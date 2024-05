Cathy Barriga no respondió a Carabineros durante su arresto domiciliario: arriesga medida cautelar

La ex alcaldesa no ha le ha respondido a los carabineros en cuatro ocasiones que van a verificar si está cumpliendo o no la medida cautelar de arresto domiciliario. Su defensa alega que, en promedio, la van a visitar dos veces al día e, incluso, durante la madrugada.

Carabineros de Chile, en aras de verificar que los arrestos domiciliarios se cumplen, debe visitar los hogares de las personas investigadas. Los uniformados han ido cuatro veces a chequear su domicilio, pero la ex alcaldesa de Maipú no habría atendido a carabineros. Esta acción podría poner en riesgo su medida cautelar, según revela un informe policial que se le entregó al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. Según informó La Tercera PM, dicho documento advierte que, con esto, la Fiscalía podría insistir en la prisión preventiva de Barriga. Cabe recordar que el arresto domiciliario se decretó el 18 de enero de este año luego de que investigaran a la ex alcaldesa por fraude al Fisco -por 30 mil millones de pesos- y falsificación de instrumento público. Esto, aún cuando la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente pidió revertir la cautelar y concretar su prisión preventiva. La defensa de la ex Mekano le solicitó al juzgado cambiar su medida cautelar, pero sin éxito. Ahora bien, si le concedieron una salida todos los viernes de este mes para ir al Quisco, en la V región, para llevar a su hijo a terapia. ¿Cuándo incumplió? Según reveló La Tercera, ayer jueves 2 de mayo, Carabineros de la Tenencia de Malloco notificó al tribunal varias faltas cometidas por Barriga sobre la cautelar. El documento dice: "Incumplimiento de medida cautelar, recaída en la imputada Cathy Barriga Guerra". Además, dicho oficio solicita un pronunciamiento del tribunal "debido que se ha concurrido a dar cumplimiento a lo dispuesto por ese tribunal, sin embargo, no se ha podido materializar en cuatro ocasiones". El documento revela que la primera vez que Barriga no atendió la visita de Carabineros fue el 12 de abril cuando se realizó un control a las 2:48 horas. La segunda, se dio 9 días más tarde, el 23 de abril a las 1:22 horas. La tercera, el 25 de abril a las 3:11 horas, tampoco salió a ver a los uniformados que visitaron su hogar. Si bien fue la misma defensa que bregó por esta medida cautelar, alegaron que la ex bailarina ha sido visitada 214 veces, es decir, un promedio de 2,1 veces al día.