por la ciudad de Padua, Italia; el “BVA Research in Conservation Award”; el Premio Nacional en Comunicación de la Ciencia, otorgado por CONICYT-Explora, Chile; el Premio Enrique Beltrán 2017, que otorga The Wildlife Society México en conjunto con el Consejo Internacional de Recursos Naturales y Vida Silvestre (COIRENAT); y el Premio Luis Oyarzún 2022, entregado por la Universidad Austral de Chile.